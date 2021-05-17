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взятка (2610) задержание (2665) коррупция (3322) Луганщина (1972) Нацполиция (9693) военкомат (124)

Военный комиссар задержан на Луганщине на взятке в 1,5 тыс. долларов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Военнослужащий требовал 1,5 тысячи долларов США неправомерной выгоды от гражданина. За эту сумму он обещал помочь избежать срочной службы в Вооруженных силах Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции.

Оперативники управления стратегических расследований в Луганской области с коллегами-правоохранителем 15 мая задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после передачи оговоренной суммы средств.

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Военный комиссар задержан на Луганщине на взятке в 1,5 тыс. долларов 01
Военный комиссар задержан на Луганщине на взятке в 1,5 тыс. долларов 02

Сейчас следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Краматорске, сообщили задержанному о подозрении.

Военному комиссару районного территориального центра комплектования и социальной поддержки инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.

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Та такого не може бути...
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17.05.2021 15:23 Ответить
Так це виключення!
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17.05.2021 15:44 Ответить
..чудны дела твои..- избежать- даййй, пойти на контракт - даййй...
сомневаешься - всё равно даййй...
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17.05.2021 19:21 Ответить
 
 