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взятка (3028) иностранец (201) СБУ (7835) Черкасщина (464) легализация (93)

Задержан адвокат, который хотел подкупить сотрудника СБУ: предлагал деньги за легализацию иностранцев в Украине на постоянной основе. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины разоблачили адвоката, который хотел подкупить сотрудника Службы. За взятку злоумышленник просил сотрудника СБУ помочь в легализации в Украине иностранцев из стран с повышенной террористической угрозой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что факт предоставления неправомерной выгоды зафиксирован в Черкасской области. Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в ресторане во время предоставления части неправомерной выгоды.

Злоумышленник хотел наладить неправомерное "взаимодействие" с СБУ на постоянной основе. Причем был готов платить за "пакетное" оформление иностранцев, где за одного человека предлагал $ 400.

Задержан адвокат, который хотел подкупить сотрудника СБУ: предлагал деньги за легализацию иностранцев в Украине на постоянной основе 01
Задержан адвокат, который хотел подкупить сотрудника СБУ: предлагал деньги за легализацию иностранцев в Украине на постоянной основе 02
Задержан адвокат, который хотел подкупить сотрудника СБУ: предлагал деньги за легализацию иностранцев в Украине на постоянной основе 03
Задержан адвокат, который хотел подкупить сотрудника СБУ: предлагал деньги за легализацию иностранцев в Украине на постоянной основе 04

В настоящее время он уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности других должностных лиц, причастных к противоправной деятельности.

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а шо? Пимахова расценки повысила???)
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17.05.2021 18:06 Ответить
На вулиці, біля Букінгемського палацу, стоїть чоловік з плакатом та вигукує: "Всі жінки продаються, всі жінки продажні!". Проїжджає кортеж Королеви. Карета зупинилась, Королева вийшла і питає: "Ви стверджуєте, що всі жінки продажні? Я Королева Британії, я жінка! Скільки по-вашому я коштую?" Ха-ха! Ви вже торгуєтесь.
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17.05.2021 18:13 Ответить
Значит мало предлагал.
При ЗЕ в СБУ вернулись те, кого при Порохе выперли, а у них аппетиты волчьи.
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17.05.2021 19:43 Ответить
 
 