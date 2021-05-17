РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
39421 посетитель онлайн
Фото Происшествия
7054 4
Метрополитен (479) ГСЧС (2280)

Спасатели деблокировали из-под поезда и передали медикам мужчину, упавшего на рельсы в киевском метро, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Киеве спасатели деблокировали из-под поезда мужчину, упавшего на рельсы в метро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Происшествие произошло 17 мая на станции метро "Арсенальная" около 12:45. Прибывшие на место спасатели освободили мужчину, зафиксировали на носилках и передали медикам. Сейчас станция работает в штатном режиме", - следует из сообщения.

Спасатели деблокировали из-под поезда и передали медикам мужчину, упавшего на рельсы в киевском метро, - ГСЧС 01


Спасатели деблокировали из-под поезда и передали медикам мужчину, упавшего на рельсы в киевском метро, - ГСЧС 02
Спасатели деблокировали из-под поезда и передали медикам мужчину, упавшего на рельсы в киевском метро, - ГСЧС 03

Читайте также: На станции метро "Арсенальная" пассажир попал под поезд, движение по красной ветке остановлено, - КГГА

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Анн Каренин. Спасатели деблокировали из-под поезда и передали медикам мужчину, упавшего на рельсы в киевском метро, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7116
показать весь комментарий
17.05.2021 14:36 Ответить
"...ну, до скорого!"(с) Спасатели деблокировали из-под поезда и передали медикам мужчину, упавшего на рельсы в киевском метро, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7467
показать весь комментарий
17.05.2021 14:38 Ответить
Скорее Пьян Каренин.
показать весь комментарий
17.05.2021 15:30 Ответить
Может зацепер? Рятувальники деблокували з-під поїзда і передали медикам чоловіка, який упав на колію в київському метро, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3359
показать весь комментарий
17.05.2021 20:11 Ответить
 
 