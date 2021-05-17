Арендаторы Ахтырской ТЭЦ присвоили 40 млн грн доходов предприятия, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины в Сумской области задокументировала противоправный механизм вывода в тень доходов арендованной теплоэлектроцентрали, организованный менеджментом киевской коммерческой структуры. Коммерсанты присвоили свыше 40 млн грн дохода единственного поставщика тепла в Ахтырке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По данным предварительного расследования, в 2019-2020 годах руководство частной фирмы для присвоения средств ТЭЦ искусственно накапливало долговые обязательства. Менеджмент заключил ряд заведомо экономически невыгодных и мнимых сделок с аффилированными коммерческими структурами. Дельцы подписывали большинство договоров без соответствующих согласований с контролирующими органами", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники выводили деньги из активов арендованного предприятия, одновременно повышая тариф по теплоснабжению для населения.

"В настоящее время оперативники спецслужбы проверяют информацию о возможной цели коммерсантов довести арендованную ТЭЦ до банкротства. Таким образом дельцы планировали избежать расчетов за задолженность перед госструктурами. Имеющаяся в настоящее время задолженность предприятия составляет более 60 млн грн. Это грозит отключением ТЭЦ от энергопитания и остановкой поставки теплоносителя и горячей воды потребителям районного центра", - сообщают в СБУ.

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"Во время санкционированных обысков в офисах коммерческой структуры и аффилированных коммерческих фирмах правоохранители изъяли документы и другие доказательства противоправной деятельности. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия", - добавили в спецслужбе.