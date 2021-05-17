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вымогательство (259) Ривненщина (602) СБУ (7835)

Группа рэкетиров, вымогавшая $6,5 тыс. несуществующего долга у мужчины, разоблачена на Ривненщине, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины разоблачили в Ривненской области группу рэкетиров. Задокументировано, что участники вымогали у потерпевшего $6,5 тыс. несуществующего долга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что в случае неуплаты денег злоумышленники угрожали местному жителю физической расправой. Мужчина, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передал подозреваемому 5 тыс. долларов США.

В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что организатором группы вымогателей является гражданин. Он наладил незаконный сбыт, приобретение, пересылку, перевозку, переработку янтаря на территории Ривненской области.

Что касается других участников продолжаются следственные действия для принятия процессуального решения.

Правоохранители задержали одного из участников группы. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

В ходе проведения обысков по месту жительства задержанного было изъят автомобиль и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

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Группа рэкетиров, вымогавшая $6,5 тыс. несуществующего долга у мужчины, разоблачена на Ривненщине, - СБУ 01
Группа рэкетиров, вымогавшая $6,5 тыс. несуществующего долга у мужчины, разоблачена на Ривненщине, - СБУ 02

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17.05.2021 17:00 Ответить
Интересно, а как МВД определило что долг "несуществующий"?
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17.05.2021 17:09 Ответить
А звідки вони знають що борг неіснуючий?
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17.05.2021 17:10 Ответить
***** на дворі 2021 рік (Карл!) а в Украіні як було Зімбабве так й залишилось там
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17.05.2021 18:02 Ответить
спецслужбы установили, что организатором группы вымогателей является гражданин

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пздц...Дуже вичерпна характеристика...Ясен пєнь що не танунах з Нібіру...... якої національності гражданін? Кацап,,українець? Чи чумазе яке? Може нігер? Групу рекетирів, які вимагали $6,5 тис. неіснуючого боргу в чоловіка, викрито на Рівненщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 8199
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17.05.2021 18:59 Ответить
Новина про екскременти.
ЦЕНЗОР.НЕТ час від часу розчаровує до смішного безглуздими сюжетами.
Що це таке???!!!
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17.05.2021 22:32 Ответить
каждая хня неумытая тупо лезет в рекетиры..- ну цэ вже ваще...
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17.05.2021 22:37 Ответить
 
 