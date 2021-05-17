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Спасатели деблокировали из-под поезда и передали медикам мужчину, упавшего на рельсы в киевском метро, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Киеве спасатели деблокировали из-под поезда мужчину, упавшего на рельсы в метро.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Происшествие произошло 17 мая на станции метро "Арсенальная" около 12:45. Прибывшие на место спасатели освободили мужчину, зафиксировали на носилках и передали медикам. Сейчас станция работает в штатном режиме", - следует из сообщения.
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Степан Терен
показать весь комментарий17.05.2021 14:36 Ответить Мне нравится 2
Топ Ган
показать весь комментарий17.05.2021 14:38 Ответить Мне нравится 1
Patriot2015
показать весь комментарий17.05.2021 15:30 Ответить Мне нравится 2
CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показать весь комментарий17.05.2021 20:11 Ответить Мне нравится 0
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