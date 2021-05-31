Ветерану Пекельному, который смертельно ранил одного из напавших на его дом мужчин, смягчили меру пресечения. ФОТО

Апелляционный суд отправил ветерана АТО Андрея Пекельного под ночной домашний арест вместо круглосуточного. Кроме этого, его обязали сдать загранпаспорт.

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

Адвокат просил вообще не применять по отношению к Пекельному меру пресечения.

"Апелляционную жалобу следует удовлетворить частично и применить к Андрею П. домашний арест в ночное время - с 22:00 до 7 утра. Также обязать его сдать свой паспорт для выезда за границу и по первому требованию являться к следователю, прокурору или в суд", - постановил суд.

Во время заседания выяснилось, что 24-летний ветеран содержит маму и брата, у которых есть инвалидность.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24-летнего ветерана АТО Андрея Пекельного подозревают в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны. В его дом 2 мая ворвалась группа из 6 человек, которым он ранее сделал замечание на сельской дискотеке. Защищаясь, Пекельный смертельно ранил одного из нападавших. По мнению министра внутренних дел Арсена Авакова, подозрение Пекельному необоснованно, и дело передадут в Главное следственное управление полиции.