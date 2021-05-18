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вор в законе (310) Кропивницкий (Кировоград) (503) Нацполиция (15725) СИЗО (1352)

Вор в законе по прозвищу Армен Хохол уведомлен о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Системная борьба с ворами в законе в Украине продолжается. Армену Хохлу сообщили о подозрении. Ему инкриминируют создание и руководство преступной организацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Подчеркивается, что вор в законе по прозвищу Армен Хохол получил свой преступный статус еще в 2011 году от одного из самых влиятельных представителей мирового криминалитета.

"Оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины получили достаточно доказательств противоправной деятельности Армена Хохла. Установлено, что он создал и возглавил преступную организацию, в состав которой вошло еще четыре человека, трое их которых содержатся в Кропивницком СИЗО", - следует из сообщения.

"Вор в законе установил свой авторитет среди участников организации, назначал им криминальные статусы и распределял между ними роли. Главной деятельностью злоумышленников было вымогательство средств у заключенных СИЗО, принуждение их к участию в азартных играх, "выбивание" несуществующих долгов и подстрекательство к нарушению правил нахождения в учреждении. Кроме того, Армен Хохол контролировал так называемый "общак", принуждал сообщников его пополнять незаконно полученными средствами. Также задокументированы многочисленные факты "выбивания" средств из заключенных в СИЗО", - добавили правоохранители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После принятия закона о ворах в законе их в Украине стало в 2 раза меньше: не 34, а 17, - Данилов

Вор в законе по прозвищу Армен Хохол уведомлен о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, - Нацполиция 01

Отмечается, что 17 мая следователи управления полиции в Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры сообщили вору в законе о подозрении по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины в суде ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
армен - ХОХОЛ !? Вор в законе по прозвищу Армен Хохол уведомлен о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8566
- это шото.... Вор в законе по прозвищу Армен Хохол уведомлен о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8104
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18.05.2021 15:04
+4
шо это за "армен-хохол"?,,, или "армен" или "хохол")))
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18.05.2021 15:05
+4
Какой Армен Хохол?.. не знаю такого создателя преступной группировки. Все время был Арсен Хохол.
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18.05.2021 15:08
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Правила форума Совет форумчан
Только он там сидеть будет или он там жить будет ,как в санатории!!! Вы разберитесь ,что у вас в тюрьмах происходит!!!
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18.05.2021 14:59 Ответить
Был у меня период в 90х когда я сидел по пустяковому делу в Германии. Кофе,сыры,бананы, столовые приборы, все давали. Тенисные столы,баскетбол.Ну чем не санаторий? Но поверь,лучше на свободе кусок черного хлеба с маслом, чем кофе с бананами в тюрьме.
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18.05.2021 15:28 Ответить
Гремучая смесь 😁😁
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18.05.2021 15:03 Ответить
армен - ХОХОЛ !? Вор в законе по прозвищу Армен Хохол уведомлен о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8566
- это шото.... Вор в законе по прозвищу Армен Хохол уведомлен о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8104
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18.05.2021 15:04 Ответить
глобалізм ще не таких мутантів породить.
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18.05.2021 15:41 Ответить
даааааа....
Даже страшно подумать какой мутант, олицетворяющий две веры, прячется в трусах этого индивида!
шо там обрезано а шо осталось телепаться?... Вору в законі на прізвисько Армен Хохол повідомлено про підозру у створенні та керівництві злочинною організацією, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5865
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18.05.2021 15:54 Ответить
Це Аваков
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18.05.2021 16:23 Ответить
шо это за "армен-хохол"?,,, или "армен" или "хохол")))
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18.05.2021 15:05 Ответить
микс Вор в законе по прозвищу Армен Хохол уведомлен о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4517
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18.05.2021 15:11 Ответить
Вопрос суръёзный! Надо трусы снимать...
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18.05.2021 15:26 Ответить
На парашу...В vip-камере малюськи)
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18.05.2021 15:06 Ответить
тяжёлое наследие совка..
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18.05.2021 15:07 Ответить
Какой Армен Хохол?.. не знаю такого создателя преступной группировки. Все время был Арсен Хохол.
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18.05.2021 15:08 Ответить
а какая разница? Вор в законе по прозвищу Армен Хохол уведомлен о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 418
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18.05.2021 15:09 Ответить
Аваков?
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18.05.2021 15:21 Ответить
А что у нас много Арсенов Хохлов?
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18.05.2021 15:35 Ответить
на "Эспрессо " вчера услышал термин вор в беконе Вор в законе по прозвищу Армен Хохол уведомлен о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4929
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18.05.2021 15:09 Ответить
Для "воров в законе" и авторитетов нужна особая,отдельная зона от других заключённых типа "Белого лебедя" если не ошибаюсь. Вот там пусть между собой и парятся и порятся и "петушат" друг друга и петушиными гребнями коронуются.
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18.05.2021 15:11 Ответить
интересное сочетание Вор в законе по прозвищу Армен Хохол уведомлен о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 23 гремучая смесь
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18.05.2021 15:12 Ответить
Нема вже воров в законе.Есть модераторы и систематизаторы преступных сетей сообществ.Модератор в законе.Системник Вор в законе по прозвищу Армен Хохол уведомлен о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7751
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18.05.2021 15:25 Ответить
Вручили і що далі?
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18.05.2021 15:35 Ответить
Надо быть толерантнее! То, что он простой вор в законе (даже без депутатского мандата!), не значит, что его надо сразу в тюрьму. Был бы он на Майдане или защищал Украину на востоке, тогда да, тюрьма однозначно. А так просто выражения глубокой озабоченности его незаконной деятельностью вполне достаточно. Цирк Шапито, конечно. (((((
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18.05.2021 19:58 Ответить
"Вори" ... які вони "вори" на хутіна... тупо безпрєдєльщікі. Вори вимаганням не мають займатися, тим більше з тих хто у СІЗО. Той хто його короновав теж має втратити свій статус.... хоча прогнили зараз "вори" справжніх мабудь вже й немає.
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18.05.2021 16:24 Ответить
То сепарам морди замазували..тепер і ,,ворам в законі"
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18.05.2021 17:01 Ответить
То есть, задерживать не стали? Просто выразили глубокую озабоченность незаконными действиями?
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18.05.2021 19:50 Ответить
 
 