В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киевском следственном изоляторе открыт обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

"Приведение в соответствие с международными стандартами коммунально-бытовых и санитарно-гигиенических условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, является одной из основных задач, определенных в рамках реализации Стратегии реформирования пенитенциарной системы Украины до 2026 года. Сегодня мы сделали первый важный шаг к его реализации. Всего было обновлено 18 камер: 14 двухместных и 4 одноместных", - говорится в сообщении.

Каждое помещение оснащено холодильником, микроволновой печью, телевизором, стационарным телефоном, Wi-fi, кнопкой экстренного вызова охраны, камерами видеонаблюдения.





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"Обустройство таких новеньких камер позволит обеспечить соблюдение прав человека в следственном изоляторе. К тому же, эти платные камеры будут генерировать сотни тысяч гривен дополнительных средств для ремонта бесплатных помещений", - заявил министр юстиции Денис Малюська.





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Кроме обновленного корпуса СИЗО была также открыта музейная экспозиция, посвященная периоду функционирования государственного учреждения "Киевский следственный изолятор". Внимание в ней уделяется известным историческим фигурами, которые в разное время содержались в этом заведении.

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