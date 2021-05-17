Задержан адвокат, который хотел подкупить сотрудника СБУ: предлагал деньги за легализацию иностранцев в Украине на постоянной основе. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины разоблачили адвоката, который хотел подкупить сотрудника Службы. За взятку злоумышленник просил сотрудника СБУ помочь в легализации в Украине иностранцев из стран с повышенной террористической угрозой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Отмечается, что факт предоставления неправомерной выгоды зафиксирован в Черкасской области. Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в ресторане во время предоставления части неправомерной выгоды.
Злоумышленник хотел наладить неправомерное "взаимодействие" с СБУ на постоянной основе. Причем был готов платить за "пакетное" оформление иностранцев, где за одного человека предлагал $ 400.
В настоящее время он уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности других должностных лиц, причастных к противоправной деятельности.
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