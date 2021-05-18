В апреле на Донбассе погибли три мирных жителя, - ООН. ИНФОГРАФИКА

В апреле ситуация в сфере безопасности в Донецкой и Луганской областях была нестабильной. Среди прочего, увеличилось количество жертв среди гражданского населения.

Об этом сообщается в обзоре гуманитарной ситуации, подготовленном Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на некоторую деэскалацию политической напряженности, в течение апреля ситуация в области безопасности в Донецкой и Луганской областях оставалась нестабильной. Количество инцидентов почти достигло уровня до заключения соглашения о прекращении огня, и чаще применялось тяжелое вооружение", - говорится в документе.

Отмечается, что количество жертв среди гражданского населения, зарегистрированных Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, возросло - с 5 в марте до 17 в апреле.

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