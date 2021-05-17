Волонтер Юсупова просит помочь собрать сумму на покупку квадрокоптера для бойцов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Оккупанты сбили квадрокоптер, предоставленный бойцам волонтерами.
Об этом сообщила в Facebook волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты сбили таки наш квадрокоптер, но он успел поработать и сделать много важной работы. Нам срочно нужно купить еще один, для наших бойцов, это важнейшая помощь на фронте. Квадрокоптеры, наверное, самые востребованные сейчас для передовой. Не пишу, куда и кому, сами видите что мои страницы мониторят и нещадно блокируют, осталась только эта. Как всегда будет отчет фото и чек оплаты. У меня есть 23 тыс., а нужно 55 400 грн, это со скидкой. Репост тоже огромная помощь! Люди, помогайте, кто может! Карта для перевода: 5375 4115 0042 7369 монобанк", - написала она.
Топ комментарии
+8 Andy Jumeirach
показать весь комментарий17.05.2021 19:54
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+2 Чайка Київ
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эй зе би лы, отзовитесь, вас же аж 73 % !!!!
Отметим, что "Меридиан" получил запрос от Министерства обороны на разработку квадрокоптера в марте 2019 года. В результате, Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины разработал рабочие материалы к проекту тактико-технических требований, и завод "Меридиан" начал производство. А в октябре 2019 года состоялись первые испытания квадрокоптера "Берегиня".
"Берегиня" - первый военный квадрокоптер отечественного производства. Его рама напечатана из карбона с помощью 3D-принтера, вес - до 2 кг. Этот материал является прочным и легким, что делает беспилотник мобильным и эффективным для разведывательных целей. Это также удешевляет ремонт аппарата.
Время полного развертывания комплекса, при условии подготовки операторов - до 2 минут, замена аккумулятора - до 1 минуты. Беспилотник за 3 секунды набирает высоту 100 метров. При скорости ветра 20 м/с (тропический шторм) в ручном режиме им можно управлять без ограничений.
Квадрокоптер оснащен 2-мя камерами (цифровая и аналоговая). Также изображение с беспилотника передается не только пилоту, но и на наземную станцию.
Волонтёрам- ПОДЯКА !!!