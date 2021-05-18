Британский патрульный корабль Trent зашел в порт Одессы. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня к одному из причалов Одесского морского вокзала пришвартовался патрульный корабль прибрежной зоны Королевского флота Великобритании OPV Trent.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.
Во время его визита в Украину планируется проведение совместных с украинскими военными моряками тренировок на борту британского корабля, а также проведение совместной тренировки в море типа PASSEX.
Отметим, что OPV Trent - это новый корабль, принятый в состав Королевского флота в августе 2020 года.
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+10 Vasily G
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+4 Чайка Київ
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+3 Lada2014
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1 × 30 mm DS30B gun
2 × General purpose machine guns
2 × MinigunsAircraft carried:
Merlin capable flight deck
Для чего было лепить вот эти Гюрзы? И если лепить, так уже довести до конца...лепку, чтобы оно хоть на катер похоже. И более того, если уже готовить проект, так это проект секционный. Перевезли по суше и сложили на Азове....Много!!!! Или опять погоним через Крым????