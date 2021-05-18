Помощника Медведчука Дорошенко, ведшего переговоры с террористами ОРДЛО, более трех лет судят за нападение на съемочную группу в аэропорту Киева, - СМИ. ФОТОрепортаж

Помощник Медведчука Дмитрий Дорошенко, который фигурирует на записях разговоров в расследовании Bihus.Info - один из тех, кто в 2017 году совершил нападение на съемочную группу программы "Схемы" у VIP-терминала аэропорта "Киев".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

В записях разговоров, опубликованных редакцией проекта Bihus.Info 17 мая, человек с голосом, похожим на Виктора Медведчука, после начала боевых действий на востоке Украины дает указания о проведении переговоров с боевиками мужчине, которого журналисты идентифицировали как Дмитрия Дорошенко из общественной организации "Украинский выбор". Как сообщают журналисты программы "Схемы" (проект Радіо Свобода и телеканала UA: Перший), этот человек - один из тех, кто вечером 7 ноября 2017 года совершил нападение на съемочную группу у VIP-терминала аэропорта "Киев", когда журналисты снимали расследования о прямых перелетах Виктора Медведчука в Москву - тогда охранники политика, в масках и балаклавах, набросились на журналиста Михаила Ткача и оператора Кирилла Лазаревича.

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Дмитрий Дорошенко - единственный из нападавших, кого следствие смогло идентифицировать и предъявить обвинение. С тех пор его дело передано в суд, где оно рассматривается более трех лет. Заседание, назначенное на 17 мая, в котором должны были раз допросить Ткача и Лазаревича не прошло, поскольку обвиняемый Дорошенко пришел без адвокатов. Свою вину он не признает.

Журналист уточнил в Facebook, что следующее заседание пройдет в июне.

"Вчера был очередной суд на охранником Медведчука по делу о нападении охраны Виктора Медведчука на нашу съемочную группу в 2017 году у VIP-терминала аэропорта "Киев". Суды продолжаются уже почти четыре года. На этот раз защитники Дмитрия Дорошенко не появились и поэтому заседание в очередной раз перенесли. Теперь на июнь.

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Как же я удивился, когда вечером увидел и узнал того самого охранника Дмитрия Дорошенко в материале коллег Bihus.Info в телефонных разговорах Медведчука со своим помощником на Донбассе, который в 2014 году ведет переговоры с боевиками и сепаратистами в Донецке и Луганске от имени кума Путина.

Того самого Дорошенко, который уже в ноябре 2017 года кричал "вы мне на ногу наступили", нападал на меня и оператора. препятствовал нашим съемкам перелетов Медведчука в Москву, закрывая зонтиком и выбивая камеру из рук", - написал Ткач.





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Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

17 мая журналисты-расследователи обнародовали первый фильм с анализом прослушки переговоров главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука за 4 года.

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