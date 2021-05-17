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Фото Политика Украины
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Киев (11120) Минюст (621) СИЗО (582) Малюська Денис (245)

В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В Киевском следственном изоляторе открыт обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

"Приведение в соответствие с международными стандартами коммунально-бытовых и санитарно-гигиенических условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, является одной из основных задач, определенных в рамках реализации Стратегии реформирования пенитенциарной системы Украины до 2026 года. Сегодня мы сделали первый важный шаг к его реализации. Всего было обновлено 18 камер: 14 двухместных и 4 одноместных", - говорится в сообщении.

Каждое помещение оснащено холодильником, микроволновой печью, телевизором, стационарным телефоном, Wi-fi, кнопкой экстренного вызова охраны, камерами видеонаблюдения.

В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст 01
В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст выставил на аукцион 2 тюрьмы и планирует получить за них более 135 млн грн

В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст 03

"Обустройство таких новеньких камер позволит обеспечить соблюдение прав человека в следственном изоляторе. К тому же, эти платные камеры будут генерировать сотни тысяч гривен дополнительных средств для ремонта бесплатных помещений", - заявил министр юстиции Денис Малюська.

В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст 04
В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст 05

Смотрите: Глава Минюста Малюська создал граффити "по мотивам Бэнкси" на стене тюрьмы, выставленной на продажу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст 06
В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст 07

Кроме обновленного корпуса СИЗО была также открыта музейная экспозиция, посвященная периоду функционирования государственного учреждения "Киевский следственный изолятор". Внимание в ней уделяется известным историческим фигурами, которые в разное время содержались в этом заведении.

В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст 08

Также смотрите: Платные камеры уже принесли бюджету 3 млн грн, отремонтировано 39 бесплатных камер в СИЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+13
с...ки...

Сергій Місюра
23 ч. ·

Не можна розпочинати пост з претензій до Авакова, але вони будуть трохи далі.
На днях в стрічку Твіттеру занесло мені твіт однієї панянки про смерть історика на Миколаєвщині. Наче і стандартна ситуація - смерть і Миколаївщина. Там вже давно усім відомо, що діють лише закони фізики та смерть трапляється усюди. Та і твіт був через день після смерті, але тут є одне але.
Загинувший історик - відомий краєзнавець, реальний кандидат наук, не фахівець з ківі, а саме історичних наук. І Володимир Щукін займався давно та історично чітко темою Голокосту на Миколаївщині та України в цілому.
Його знайшли в себе вдома з ножовими пораненнями, від чого історик і помер в віці 67 років. Навіть Тарас Кремінь писав про його смерть. Але далі спільнота не побачила ніякого зв'язку, тому тема і затихла після відкриття поліцією провадження по статті Умисне вбивство.
Але є деякі історичні збіги та питання до МВС і спільноти.
Три роки тому, 1 вересня 2018 року вбили ще одного відомого історика Миколаївщини - Миколу Шитюка. І знаєте який зв'язок між жертвами? Їх вбили ножами, в своїх квартирах. Вони обидва історики, робили свої дослідження по темі - Голокосту та Голодомору. А Шитюк взагалі був керівником дисертації в Щукіна!
Тобто, за три роки вбивають двох істориків Миколаївщини, що працювали по Голодомору!
Якщо питати кому вигідна смерть істориків Голокосту - то відповідь очевидна. Росія цього факту ніколи не признає, а геноцид українського народу в 1932-33 роках був плановий для совка тоді і триває зараз при путіну. Тому до них питань нема - тримають свій курс але століттями.
Питання до МВС і поліції Миколаївщини. І не путайте з патрульною поліцією.
Як так сталось, що за три роки вбили двох пов'язаних істориків? Чому криміногенна ситуація в області скоро увійде в легенди та приспіви шансону? Коли стане відомо про хід розслідування вбивства Щукіна?
Нагадаю, що «вбивцю» Шитюка знайшли за добу. В квітні 2020 року його посадили на 14 років, хоча йому тільки 26 було, а сам він родич Шитюка та раніше судимий. Можливо він його і вбив, але то було вбивство «по команді», та вбивця після першого терміну знав куди йде.
Невже в МВС не видно зв'язку? Історики, Голодомор, Миколаїв?
Тепер ще питання до спільноти, тому що мене це також бентежить.
Може треба також робити мітинги і питати Авакова - Хто вбиває істориків?? Чи тема не актуальна, а дві смерті за три роки - то нема зв'язку?
Чесно, був шокований цими двома смертями та не хочу бачити продовження плану мокшан по знищенню українців: фізично, морально, релігійно, соціально та творчістю...
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17.05.2021 19:16
+10
Для себе готують?

"Украинский премьер отказал в субсидиях школам и больницам, но распорядился выделить немалые средства для оборудования всех тюремных камер телевизорами. В доверительной беседе он объяснил свой поступок: «Вряд ли я проведу остаток своих дней в школе...».
А че, все логично... ".
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17.05.2021 19:20
+9
Также был убит и Черновол. Убийства продолжаются давно. Это не новость, идет планомерное уничтожение украинцев, украинских лидеров, активистов, элиты в Украине. Просто украинцы не видят в этом системы пока, пока есть еще Государство Украина они действуют скрыто. Так уже было в 1918-1933. Для этого в россии созданы соответствующие силы и Мишкин и Чепига это только вершина айсберга.
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17.05.2021 19:22
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с...ки...

Сергій Місюра
23 ч. ·

Не можна розпочинати пост з претензій до Авакова, але вони будуть трохи далі.
На днях в стрічку Твіттеру занесло мені твіт однієї панянки про смерть історика на Миколаєвщині. Наче і стандартна ситуація - смерть і Миколаївщина. Там вже давно усім відомо, що діють лише закони фізики та смерть трапляється усюди. Та і твіт був через день після смерті, але тут є одне але.
Загинувший історик - відомий краєзнавець, реальний кандидат наук, не фахівець з ківі, а саме історичних наук. І Володимир Щукін займався давно та історично чітко темою Голокосту на Миколаївщині та України в цілому.
Його знайшли в себе вдома з ножовими пораненнями, від чого історик і помер в віці 67 років. Навіть Тарас Кремінь писав про його смерть. Але далі спільнота не побачила ніякого зв'язку, тому тема і затихла після відкриття поліцією провадження по статті Умисне вбивство.
Але є деякі історичні збіги та питання до МВС і спільноти.
Три роки тому, 1 вересня 2018 року вбили ще одного відомого історика Миколаївщини - Миколу Шитюка. І знаєте який зв'язок між жертвами? Їх вбили ножами, в своїх квартирах. Вони обидва історики, робили свої дослідження по темі - Голокосту та Голодомору. А Шитюк взагалі був керівником дисертації в Щукіна!
Тобто, за три роки вбивають двох істориків Миколаївщини, що працювали по Голодомору!
Якщо питати кому вигідна смерть істориків Голокосту - то відповідь очевидна. Росія цього факту ніколи не признає, а геноцид українського народу в 1932-33 роках був плановий для совка тоді і триває зараз при путіну. Тому до них питань нема - тримають свій курс але століттями.
Питання до МВС і поліції Миколаївщини. І не путайте з патрульною поліцією.
Як так сталось, що за три роки вбили двох пов'язаних істориків? Чому криміногенна ситуація в області скоро увійде в легенди та приспіви шансону? Коли стане відомо про хід розслідування вбивства Щукіна?
Нагадаю, що «вбивцю» Шитюка знайшли за добу. В квітні 2020 року його посадили на 14 років, хоча йому тільки 26 було, а сам він родич Шитюка та раніше судимий. Можливо він його і вбив, але то було вбивство «по команді», та вбивця після першого терміну знав куди йде.
Невже в МВС не видно зв'язку? Історики, Голодомор, Миколаїв?
Тепер ще питання до спільноти, тому що мене це також бентежить.
Може треба також робити мітинги і питати Авакова - Хто вбиває істориків?? Чи тема не актуальна, а дві смерті за три роки - то нема зв'язку?
Чесно, був шокований цими двома смертями та не хочу бачити продовження плану мокшан по знищенню українців: фізично, морально, релігійно, соціально та творчістю...
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17.05.2021 19:16 Ответить
Также был убит и Черновол. Убийства продолжаются давно. Это не новость, идет планомерное уничтожение украинцев, украинских лидеров, активистов, элиты в Украине. Просто украинцы не видят в этом системы пока, пока есть еще Государство Украина они действуют скрыто. Так уже было в 1918-1933. Для этого в россии созданы соответствующие силы и Мишкин и Чепига это только вершина айсберга.
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17.05.2021 19:22 Ответить
Для себя строят. Надеются еще...
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17.05.2021 19:55 Ответить
Аваков-бесперечний мерзотник!Про що цю iстоту питать?Тож питання ширше. Зрозумiло що мирний протест проти владних виродкiв-то марна трата часу.Проте-чому мовчать справжнi фронтовi бiйцi? Чекають що прийдуть i по них?В життi бачу яскравих бойових хлопцiв.Мабуть пора i силу застосувать!
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17.05.2021 19:52 Ответить
Аваков вірмен,про що ще треба говорити?
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17.05.2021 20:43 Ответить
Валєрік, с..ка, ти провокатор ... Піди і сам зроби, а не питай у когось !!
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18.05.2021 11:30 Ответить
Для украинцев или для "зеленых человечков" шпиона Зеленского?
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17.05.2021 19:16 Ответить
Так повинно бути в усіх камерах, а не лише у платних. Де 6роші взяти? У Кончу-Заспу поїдьте.
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17.05.2021 19:19 Ответить
Для себе готують?

"Украинский премьер отказал в субсидиях школам и больницам, но распорядился выделить немалые средства для оборудования всех тюремных камер телевизорами. В доверительной беседе он объяснил свой поступок: «Вряд ли я проведу остаток своих дней в школе...».
А че, все логично... ".
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17.05.2021 19:20 Ответить
Броші=гроші. Андройд тупорилий.
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17.05.2021 19:20 Ответить
Пацаны на фото номера себе уже бронируют?
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17.05.2021 19:23 Ответить
одну камеру надо Мертвечуку забронировать, чтоб его кум ***** не переживал
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17.05.2021 19:38 Ответить
У Медведчука денег хватит ее всю купить вместе с попкарями . Но вопрос в другом,хрен его кто туда посадит.
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17.05.2021 19:40 Ответить
будем посмотреть
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17.05.2021 23:21 Ответить
Обустройство таких новеньких камер позволит обеспечить соблюдение прав человека в следственном изоляторе.
Шантаж, подкуп и коррупцию будут генерировать эти камеры.
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17.05.2021 19:27 Ответить
Офіцери та бійці ЗСУ живуть в недобудовах, початих за кривавого бариги...
Зате продажні тварюки будуть жирувати, як це робили на волі...
Головне - приорітети! Правда, бобіки?!
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17.05.2021 19:32 Ответить
Скоро и блиндажи платными будут В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст - Цензор.НЕТ 7144
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17.05.2021 19:38 Ответить
Молоток Писюська, - со Степанова можно и начинать=)
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17.05.2021 19:33 Ответить
Ворон ворону глаза не выклюет, вор вору тоже. Своим все, а нам закон.
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17.05.2021 19:35 Ответить
Совковый вертухай слева -- строг, нереклонен и очень не доволен будущими вероятными клиентами! *)
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17.05.2021 19:38 Ответить
По норвежскому образцу говорите??
А чего ж не договариваете...что в Норвегии такие камеры для всех...а в Украине для избранных...для тех у кого есть деньги...вернее для тех кто наворовал достаточно для оплаты..
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17.05.2021 19:42 Ответить
Микроволновки в цивилизованном мире уже вне закона!!!
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17.05.2021 19:43 Ответить
т.е. кто наворовал и попал в сизо - тому все условия, а остальные нелохи сидите в камерах-бомжатниках !?
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17.05.2021 19:52 Ответить
Курорт...
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17.05.2021 19:55 Ответить
Теперь так будет :
-Садись!
-Не хочу !
-Почему ?
-Нет денег !
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17.05.2021 20:03 Ответить
Вайфай там накера?Что подключать?
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17.05.2021 20:07 Ответить
так лохов с зоны на бабки разводить...или вокзалы от скуки минировать...или еще как-то развлекаться, коротая срок...(пиццу там заказать...девок)
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17.05.2021 20:12 Ответить
Малюська это всё конечно здорово..И так и должно быть в европейском государстве...Но только при чём здесь гроши?!Такие условия должны быть в установленном Законом порядке и бесплатными.А вы продаёте обычную медь як золото с умной рожей лица В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст - Цензор.НЕТ 4306
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17.05.2021 20:08 Ответить
Пишуть, що за виручені гроші ремонтують усе інше. Самоокупність, тіпа.
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18.05.2021 11:34 Ответить
зато если есть бабки на платную хату , то арестант уже не отвертится от сдачи денег в общак каждый месяц ..... В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст - Цензор.НЕТ 58
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17.05.2021 20:09 Ответить
отлично...они видимо это заслужили - жить и отбывать срок как люди...
вот бы такие хоромы в "дома отдыха" для стариков...и хосписы... они ведь тоже заслужили доживать и... умирать как люди
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17.05.2021 20:15 Ответить
по всей видимости эти люди делают такие камеры потому что не уверенны в завтрашнем дне. а бабла дохера. это називаеться далековидность. то есть мозги еще работают
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17.05.2021 20:44 Ответить
я так понимаю скоро живые позавидуют мертвым!?
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17.05.2021 20:51 Ответить
Для Кличко койка коротковата будет.
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17.05.2021 21:31 Ответить
для мертвечука зато в самий раз
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17.05.2021 23:09 Ответить
УВ Украине ОЧЕНЬ заботятся о преступниках, особенно слуги и рыги. На людей им наплевать, их подельники важнее. Для себя готовят камеры?
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17.05.2021 21:34 Ответить
КЛАСС! МОЛОДЦЫ!
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17.05.2021 21:42 Ответить
мне не столько противны эти клоуны-гниды у власти, сколько противен "мудрый нарид" за них тянущий.
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17.05.2021 21:52 Ответить
Сподіваюсь стіни з гіпсокартону всередині та пластикової вагонки ззовні?
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17.05.2021 23:08 Ответить
А молодці чиновники, для себе камери готують... У Київському СІЗО відкрито оновлений корпус платних камер, обладнаних за норвезьким зразком, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 3343
Для простих людей камери просто шик, якщо зрівнювати з тим що є.
Треба щоб такі були по всій Україні, комуняцькі часи пройшли.
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18.05.2021 01:50 Ответить
Там еще есть 5 звезд - с блэкджеком и шлюхами. Но то для опзж.
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18.05.2021 08:55 Ответить
ну нормально. готують же для себе. Дехто таки думає стратигічно.
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18.05.2021 11:16 Ответить
А проститутки будуть?
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18.05.2021 16:31 Ответить
Облаштування таких новеньких камер дозволить забезпечити дотримання прав людини в слідчому ізоляторі. Звідси слідує, що решту зеків утримують з порушенням зазначених прав, так міністре?
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18.05.2021 17:38 Ответить
Логічний висновок!
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18.05.2021 20:15 Ответить
Единственный министр из зеленой команды кто реально работает
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18.05.2021 19:52 Ответить
 
 