В сборах теробороны на Черниговщине приняли участие около 2 тыс. человек. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
С 12 по 26 мая во Черниговской области проходят сборы теробороны, к которым привлечены военнообязанные оперативного резерва второй очереди и резервисты 119 отдельной бригады, всего - около 2 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что эти учения - плановые. Явка резервистов в первый день, 12 мая, составила 112%.
По словам главы Черниговской ОГА Анны Коваленко, среди желающих усилить территориальную оборону есть немало женщин.
Во время собрания территориальной обороны отрабатываются навыки резервистов по охране объектов инфраструктуры и органов власти, а также поддержанию общественного порядка. Кроме того, проверяется работа системы связи всех звеньев, пунктов управления областной и районных государственных администраций.
"Для таких стран как, к примеру, Эстония, Литва, Латвия, Швеция является нормой систематически закаливать как боевое мастерство, так и моральный дух бойцов теробороны. Ведь только проходя закалку в условиях, приближенных к военным, резервисты и добровольцы могут нарабатывать необходимые военные навыки", - отметила Коваленко.
Глава ОГА также подчеркивает, что законодательством Украины предусмотрено предоставление резервистам социальных, финансовых гарантий. В частности, согласно постановлению Кабмина, работающим резервистам, привлеченным к учениям теробороны, предусмотрена выплата среднемесячной заработной платы и суточные за каждый день пребывания на сборах. Военнообязанным, которые в день призыва не работают, за весь период сборов выплачивают денежное обеспечение из расчета минимального прожиточного минимума.
Медик батальона "Айдар" Татьяна Борисенко (мама Таня), награжденная орденом "Народный герой Украины", была одним из ветеранов, которые приссоединились к организации собраний и обучения резервистов.
"Профессиональная боевая подготовка наших бойцов чрезвычайно важна. Необходимо думать о том, как минимизировать человеческие потери, как стратегически предусматривать возможный ход военных действий, в том числе учитывая специфику гибридной войны", - подчеркнула ветеран.
Анатолий Кирилюк, участник боевых действий, замглавы Черниговского областного отделения Союза ветеранов Афганистана, убежден, что территориальная оборона - совершенно новый тип защиты Украины.
Глава Черниговской ОГА Коваленко надеется, что обучение докажут способность местных органов власти и органов военного управления к формированию отрядов территориальной обороны и подготовке личного состава к выполнению возложенных задач.
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Если сделать проект теробороны как положено, то и НАТО нам особо не нужно будет. 7 лет потеряли просто.
А де до того сиділи?
Погано що на 8 році, майжа вся ТрО яка вже більше 100 тис. по Україні - не механізована - ганьба цивільному керівництву держави.
Є дві категорії чоловіків - ті, кому все взагалі пофіг і ті... Ну, такі як ми.
Ми усі якимось чином опинилися в ЗСУ ще в 14-му. Ну, може хтось в 15-му.
Тоді й приймали Присягу.
В серпасто-молоткастих військових квитках поверх тих, старих печаток ))
Хто хотів - з нами давно.
Чому ж ці бійці тільки роздуплилися? Судячи по фото - не діти.
Це незрозуміло.
Проводятся сборы, учения, ставятся различные задачи по обороне, проводится слаживание бойцов внутри подразделений, между подразделениями, изучается местность, ее особенности для обороны... Не все могут тактически быть готовы, но место может найтись каждому мотивированному при грамотном подходе. За несколько лет при таком подходе Уйлу вообще ничего не светит в Украине! Тероборона сильна на своей территории, которую она знает, как свои 5 пальцев. Смысла отдавать бойцов под центральное командование куда то, чтобы им устроили Иловайск бездарным руководством не вижу. Командование ВСУ может ставить задачи местного значения, а не срывать людей на 2-3 месяца и кидать их на незнакомую местность. Основа - ВСУ, тероборона - помощник.