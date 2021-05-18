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Борьба с COVID-19: в очереди к единственному работающему турникету на станции метро Позняки в Киеве столпились десятки людей. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

На станции метро Позняки в Киеве сегодня утром образовалась огромная очередь из пассажиров. Все из-за плохой работы новых турникетов в час пик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На станции метро Позняки во время локдауна установили новые турникеты (см. фото). Они не всегда срабатывают. А для того, чтобы дозировать число пассажиров в связи с карантинными ограничениями, в метро открыта только одна дверь для входа в метро и один турникет, в результате чего образовалась огромная очередь из пассажиров.

Борьба с COVID-19: в очереди к единственному работающему турникету на станции метро Позняки в Киеве столпились десятки людей 01

Пассажиры толпятся, возмущаются, что мол "какой смысл было устанавливать, если ничего не работает и приходится толпиться, а дистанция совершенно отсутствует". В переходе люди стоят на ступеньках.

В свою очередь, сотрудники метрополитена на пропуске говорят: "Мы же не виноваты. Мы тоже на работе, как и вы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На станции метро "Арсенальная" пассажир попал под поезд, движение по красной ветке остановлено, - КГГА

Борьба с COVID-19: в очереди к единственному работающему турникету на станции метро Позняки в Киеве столпились десятки людей 02
Борьба с COVID-19: в очереди к единственному работающему турникету на станции метро Позняки в Киеве столпились десятки людей 03

Борьба с COVID-19: в очереди к единственному работающему турникету на станции метро Позняки в Киеве столпились десятки людей 04
Фото: Цензор.НЕТ

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Топ комментарии
+10
Борьба с COVID-19: в очереди к единственному работающему турникету на станции метро Позняки в Киеве столпились десятки людей - Цензор.НЕТ 1684
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18.05.2021 09:15
+7
Эффект исполнителя. Недальновидный руководитель дал глупую команду и ее четко выполнили исполнители. При том не задумываясь о том, как сделать лучше для людей, от которых они получают деньги за оказанные услуги. Получился идиотизм в квадрате.
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18.05.2021 09:18
+7
На Поздняках в новых домах построенные за 30 лет на пустырях живет почти миллион. Отсавить один вход и турникет для этого колличества жителей это нужно быть Кличко.
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18.05.2021 09:21
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Борьба с COVID-19: в очереди к единственному работающему турникету на станции метро Позняки в Киеве столпились десятки людей - Цензор.НЕТ 1684
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18.05.2021 09:15 Ответить
Эффект исполнителя. Недальновидный руководитель дал глупую команду и ее четко выполнили исполнители. При том не задумываясь о том, как сделать лучше для людей, от которых они получают деньги за оказанные услуги. Получился идиотизм в квадрате.
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18.05.2021 09:18 Ответить
Очень даже дальновидность. На закупку заложить стоимость турникета по верху рынка а закупить дешевое гавно, Которе не работаете. Разницу положить себе в карман а люди пусть в очередях толпятся.... ни один чинуша палец о палец не ударит если не будет его выгоды.
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18.05.2021 10:52 Ответить
"А для того, чтобы дозировать число пассажиров в связи с карантинными ограничениями, в метро открыт только один вход и один турникет, в результате чего образовалась огромная очередь из пассажиров".
Д****ы, б***ь!
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18.05.2021 09:18 Ответить
На Поздняках в новых домах построенные за 30 лет на пустырях живет почти миллион. Отсавить один вход и турникет для этого колличества жителей это нужно быть Кличко.
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18.05.2021 09:21 Ответить
Всюди бардак як і по всій країні.
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18.05.2021 09:24 Ответить
Извините что вторгнусь в ваш зелёный манямирок Боротьба з COVID-19: у черзі до єдиного турнікету, який працює, на станції метро Позняки в Києві скупчилися десятки людей - Цензор.НЕТ 5517, эпидзонирование и правила карантинных ограничений наклепал кабмин зеленши.
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18.05.2021 09:47 Ответить
"наклепал кабмин зеленши" - где можно посмотреть постановление о работе турникетов в киевском метро?
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18.05.2021 10:33 Ответить
Ограничения рассчитываются по пропускной способности в соответствии с ограничительными мерами Боротьба з COVID-19: у черзі до єдиного турнікету, який працює, на станції метро Позняки в Києві скупчилися десятки людей - Цензор.НЕТ 5830
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220

Пункт 10 навскидку
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18.05.2021 10:40 Ответить
Нет там ограничений по работе турникетов.
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18.05.2021 11:25 Ответить
Почитай внимательно, там сказано "обеспечить". Не, ну можно канешн убрать турникеты вообще, и просто пистить дубинками. Или у вас есть другие варианты обеспечения выполнения распоряжений кабмина? Я весь внимание Боротьба з COVID-19: у черзі до єдиного турнікету, який працює, на станції метро Позняки в Києві скупчилися десятки людей - Цензор.НЕТ 620
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18.05.2021 11:52 Ответить
Убрать турникеты, увеличить количество поездов, участить их движение... -- но, тогда это будет уже Германия...*)
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18.05.2021 14:03 Ответить
Ты ещё напиши компенсировать убытки метрополитену Боротьба з COVID-19: у черзі до єдиного турнікету, який працює, на станції метро Позняки в Києві скупчилися десятки людей - Цензор.НЕТ 4468
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18.05.2021 14:39 Ответить
Думаешь, бардак в хозяйстве обходится дешевле и выгодней, чем порядок? -- по фоткам не скажешь...*)
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18.05.2021 14:47 Ответить
Так этож - "охфис прастых решений в труба режиме", думать это не к ним Боротьба з COVID-19: у черзі до єдиного турнікету, який працює, на станції метро Позняки в Києві скупчилися десятки людей - Цензор.НЕТ 9777
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18.05.2021 14:51 Ответить
пройдут не только лишь все... Боротьба з COVID-19: у черзі до єдиного турнікету, який працює, на станції метро Позняки в Києві скупчилися десятки людей - Цензор.НЕТ 1749
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18.05.2021 10:48 Ответить
то там зараз вже такі нові турнікети? клас! надоїли вже оті із ну, погоді.
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18.05.2021 09:27 Ответить
У нас на роботі так само, термометр тільки один. Це ДТЕК, там в керівництві такі ідіоти що словами не передати.
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18.05.2021 09:29 Ответить
Все для людей...
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18.05.2021 09:46 Ответить
"Все из-за плохой работы новых турникетов в час пик."
Непонятно.
Турникеты поломались или команда такая поступила?
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18.05.2021 10:01 Ответить
и виноватых нет Боротьба з COVID-19: у черзі до єдиного турнікету, який працює, на станції метро Позняки в Києві скупчилися десятки людей - Цензор.НЕТ 856 все как обычно
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18.05.2021 10:26 Ответить
Маски конечно та еще фигня. Но носить маску с торчащим над ней носом - это сильный ход.
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18.05.2021 10:39 Ответить
Ці маскі одноразові, їх треба міняти кожен раз виходячи на вулицю.
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18.05.2021 14:38 Ответить
маска потрібна виключно у якості "пропуску"
в мене особисто немає кілька годин вільного часу пояснювати дебільним охоронцям чи поліцаям, що Конституція є Вищим Законом України, і що карантину та пов'язаних з ним обмежень в Україні де-юре немає (бо не оголошено надзвичайний стан)

перекривати собі повністю власне дихання - ось це дійсно "сильний хід", що в підсумку призводить до проблем із здоров'ям
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18.05.2021 20:44 Ответить
Знести б ті турнікети разом з перевіряльниками
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29.10.2021 13:27 Ответить
по скоростному 2-5 дней урны забиты, мусор ветром носит по новым блестящим остановкам,
местечковая коммунальная быдлоылитка, как бы "грузит", прошивает мозг нариду -"деньог не фатает, здопоможите мы не местные" - " проезд надо поднять до 21грв. это нас всех спасет"
видите, турникеты не за что ремонтировать
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18.05.2021 10:49 Ответить
Они на тренировках и за заборами а вы дохнете без воздуха..оно здесь всегда так было парад чернобыльский продолжается небожители рулят горе побеждённым.
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18.05.2021 10:52 Ответить
Х*рня вся ця вакцинація і паніка кругом ковіда, краще природного імунітета від хвороб людство ще не мало, це нен ***** і не чума Боротьба з COVID-19: у черзі до єдиного турнікету, який працює, на станції метро Позняки в Києві скупчилися десятки людей - Цензор.НЕТ 1749
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18.05.2021 14:37 Ответить
Це не х.. я, а спланований геноцид
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29.10.2021 13:29 Ответить
І вся "боротьба" з ковідом така сама. Більше шкоди, ніж користі
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18.05.2021 20:41 Ответить
 
 