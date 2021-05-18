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Нанес ножевое ранение в грудь и два дня "лечил": На Львовщине мужчина убил жену. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На Львовщине мужчина нанес ножевое ранение своей жене в ходе ссоры. В полицию и больницу злоумышленник не обратился, но в то же время два дня самостоятельно "лечил" потерпевшую, через два дня женщина скончалась дома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает полиция Львовской области.

17 мая в полицию сообщили, что в одном из домов в городе Самбор обнаружено тело 50-летней хозяйки без признаков жизни.

На место происшествия немедленно выехали: следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции, участковый офицер, оперативники криминальной полиции и сотрудники других служб территориального отдела полиции. На теле женщины правоохранители обнаружили рану в области груди. Как в дальнейшем установили медики, в результате ножевого ранения у погибшей были повреждены легкое и диафрагма, что и привело к смерти.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 50-летний муж погибшей, с которой они проживали в доме вместе. 15 мая вечером между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес жене удар ножом в область груди, повредив легкое и диафрагму. В полицию и к медикам злоумышленник не обращался и пытался "лечить" раненую самостоятельно. 17 мая женщина скончалась.

Злоумышленник задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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Нанес ножевое ранение в грудь и два дня лечил: На Львовщине мужчина убил жену 01
Нанес ножевое ранение в грудь и два дня лечил: На Львовщине мужчина убил жену 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
зверніть увагу на "офіс" слідчого, особливо підлогу... Оргтехніка, папір, я так розумію власні з дому притяг...
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18.05.2021 16:57
+2
тупой, да еще и трус. Тюрьмы испугался. И бабу ножом бить не испугался. Нанес ножевое ранение в грудь и два дня "лечил": На Львовщине мужчина убил жену - Цензор.НЕТ 4321
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18.05.2021 17:19
+1
оргтехніка возможно з речових доказів. Я коли був у відділку по справам, то бачив гору ноутбуків та іншої побутової техніки. Там цього добра вистачає Нанес ножевое ранение в грудь и два дня "лечил": На Львовщине мужчина убил жену - Цензор.НЕТ 560
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18.05.2021 17:02
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Вылечил? Нанес ножевое ранение в грудь и два дня "лечил": На Львовщине мужчина убил жену - Цензор.НЕТ 5082
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18.05.2021 16:53 Ответить
зверніть увагу на "офіс" слідчого, особливо підлогу... Оргтехніка, папір, я так розумію власні з дому притяг...
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18.05.2021 16:57 Ответить
оргтехніка возможно з речових доказів. Я коли був у відділку по справам, то бачив гору ноутбуків та іншої побутової техніки. Там цього добра вистачає Нанес ножевое ранение в грудь и два дня "лечил": На Львовщине мужчина убил жену - Цензор.НЕТ 560
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18.05.2021 17:02 Ответить
Зараз там із цим строго, а оргтехніка швидко застаріває. Поки суд роками справи розглядає, ті докази стають мотлохом...
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18.05.2021 17:25 Ответить
Нанес ножевое ранение в грудь и два дня "лечил": На Львовщине мужчина убил жену - Цензор.НЕТ 4828
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18.05.2021 17:38 Ответить
А где вы в совкозакусочных на скорую руку видели оргтехнику и идеальный пол... Скажите спасибо , шо оселедця вы не увидели.
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18.05.2021 17:09 Ответить
та **** той "офіс" , на першому фото "роведе" валиться...
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18.05.2021 17:26 Ответить
Или там "за углом" находится...характерно разрушается Нанес ножевое ранение в грудь и два дня "лечил": На Львовщине мужчина убил жену - Цензор.НЕТ 7581
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18.05.2021 17:52 Ответить
рехформа таваріщя авакава
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18.05.2021 20:32 Ответить
красивые офисы я видел только у следователей-взяточников (судей\прокуроров - взяточников)
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18.05.2021 21:09 Ответить
Бо за власні кошти ремонти зроблені, а я пропоную подивитись які умови створює держава!
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19.05.2021 10:42 Ответить
Зато в маске и штрафа не будет.
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18.05.2021 16:57 Ответить
локдаун собирает урожай ...
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18.05.2021 17:03 Ответить
не, трипольский матриархат и эмансипация по-терешковски - взнаки... Полудурка с ножом я не оправдываю.
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18.05.2021 17:12 Ответить
тупой, да еще и трус. Тюрьмы испугался. И бабу ножом бить не испугался. Нанес ножевое ранение в грудь и два дня "лечил": На Львовщине мужчина убил жену - Цензор.НЕТ 4321
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18.05.2021 17:19 Ответить
ты не видел "бабу" которая на тебя со ковородкой 2,5 кг идет -страшная сила -чуть где профукал -и ты жмур )) Нанес ножевое ранение в грудь и два дня "лечил": На Львовщине мужчина убил жену - Цензор.НЕТ 9549
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18.05.2021 17:40 Ответить
Похож на бывшего полицейского, хотя там бывших похоже не бывает, наркота кудато то девается
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18.05.2021 21:46 Ответить
Кабинет ОГПУ 37 года
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19.05.2021 05:56 Ответить
Гей 😡
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19.05.2021 07:32 Ответить
 
 