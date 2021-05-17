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Фото Политика Украины
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ВР (10582) Медведчук (1144) Козак (100)

Нардеп ОПЗЖ Козак официально не находится на больничном или в отпуске, - аппарат ВР. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак, которого подозревают в государственной измене, официально не находится ни в отпуске, ни в командировке, ни на больничном.

Об этом говорится в ответе аппарата Верховной Рады на запрос "Бабеля", информирует Цензор.НЕТ.

Соратник Козака Виктор Медведчук на суде утверждал, что он находится в Беларуси на лечении.

В Раде сообщили, что в период с 17 ноября 2020 года по 13 мая 2021 года Козак был в отпуске за свой счет с 16 по 18 февраля. Также он 5 раз оформлял командировки для работы с избирателями: с 20 по 29 ноября 2020 года, с 25 декабря по 3 января 2021 года, с 19 февраля по 28 февраля 2021 года, с 19 марта по 28 марта 2021 года и с 16 апреля по 25 апреля 2021 года.

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Согласно данным электронной регистрации нардепов Козак в последний раз посещал заседание Рады аж 16 ноября 2020 года. С тех пор он не появлялся в сессионном зале.

Но, как ответили в Раде, все это время он получал зарплату на основании табелей от комитетов по отработанным календарным дням. Там отмечают, что его отсутствие на пленарных заседаниях учтено в этих табелях.

Нардеп ОПЗЖ Козак официально не находится на больничном или в отпуске, - аппарат ВР 01
Нардеп ОПЗЖ Козак официально не находится на больничном или в отпуске, - аппарат ВР 02
Нардеп ОПЗЖ Козак официально не находится на больничном или в отпуске, - аппарат ВР 03

Также читайте: Козак выполнял указания Медведчука, в том числе коммуницировал с представителями РФ, - Венедиктова

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

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Ни в отпуске ни в командировке, ни на больничном, но нигде его нет. Во работают люди.
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17.05.2021 23:04 Ответить
Ищут пожарные, Ищет милиция, Ищут фотографы. В нашей столице, Ищут давно, Но не могут найти. Парня какого-то. Лет тридцати.
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17.05.2021 23:12 Ответить
И зарплату получает .Удивительно богатая страна.
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17.05.2021 23:13 Ответить
есть надежда шо таки сдох? а жаль.
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17.05.2021 23:18 Ответить
Козак давно сделал ноги, он умнее наглого, обнаглевшнго мерт7вечука, которого уже можно считать живым трупом.
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17.05.2021 23:24 Ответить
та ты шо...!!!= мля, ПРОГУЛ,,,с увольнением))
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18.05.2021 00:09 Ответить
"Нардеп ОПЗЖ Козак официально не находится на больничном или в отпуске, - аппарат ВР Но, как ответили в Раде, все это время он получал зарплату на основании табелей от комитетов по отработанным календарным дням."

Украинцы из своих налогов и дальше платят российскому коллаборанту зарплату.
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18.05.2021 00:20 Ответить
За прогулы, а тем более за систематические и лительные, как известно увольняюь. А как пуступят в этом случае?
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18.05.2021 07:38 Ответить
 
 