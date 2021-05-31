Ветерану Пекельному, который смертельно ранил одного из напавших на его дом мужчин, смягчили меру пресечения. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Апелляционный суд отправил ветерана АТО Андрея Пекельного под ночной домашний арест вместо круглосуточного. Кроме этого, его обязали сдать загранпаспорт.
Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.
Адвокат просил вообще не применять по отношению к Пекельному меру пресечения.
"Апелляционную жалобу следует удовлетворить частично и применить к Андрею П. домашний арест в ночное время - с 22:00 до 7 утра. Также обязать его сдать свой паспорт для выезда за границу и по первому требованию являться к следователю, прокурору или в суд", - постановил суд.
Во время заседания выяснилось, что 24-летний ветеран содержит маму и брата, у которых есть инвалидность.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24-летнего ветерана АТО Андрея Пекельного подозревают в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны. В его дом 2 мая ворвалась группа из 6 человек, которым он ранее сделал замечание на сельской дискотеке. Защищаясь, Пекельный смертельно ранил одного из нападавших. По мнению министра внутренних дел Арсена Авакова, подозрение Пекельному необоснованно, и дело передадут в Главное следственное управление полиции.
Пожалуйста, подождите...
например, нападавший завалил тебя на пол и навалился сверху... ты имея нож нанес ему удар в область спины-поясницы, тАк кАк бы визуально бы выглядело "харакири себе в живот"...
И что ?! Удар ведь в спину ?! А по факту - не догонял ...!
Подумал о жизни, мухи налетели...
Я вважаю що тут потрібно провести неупереджене слідство.
Статья определяет необходимую оборону как набор действий, направленных на защиту своих или чужих законных прав и интересов, а также интересов общества и государства, от преступления (правонарушения).
Частное владение в том числе и двор - это 100% "свои законнные интересы"...
Тогда давай и Лозинского реабилитировать и выплачивать компенсацию за незаконное наказание - находился на территории своей частной собственности, защищал свои 100% законные интересы, задерживал с угрозой для жизни браконьера.
Например:
ст 162 УК Укрианы "Незаконное проникновение в жилье или в другое владение лица"
Поэтому любые действия по защите своих законных интересов на территории частного владения - уже по умолчанию должно рассматриваются (но не приниматься "безусловно", а лишь как аргумент в его пользу, как смягчающие обстоятельства в случае его вины) в пользу лица защищающие свои интересы от незаконных посягательств... Например... если бы он вышел к нападавшим к себе во двор для того что бы прекратить их действия в отношении своего имущества и даже если бы он к ним там применил силу... А они там большинством "оказали сопротивление" - а в ЭТОМ случае он уже уходит в самооборону...
Что касается "оборонятся можно только находясь на твоей частной собственности" - нет ВЕЗДЕ, но на своей территории ОСОБЕННО !
Совковые нормы у тебя в голове - по твоему любое расследование должно обязательно заканчиваться сроком.
"опьянение" может быть отягчающим обстоятельством ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в случае ВИНЫ! А случае законных действий - никакого влияния оно не имеет !
Результат передбачуваний
Борзо себя вели? Ты наверное никогда не был на сельской дискотеке.
менти - атстой..
Тримайся, хлопче!
Краще хай троє судять, чим шестеро несуть.
Будемо жити!
Але схоже ніхто цей злочин не збирається розслідувати по-справжньому. Відразу зробили "атошника" і "ветирана" невинною жертвою, а вбитого - "монстром-хуліганом" і крапка.