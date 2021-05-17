В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
В Киевском следственном изоляторе открыт обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.
"Приведение в соответствие с международными стандартами коммунально-бытовых и санитарно-гигиенических условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, является одной из основных задач, определенных в рамках реализации Стратегии реформирования пенитенциарной системы Украины до 2026 года. Сегодня мы сделали первый важный шаг к его реализации. Всего было обновлено 18 камер: 14 двухместных и 4 одноместных", - говорится в сообщении.
Каждое помещение оснащено холодильником, микроволновой печью, телевизором, стационарным телефоном, Wi-fi, кнопкой экстренного вызова охраны, камерами видеонаблюдения.
"Обустройство таких новеньких камер позволит обеспечить соблюдение прав человека в следственном изоляторе. К тому же, эти платные камеры будут генерировать сотни тысяч гривен дополнительных средств для ремонта бесплатных помещений", - заявил министр юстиции Денис Малюська.
Кроме обновленного корпуса СИЗО была также открыта музейная экспозиция, посвященная периоду функционирования государственного учреждения "Киевский следственный изолятор". Внимание в ней уделяется известным историческим фигурами, которые в разное время содержались в этом заведении.
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Сергій Місюра
23 ч. ·
Не можна розпочинати пост з претензій до Авакова, але вони будуть трохи далі.
На днях в стрічку Твіттеру занесло мені твіт однієї панянки про смерть історика на Миколаєвщині. Наче і стандартна ситуація - смерть і Миколаївщина. Там вже давно усім відомо, що діють лише закони фізики та смерть трапляється усюди. Та і твіт був через день після смерті, але тут є одне але.
Загинувший історик - відомий краєзнавець, реальний кандидат наук, не фахівець з ківі, а саме історичних наук. І Володимир Щукін займався давно та історично чітко темою Голокосту на Миколаївщині та України в цілому.
Його знайшли в себе вдома з ножовими пораненнями, від чого історик і помер в віці 67 років. Навіть Тарас Кремінь писав про його смерть. Але далі спільнота не побачила ніякого зв'язку, тому тема і затихла після відкриття поліцією провадження по статті Умисне вбивство.
Але є деякі історичні збіги та питання до МВС і спільноти.
Три роки тому, 1 вересня 2018 року вбили ще одного відомого історика Миколаївщини - Миколу Шитюка. І знаєте який зв'язок між жертвами? Їх вбили ножами, в своїх квартирах. Вони обидва історики, робили свої дослідження по темі - Голокосту та Голодомору. А Шитюк взагалі був керівником дисертації в Щукіна!
Тобто, за три роки вбивають двох істориків Миколаївщини, що працювали по Голодомору!
Якщо питати кому вигідна смерть істориків Голокосту - то відповідь очевидна. Росія цього факту ніколи не признає, а геноцид українського народу в 1932-33 роках був плановий для совка тоді і триває зараз при путіну. Тому до них питань нема - тримають свій курс але століттями.
Питання до МВС і поліції Миколаївщини. І не путайте з патрульною поліцією.
Як так сталось, що за три роки вбили двох пов'язаних істориків? Чому криміногенна ситуація в області скоро увійде в легенди та приспіви шансону? Коли стане відомо про хід розслідування вбивства Щукіна?
Нагадаю, що «вбивцю» Шитюка знайшли за добу. В квітні 2020 року його посадили на 14 років, хоча йому тільки 26 було, а сам він родич Шитюка та раніше судимий. Можливо він його і вбив, але то було вбивство «по команді», та вбивця після першого терміну знав куди йде.
Невже в МВС не видно зв'язку? Історики, Голодомор, Миколаїв?
Тепер ще питання до спільноти, тому що мене це також бентежить.
Може треба також робити мітинги і питати Авакова - Хто вбиває істориків?? Чи тема не актуальна, а дві смерті за три роки - то нема зв'язку?
Чесно, був шокований цими двома смертями та не хочу бачити продовження плану мокшан по знищенню українців: фізично, морально, релігійно, соціально та творчістю...
"Украинский премьер отказал в субсидиях школам и больницам, но распорядился выделить немалые средства для оборудования всех тюремных камер телевизорами. В доверительной беседе он объяснил свой поступок: «Вряд ли я проведу остаток своих дней в школе...».
А че, все логично... ".
Шантаж, подкуп и коррупцию будут генерировать эти камеры.
Зате продажні тварюки будуть жирувати, як це робили на волі...
Головне - приорітети! Правда, бобіки?!
А чего ж не договариваете...что в Норвегии такие камеры для всех...а в Украине для избранных...для тех у кого есть деньги...вернее для тех кто наворовал достаточно для оплаты..
-Садись!
-Не хочу !
-Почему ?
-Нет денег !
вот бы такие хоромы в "дома отдыха" для стариков...и хосписы... они ведь тоже заслужили доживать и... умирать как люди
Для простих людей камери просто шик, якщо зрівнювати з тим що є.
Треба щоб такі були по всій Україні, комуняцькі часи пройшли.