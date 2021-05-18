Британский патрульный корабль Trent зашел в порт Одессы. ФОТОрепортаж

Сегодня к одному из причалов Одесского морского вокзала пришвартовался патрульный корабль прибрежной зоны Королевского флота Великобритании OPV Trent.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

Во время его визита в Украину планируется проведение совместных с украинскими военными моряками тренировок на борту британского корабля, а также проведение совместной тренировки в море типа PASSEX.

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Отметим, что OPV Trent - это новый корабль, принятый в состав Королевского флота в августе 2020 года.

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