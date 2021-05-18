Борьба с COVID-19: в очереди к единственному работающему турникету на станции метро Позняки в Киеве столпились десятки людей. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости
На станции метро Позняки в Киеве сегодня утром образовалась огромная очередь из пассажиров. Все из-за плохой работы новых турникетов в час пик.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На станции метро Позняки во время локдауна установили новые турникеты (см. фото). Они не всегда срабатывают. А для того, чтобы дозировать число пассажиров в связи с карантинными ограничениями, в метро открыта только одна дверь для входа в метро и один турникет, в результате чего образовалась огромная очередь из пассажиров.
Пассажиры толпятся, возмущаются, что мол "какой смысл было устанавливать, если ничего не работает и приходится толпиться, а дистанция совершенно отсутствует". В переходе люди стоят на ступеньках.
В свою очередь, сотрудники метрополитена на пропуске говорят: "Мы же не виноваты. Мы тоже на работе, как и вы".
Пожалуйста, подождите...
Д****ы, б***ь!
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220
Пункт 10 навскидку
Непонятно.
Турникеты поломались или команда такая поступила?
в мене особисто немає кілька годин вільного часу пояснювати дебільним охоронцям чи поліцаям, що Конституція є Вищим Законом України, і що карантину та пов'язаних з ним обмежень в Україні де-юре немає (бо не оголошено надзвичайний стан)
перекривати собі повністю власне дихання - ось це дійсно "сильний хід", що в підсумку призводить до проблем із здоров'ям
местечковая коммунальная быдлоылитка, как бы "грузит", прошивает мозг нариду -"деньог не фатает, здопоможите мы не местные" - " проезд надо поднять до 21грв. это нас всех спасет"
видите, турникеты не за что ремонтировать