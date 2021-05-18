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Ликвидирован пожар в новостройке в Деснянском районе Киева, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

18 мая в 12:11 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Милославской, 49, в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Подчеркивается, что на место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытии, бойцы установили, что возгорание возникло в складском помещении на площади 30 кв. м, в котором находились строительные материалы.

В 12:43 возгорание было локализировано и в 13:05 - ликвидировано. На месте были задействованы 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава.

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Ликвидирован пожар в новостройке в Деснянском районе Киева, - ГСЧС 01
Ликвидирован пожар в новостройке в Деснянском районе Киева, - ГСЧС 02
Ликвидирован пожар в новостройке в Деснянском районе Киева, - ГСЧС 03

Жертв и пострадавших нет.

Автор: Ірина Дашківська
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