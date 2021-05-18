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Одесская область (3102) Нацполиция (15725) похищение (1659) розыск (803)

Мужчина похитил женщину с ребенком и более недели удерживал их в заложниках на Одесчине, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Одесской области полиция разыскивает 46-летнего мужчину, который похитил и больше недели удерживал в заложниках 23-летнюю девушку с ребенком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Пытаясь принудить к совместному проживанию 23-летнюю девушку, 46-летний правонарушитель похитил ее вместе с общей дочерью и прятал от родственников и правоохранителей, перевозя из одного населенного пункта в другой. Больше недели полицейские разыскивали пропавших, и в итоге женщину с ребенком и правонарушителем нашли.

Однако, как только злоумышленнику объявили подозрение по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, он начал скрываться от органов досудебного следствия и был объявлен в розыск.

Если кто-то узнает мужчину на фото или знает его местонахождение, правоохранители просят предоставить информацию Измаильскому районному отделению полиции в Одесской области по телефонам (096) 548-76-32, (098) 928-88-52, (097) 387-66- 12 или по спецлинии "102".

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Мужчина похитил женщину с ребенком и более недели удерживал их в заложниках на Одесчине, - Нацполиция 01
Мужчина похитил женщину с ребенком и более недели удерживал их в заложниках на Одесчине, - Нацполиция 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
НАа первой фотке чемто на Шкиряка похож...
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18.05.2021 14:19
+5
"Однако, как только злоумышленнику объявили подозрение....... и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, он начал скрываться от органов досудебного следствия и был объявлен в розыск"......... странно как же так.......

объявителям и вручителям премию дарвина!......
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18.05.2021 14:27
+5
Чоловік викрав жінку з дитиною і понад тиждень утримував їх у заручниках на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1655

..
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18.05.2021 14:29
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НАа первой фотке чемто на Шкиряка похож...
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18.05.2021 14:19 Ответить
каски не хватает
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18.05.2021 14:25 Ответить
Чоловік викрав жінку з дитиною і понад тиждень утримував їх у заручниках на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1655

..
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18.05.2021 14:29 Ответить
Чоловік викрав жінку з дитиною і понад тиждень утримував їх у заручниках на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6009 Чоловік викрав жінку з дитиною і понад тиждень утримував їх у заручниках на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8778
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18.05.2021 14:33 Ответить
Чоловік викрав жінку з дитиною і понад тиждень утримував їх у заручниках на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 236

.
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18.05.2021 14:35 Ответить
Чоловік викрав жінку з дитиною і понад тиждень утримував їх у заручниках на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5230
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18.05.2021 15:09 Ответить
Нет, на его брата Зоряна.
Чоловік викрав жінку з дитиною і понад тиждень утримував їх у заручниках на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3011
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18.05.2021 15:52 Ответить
"Однако, как только злоумышленнику объявили подозрение....... и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, он начал скрываться от органов досудебного следствия и был объявлен в розыск"......... странно как же так.......

объявителям и вручителям премию дарвина!......
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18.05.2021 14:27 Ответить
цыганские обычаи опять вошли в противоречие с законами страны проживания...
парии есть парии.
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18.05.2021 14:28 Ответить
ВАХ, какой гарячий! Интересно этот чурка пленённых хоть кормил или нет?
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18.05.2021 14:33 Ответить
таких п@дарасов надо убивать при задержании..."вручили подозрение".. идиотизм, что у нас за страна? госизмена - домашний арест, похищение - хороводы с насильниками, украл велик, в СИЗО!!!
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18.05.2021 14:46 Ответить
и нах кому эти цыганские разборки ...
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18.05.2021 15:07 Ответить
А Зарян -цыган ?
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18.05.2021 15:12 Ответить
главное что тебя на бутылку насадил Чоловік викрав жінку з дитиною і понад тиждень утримував їх у заручниках на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8710
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18.05.2021 15:31 Ответить
Ищите рядом, в солнечном Приднестровье, откуда до сих пор ездят на ПМРовских номерах, а половина жителей торгует на базарах в Одессе. А потом возмущается одесская ЗЕвласть, откуда столько сепаров в городе.
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18.05.2021 15:09 Ответить
Если бандюк из ПМР - одной из так называемых народных ре публик, то он сейчас там улыбаясь, читает эту статью, возможно 😊
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18.05.2021 15:13 Ответить
Похитил своего ребенка? Чоловік викрав жінку з дитиною і понад тиждень утримував їх у заручниках на Одещині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5034
А она, знала кому давала?
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18.05.2021 15:36 Ответить
46 ? там 60 на фото как минимум
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18.05.2021 16:48 Ответить
 
 