Двое украинских туристов погибли в Турции, за жизнь еще одной женщины борются врачи, - Hürriyet. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Украинские туристы Александр Попов и Анастасия Пришко погибли в результате автокатастрофы в Турции в субботу вечером, еще двое участников происшествия госпитализированы с травмами.
Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Авария произошла около 20.30 в районе Кумафшары. Автомобиль, ехавший из Денизли в направлении Анталии, потерял управление и перевернулся на придорожное поле. После сообщения очевидцев к месту происшествия были отправлены бригады медперсонала, пожарной части и жандармерии. В ходе проверки, проведенной медработниками, было установлено, что один из четырех украинцев умер. Три человека, которым была оказана первая помощь, были доставлены в государственную больницу г. Аджипамям. Несмотря на все усилия врачей, одного из получивших лечение раненых спасти не удалось", - пишет газета Hürriyet.
В издании уточнили, что 27-летний Попов скончался на месте происшествия, а в больнице скончалась 28-летняя Пришко.
Кроме них в автомобиле находились еще двое украинских туристов, Владислав Зыкран и Анастасия Несеренко, которые вместе с погибшими приехали в Турцию на отдых. Они в настоящее время продолжают лечение. "Стало известно, что существует угроза для жизни пострадавшей Анастасии Несеренко, она отправлена в университет Памуккале", - пишет издание.
Погибшие были учащимися Института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета.
"Погибли двое наших студентов. Попов Александр и Пришко Анастасия…. Самые лучшие, яркие, талантливые, целеустремленные, активные члены студенческого директората института... Коллектив института БиЭМ искренне соболезнует родным и близким погибших, скорбим вместе с вами", - сообщается на странице института в Facebook.
Пожалуйста, подождите...
Соболезнования родным и близким.
Может они ехали по всем правилам, а вних врезался пьяный турецкий тракторист? Их расстрелляли исламисты на заправке?...Дороги турции настолько ужасны, что попали колесом в яму и перевернулись...
Если честно не пойму почему столько внимания....
...можешь не пристёгиваться -- если шо -- санитары пристегнут... *)
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