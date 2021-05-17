Кибермошенники из Днепра украли у иностранцев более миллиона гривен с помощью фишинга, - полиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Фигуранты создали десяток фишинговых интернет-площадок объявлений, где пользователи вводили свои банковские данные. Таким образом злоумышленники обманули пострадавших более чем на миллион гривен.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.
Преступную схему раскрыли сотрудники управления противодействия киберпреступности в Днепропетровской области совместно со следственным отделом Днепровского районного управления полиции.
Сообщается, что трое 19-летних местных жителей создали около десяти фишинговых сайтов, которые полностью копировали дизайн иностранных интернет-площадок объявлений.
Пользователи, граждане стран Европы и Америки, на фейковых ресурсах вводили свои банковские данные для расчета. В дальнейшем собранные данные карточек злоумышленники "подвязывали к системе бесконтактной оплаты на телефонах. Со счетов пострадавших фигуранты оплачивали покупки в магазинах бытовой техники.
Сейчас полицейские устанавливают круг обманутых. Предварительная сумма ущерба составляет более миллиона гривен.
В домах фигурантов правоохранители провели обыски и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и банковские карточки. Изъятое направлено на проведение экспертных исследований.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения злоумышленникам. Следственные действия продолжаются.
Процессуальное руководство осуществляет Центральная окружная прокуратура города Днепра.
Киберполиции напоминает гражданам об опасности фишинговых ресурсов и рекомендует:
- не переходить по подозрительным гиперссылкам, присланным посторонними;
- для онлайн-шоппинга использовать только проверенные ресурсы;
- внимательно проверять URL-адрес нужного сайта, ведь один лишний символ может означать, что вы попали на фишинговый сайт;
- никому не сообщать данные карты, пароли и другие данные, которые могут использоваться для подтверждения платежей;
- при покупке на платформе объявлений, обсуждать детали сделки только в чате этой платформы и не переходить в мессенджеры.
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За фишинг кацапни я бы не наказывал, при условии уплаты 1% налога с оборота
Обманутые граждане США и Европы обратились в свои правоохранительные органы, те по IP (а для США даже использование VPN и прокси - не проблема) вычислили конкретные адреса злоумышленников и прислали все данные в киберполицию Украины: Вот состав преступления, вот адреса - съездите, пожалуйста, и арестуйте.
Раскрыли они схему, ню, ню ...