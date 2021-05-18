Террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Песков из жилых кварталов Донецка: огневые позиции разместили рядом с домами и больницей, - СЦКК. КАРТА
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Украинская сторона СЦКК сообщает об использовании оккупантами практики ведения провокационного огня из жилых кварталов населенных пунктов на временно оккупированной территории Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.
Несмотря на то, что такие действия противоречат нормам Международного гуманитарного права, подвергают опасности мирных жителей и несут угрозу разрушения критических объектов инфраструктуры, наемники страны-агрессора цинично пренебрегают нормами важного международного соглашения.
В частности, вечером 17 мая, вооруженные формирования РФ осуществили обстрел позиций подразделений Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Пески из минометов калибра 82 и 120 мм непосредственно из жилых кварталов Донецка и его пригорода.
В качестве мест огневых позиций для минометов, оккупанты выбрали площадки и дворы рядом с жилыми домами, а один из минометов разместили в непосредственной близости от Донецкой Городской клинической больницы №21.
Целью действий пророссийских наемников было провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины на открытие огня.
В то же время, обстрелы со стороны оккупантов сопровождались фейковыми интенсивными информационными "вбросами" с обвинениями в обстрелах украинских военных.
"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей противоречат любым нормам и правилам ведения войны", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС..
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