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Британский патрульный корабль Trent зашел в порт Одессы. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня к одному из причалов Одесского морского вокзала пришвартовался патрульный корабль прибрежной зоны Королевского флота Великобритании OPV Trent.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

Во время его визита в Украину планируется проведение совместных с украинскими военными моряками тренировок на борту британского корабля, а также проведение совместной тренировки в море типа PASSEX.

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Британский патрульный корабль Trent зашел в порт Одессы 01
Британский патрульный корабль Trent зашел в порт Одессы 02
Британский патрульный корабль Trent зашел в порт Одессы 03

Отметим, что OPV Trent - это новый корабль, принятый в состав Королевского флота в августе 2020 года.

Также читайте: Ключевым вызовом для НАТО в Черном море являются действия России, - замгенсека Джоанэ
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Топ комментарии
+10
Красень! Боже, бережи королеву!
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18.05.2021 12:47
+4
Вітаємо в Україні !
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18.05.2021 13:01
+3
Это хорошо.
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18.05.2021 12:55
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Красень! Боже, бережи королеву!
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18.05.2021 12:47 Ответить
Это хорошо.
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18.05.2021 12:55 Ответить
Про вооруженность корабля можно подробнее? Британский патрульный корабль Trent зашел в порт Одессы - Цензор.НЕТ 4386
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18.05.2021 12:57 Ответить
Armament:
1 × 30 mm DS30B gun
2 × General purpose machine guns
2 × MinigunsAircraft carried:
Merlin capable flight deck
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18.05.2021 13:09 Ответить
Ну...я абсолютно не пааанимаю, что в нем сложного??? Что мешает, какому то судоремонтному заводу сложить такой же корпус??? У нас нет металла???? Есть проблемы с прокатом? Хмает серьезно логистика? Нет электродов, а надо тока ..Монолит с гламурным напылением????

Для чего было лепить вот эти Гюрзы? И если лепить, так уже довести до конца...лепку, чтобы оно хоть на катер похоже. И более того, если уже готовить проект, так это проект секционный. Перевезли по суше и сложили на Азове....Много!!!! Или опять погоним через Крым????
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18.05.2021 12:57 Ответить
о чем ты говоришь???, президент во время войны продает кузню-рыгу, не построено линии точить болванки, призначает падаль мертветчука в переговорную группу....
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18.05.2021 13:30 Ответить
..да,корпус с движком можно быстро склепать,да вот с вооружением и оснасткой-беда...Игрушечная "гюрза" на море-уже себя "проявила",со своей скоростью,мореходностью в 1 балл,и "бтр"-овским вооружением...Даже браконьеров в Каховском водохранилище и то,из-за малой скорости -гонять неспособна...У нас нет-ни нормальной корабельной пушки,ЗРК,гидролокатора,РЛС толковой...Всё это и ещё 80% -производилось в "расее"....
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18.05.2021 17:13 Ответить
Все есть. И склепать можно, что угодно, даже из того что у Луча есть. И руки есть....но логистика хромает. Управляки как то криво ведут.
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18.05.2021 17:19 Ответить
Вітаємо в Україні !
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18.05.2021 13:01 Ответить
Полякають трохи москалів..
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18.05.2021 13:10 Ответить
Построен за деньги отжатые при захвате Крыма для охраны захваченных территорий.
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18.05.2021 13:50 Ответить
через 9 - 10 месяцев маленькие британчики агукать будуть... Британський патрульний корабель Trent зайшов у порт Одеси - Цензор.НЕТ 2905
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18.05.2021 13:54 Ответить
Ну хоч одна добра новина...
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18.05.2021 14:31 Ответить
Willkommen britische *******!

Британський патрульний корабель Trent зайшов у порт Одеси - Цензор.НЕТ 6186
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18.05.2021 15:10 Ответить
 
 