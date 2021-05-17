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Фото Происшествия
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ДТП (3721) Турция (1415) украинцы (2150) туристы (75)

Двое украинских туристов погибли в Турции, за жизнь еще одной женщины борются врачи, - Hürriyet. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Украинские туристы Александр Попов и Анастасия Пришко погибли в результате автокатастрофы в Турции в субботу вечером, еще двое участников происшествия госпитализированы с травмами.

Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Авария произошла около 20.30 в районе Кумафшары. Автомобиль, ехавший из Денизли в направлении Анталии, потерял управление и перевернулся на придорожное поле. После сообщения очевидцев к месту происшествия были отправлены бригады медперсонала, пожарной части и жандармерии. В ходе проверки, проведенной медработниками, было установлено, что один из четырех украинцев умер. Три человека, которым была оказана первая помощь, были доставлены в государственную больницу г. Аджипамям. Несмотря на все усилия врачей, одного из получивших лечение раненых спасти не удалось", - пишет газета Hürriyet.

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В издании уточнили, что 27-летний Попов скончался на месте происшествия, а в больнице скончалась 28-летняя Пришко.

Двое украинских туристов погибли в Турции, за жизнь еще одной женщины борются врачи, - Hürriyet 01
Двое украинских туристов погибли в Турции, за жизнь еще одной женщины борются врачи, - Hürriyet 02Двое украинских туристов погибли в Турции, за жизнь еще одной женщины борются врачи, - Hürriyet 03

Кроме них в автомобиле находились еще двое украинских туристов, Владислав Зыкран и Анастасия Несеренко, которые вместе с погибшими приехали в Турцию на отдых. Они в настоящее время продолжают лечение. "Стало известно, что существует угроза для жизни пострадавшей Анастасии Несеренко, она отправлена в университет Памуккале", - пишет издание.

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Погибшие были учащимися Института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета.

"Погибли двое наших студентов. Попов Александр и Пришко Анастасия…. Самые лучшие, яркие, талантливые, целеустремленные, активные члены студенческого директората института... Коллектив института БиЭМ искренне соболезнует родным и близким погибших, скорбим вместе с вами", - сообщается на странице института в Facebook.

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Топ комментарии
+35
Пока украинские туристы гибнут в Турции Украинские Воины гибнут на фронте.
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17.05.2021 18:15
+29
к тому что в Украине пир во время чумы.
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17.05.2021 19:30
+18
И к чему этот высер?
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17.05.2021 18:23
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RIP
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17.05.2021 18:14 Ответить
Пока украинские туристы гибнут в Турции Украинские Воины гибнут на фронте.
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17.05.2021 18:15 Ответить
И к чему этот высер?
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17.05.2021 18:23 Ответить
комментарий отмечен как спам
плюсиков насобирать, громко и "патриотично" кукарекнуть и : Даавай лайки, овчарки давай)
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17.05.2021 18:40 Ответить
к тому что в Украине пир во время чумы.
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17.05.2021 19:30 Ответить
тебе надо ты и пиши.
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17.05.2021 20:32 Ответить
Да он низшее звено, работает за шоколадку
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18.05.2021 04:02 Ответить
я думал уже пора в Оман писать, или где там сотый раз отдыхает ваш пан
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18.05.2021 10:53 Ответить
А ты не то не се, как говорят не рыба не мясо, на "цензоре" воняешь
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18.05.2021 04:01 Ответить
а ты гибнешь за клавой.
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18.05.2021 05:47 Ответить
Они студенты еще, альо! Двоє українських туристів загинули в Туреччині, за життя ще однієї жінки борються лікарі, - Hürriyet - Цензор.НЕТ 1129
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18.05.2021 13:13 Ответить
Печально. Молодые ребята..
Соболезнования родным и близким.
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17.05.2021 18:27 Ответить
Жалко конечно ,но всему виной скорость скорее всего при входе в поворот. Думаю выжившие подтвердят эту версию.
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17.05.2021 19:09 Ответить
Жаль. Молодые, красивые, только и жить...Нелепая смерть. Родителям искренние соболезнования.
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17.05.2021 19:37 Ответить
Автомобіль, що їхав з Денізлі в напрямку Анталії, не впорався з керуванням і перекинувся на придорожнє полеДжерело: https://censor.net/ua/p3265814
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17.05.2021 20:11 Ответить
ДА ТЫШО???
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18.05.2021 10:54 Ответить
Чем они отличаются от наших жмуров заснувших за рулем????
Может они ехали по всем правилам, а вних врезался пьяный турецкий тракторист? Их расстрелляли исламисты на заправке?...Дороги турции настолько ужасны, что попали колесом в яму и перевернулись...
Если честно не пойму почему столько внимания....
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17.05.2021 20:31 Ответить
Мир абсолютно понятен, но тебе не понять..
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18.05.2021 12:15 Ответить
довольно много ездил по Турции, в том числе и за рулем, не припоминаю "настолько ужасных дорог", по крайней мере такого 3.14здеца как например Решетиловка -Днепр или Днепр -Марганец или Кировоград-Николаев ни разу не видел и ямочных ремонтов не видел, перестилают все полотно целиком, да что там Украина, получше ,чем много где в Европе, где Вы там были , что нашли ужасные дороги?
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18.05.2021 12:41 Ответить
А на супер трасе Киев-Одесса когда безо всяких видимых ограничеий...Без знаков о реме...тупо пазбили обод колеса...просто яма квадратная 2Х2 и рядом такие же...скорость сотка объехать нет возможности тормозить бесполезно...скорость 100....Была бы машина покруче со скоростью 150 может быть бы и перелетели без последствий...
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18.05.2021 17:14 Ответить
ХЗ, на скорости 150 лучше в ямы вообще не попадать, без последствий это случайность счастливая, а вот такой результат как в новости обсуждаемой, напротив закономерность...
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20.05.2021 12:08 Ответить
Кто то тонет в море,кто в реке,кто то в вонючем ставке в селе,а кто то дохнет на дороге....,СССр был чемпионом Мира в этом плане...100 000 баранов гибли на дорогах дохлого Совка...ежегодно....
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18.05.2021 04:06 Ответить
Взлетіли прямо в небо..
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18.05.2021 12:26 Ответить
-- через окна... Пристёгиваться надо!
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18.05.2021 13:52 Ответить
Болван, это перевёртыш.
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18.05.2021 20:05 Ответить
-- ну да, перевёртыш... -- с центобежными силами...
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18.05.2021 20:07 Ответить
Болван, смотри фото, крыша в говно, ремень до жопы.
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18.05.2021 20:26 Ответить


...можешь не пристёгиваться -- если шо -- санитары пристегнут... *)
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18.05.2021 20:34 Ответить
Можешь вообще не ездить - катафалк тебя подвезёт.
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18.05.2021 20:43 Ответить
Подборка: Непристегнутые люди вылетают из окон машин - видео
https://videosik.com/14577-podborka-nepristegnutye-lyudi-vyletayut-iz-okon-mashin.html
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18.05.2021 20:15 Ответить
Кто из погибших вылетел из машины?
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18.05.2021 20:39 Ответить
 
 