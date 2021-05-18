60-мм миномет МП-60 без замечаний эксплуатируется в ВСУ, в течение трех лет неисправностей обнаружено не было, - "Украинская бронетехника". ФОТО

Вооруженные Силы Украины начали получать минометы калибра НАТО - 60 мм. Сейчас на вооружении находятся 60-мм минометы М57, изготовленные в Боснии и Герцеговине, МП60 - Конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника", М60-16 - производства ПАО Завод "Маяк".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает предприятие Ukrainian Armor ("Украинская бронетехника").

Согласно докладу "Анализ эксплуатации 60-мм минометов, находящихся на вооружении в Вооруженных Силах Украины", МП-60 производства КПП "Украинская бронетехника" - единственный миномет калибра 60 мм, который без замечаний эксплуатируется в ВСУ. Так, за три года при выполнении боевых задач характерных неисправностей обнаружено не было.

МП-60 - легкий миномет калибра НАТО, предназначенный для выполнения огневых задач по непосредственному огневому поражению живой силы и объектов противника на дальности до 3,5 км.

Миномет МП-60 имеет в комплекте две опорные плиты. Большая плита позволяет осуществлять огонь на максимальной дальности из стационарных огневых позиций, а также на рыхлых почвах, что обеспечивает надлежащую устойчивость миномета, а значит и точность стрельбы. Малая плита используется для стрельбы на малые и средние расстояния при проведении диверсионных и специальных мероприятий. Благодаря использованию алюминиевых сплавов в конструкции опорных плит и двуног, уменьшена боевая масса миномета и повышена его мобильность. Характеристики прочности плиты и ствола МП-60 позволяют использовать мины повышенной мощности и дальности стрельбы типа М720HE.

"Как производитель, мы в полной мере понимаем возложенную на нас ответственность и постоянно работаем над улучшением тактико-технических и эксплуатационных характеристик нашей продукции, - отметил генеральный директор КПП "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас. . - На основе опыта боевого применения МП-60 доработана его конструкция: увеличена устойчивость на почвах различной плотности, обеспечена лучшая фиксация ствола в обойме, уменьшена горизонтальная шаткость миномета".

МП-60 имеет возможность переводить боек в безопасное положение при разрядке, что повышает безопасность боевой работы (в отличие от М57). Также МП-60 имеет два посадочных места на стволе для крепления обоймы, что предотвращает скольжение ствола в обойме при стрельбе и сбой прицела. В то же время отсутствие отдельного спускового механизма уменьшает вероятность двойного заряжания и упрощает эксплуатацию миномета (в отличие от М60-16).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Лелека 100", - Таран. ВИДЕО



