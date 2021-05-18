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60-мм миномет МП-60 без замечаний эксплуатируется в ВСУ, в течение трех лет неисправностей обнаружено не было, - "Украинская бронетехника". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Вооруженные Силы Украины начали получать минометы калибра НАТО - 60 мм. Сейчас на вооружении находятся 60-мм минометы М57, изготовленные в Боснии и Герцеговине, МП60 - Конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника", М60-16 - производства ПАО Завод "Маяк".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает предприятие Ukrainian Armor ("Украинская бронетехника").

Согласно докладу "Анализ эксплуатации 60-мм минометов, находящихся на вооружении в Вооруженных Силах Украины", МП-60 производства КПП "Украинская бронетехника" - единственный миномет калибра 60 мм, который без замечаний эксплуатируется в ВСУ. Так, за три года при выполнении боевых задач характерных неисправностей обнаружено не было.

МП-60 - легкий миномет калибра НАТО, предназначенный для выполнения огневых задач по непосредственному огневому поражению живой силы и объектов противника на дальности до 3,5 км.

Миномет МП-60 имеет в комплекте две опорные плиты. Большая плита позволяет осуществлять огонь на максимальной дальности из стационарных огневых позиций, а также на рыхлых почвах, что обеспечивает надлежащую устойчивость миномета, а значит и точность стрельбы. Малая плита используется для стрельбы на малые и средние расстояния при проведении диверсионных и специальных мероприятий. Благодаря использованию алюминиевых сплавов в конструкции опорных плит и двуног, уменьшена боевая масса миномета и повышена его мобильность. Характеристики прочности плиты и ствола МП-60 позволяют использовать мины повышенной мощности и дальности стрельбы типа М720HE.

"Как производитель, мы в полной мере понимаем возложенную на нас ответственность и постоянно работаем над улучшением тактико-технических и эксплуатационных характеристик нашей продукции, - отметил генеральный директор КПП "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас. . - На основе опыта боевого применения МП-60 доработана его конструкция: увеличена устойчивость на почвах различной плотности, обеспечена лучшая фиксация ствола в обойме, уменьшена горизонтальная шаткость миномета".

МП-60 имеет возможность переводить боек в безопасное положение при разрядке, что повышает безопасность боевой работы (в отличие от М57). Также МП-60 имеет два посадочных места на стволе для крепления обоймы, что предотвращает скольжение ствола в обойме при стрельбе и сбой прицела. В то же время отсутствие отдельного спускового механизма уменьшает вероятность двойного заряжания и упрощает эксплуатацию миномета (в отличие от М60-16).

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60-мм миномет МП-60 без замечаний эксплуатируется в ВСУ, в течение трех лет неисправностей обнаружено не было, - Украинская бронетехника 01
60-мм миномет МП-60 без замечаний эксплуатируется в ВСУ, в течение трех лет неисправностей обнаружено не было, - Украинская бронетехника 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Наконец-то, созданием и постановкой на вооружение этого простого, недорогого и весьма эффективного калибра миномётов, и производством на деле, а не вечной болтовнёй, становимся ближе к цивилизованным странам. Ещё бы наладить производство современных ( длинных) мин к нему, вместо покупки б\у снарядов к Рапирам. Правда Миронюк?.. 60-мм миномет МП-60 без замечаний эксплуатируется в ВСУ, в течение трех лет неисправностей обнаружено не было, - "Украинская бронетехника" - Цензор.НЕТ 9753
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18.05.2021 17:51
+4
Нет, это не очередные фото с Марса, это - дорога в Ярославской области.

Как тебе такое, Илон Маск?

60-мм миномет МП-60 без замечаний эксплуатируется в ВСУ, в течение трех лет неисправностей обнаружено не было, - "Украинская бронетехника" - Цензор.НЕТ 1042
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18.05.2021 18:43
+3
хороший ответ на снайперскую и пулеметную стрельбу
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18.05.2021 18:11
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Наконец-то, созданием и постановкой на вооружение этого простого, недорогого и весьма эффективного калибра миномётов, и производством на деле, а не вечной болтовнёй, становимся ближе к цивилизованным странам. Ещё бы наладить производство современных ( длинных) мин к нему, вместо покупки б\у снарядов к Рапирам. Правда Миронюк?.. 60-мм миномет МП-60 без замечаний эксплуатируется в ВСУ, в течение трех лет неисправностей обнаружено не было, - "Украинская бронетехника" - Цензор.НЕТ 9753
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18.05.2021 17:51 Ответить
якийсь слабенький міномет...хіба що браконьєрів-рибаків лякати 60-мм миномет МП-60 без замечаний эксплуатируется в ВСУ, в течение трех лет неисправностей обнаружено не было, - "Украинская бронетехника" - Цензор.НЕТ 1831
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18.05.2021 17:53 Ответить
Ну это смотря яка мина.Труба может и мини ядерную мину запулить 60-мм миномет МП-60 без замечаний эксплуатируется в ВСУ, в течение трех лет неисправностей обнаружено не было, - "Украинская бронетехника" - Цензор.НЕТ 2924
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18.05.2021 18:14 Ответить
В американців таке ж на озброєнні.
60-мм миномет МП-60 без замечаний эксплуатируется в ВСУ, в течение трех лет неисправностей обнаружено не было, - "Украинская бронетехника" - Цензор.НЕТ 8792
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18.05.2021 18:33 Ответить
Якраз такого на передовій і не вистачало. заміняли СПГ-9 ,навіть ПТРК.
А що про таке скажете ?:
60-мм міномет МП-60 без зауважень експлуатується в ЗСУ, впродовж трьох років несправностей виявлено не було, - "Українська бронетехніка" - Цензор.НЕТ 7780

60-мм міномет МП-60 без зауважень експлуатується в ЗСУ, впродовж трьох років несправностей виявлено не було, - "Українська бронетехніка" - Цензор.НЕТ 3862
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18.05.2021 18:58 Ответить
У МП-60 важіля спуску немає, з нього так не вистрелиш.
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18.05.2021 22:30 Ответить
лёгкий пехотный просто обязан быть в каждом взводе
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18.05.2021 20:34 Ответить
Как тебе такое , Илон Маск?
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18.05.2021 17:56 Ответить
Нет, это не очередные фото с Марса, это - дорога в Ярославской области.

Как тебе такое, Илон Маск?

60-мм миномет МП-60 без замечаний эксплуатируется в ВСУ, в течение трех лет неисправностей обнаружено не было, - "Украинская бронетехника" - Цензор.НЕТ 1042
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18.05.2021 18:43 Ответить
хороший ответ на снайперскую и пулеметную стрельбу
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18.05.2021 18:11 Ответить
Чё-то я не понял - три года в войсках обкатывается один-единственный экземпляр этого миномёта?
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18.05.2021 18:45 Ответить
Действительно, для понимания вам нужно разжевывать. Когда говорят "использовали миномет/ танк/самолет/паровоз в войсках" это не про количество единиц, а про количество типов вооружения. А закупки данного типа минометов составили порядка 95 ед.
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18.05.2021 21:45 Ответить
А можно ещё раз разжевать?
"единственный миномет" - что это значит?
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19.05.2021 11:23 Ответить
Это значит, что данный тип миномёта единственный, у которого и далее по тексту...
В отличии от миномёта балканского и от Маяка, у которых, видимо, были выявлены проблемы в ходе эксплуатации.
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19.05.2021 11:54 Ответить
Ага, уловил!
И "он съел единственный пирожок" - на самом деле обозначает, что он съёл сто прирожков, но все они были исключительно с ливером!
Спасибо за разъяснение!
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19.05.2021 12:31 Ответить
Не так. По военному будет: "Только пирожок с ливером обеспечил правильное и быстрое насыщение бойцов, хотя с ним конкурировали пирожок с колбасными обрезками и пирожок с айвовым повидлом. И это при том, что у нас тонны ливера на складах, а айвовое повидло приходится закупать на Балканах."
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19.05.2021 15:25 Ответить
НЕзачет.
Ты даваей не про Балканы, а про значение слова "единственный".
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19.05.2021 19:40 Ответить
Зачёт у жены принимайте. По борщу, или чистоте поверхностей.
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19.05.2021 20:44 Ответить
Да-да-да....
Теперь плавно сливаемся с темы и переходим к борщу, королям и капусте.
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20.05.2021 10:17 Ответить
Сдала зачёт?
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20.05.2021 11:54 Ответить
Ты уверен, что если ты сказал любую глупость, но последний - это твоя моральная победа?
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20.05.2021 12:49 Ответить
Не обижайтесь, но "ерунду" написали Вы, не поняв меня и, походя, обидев. Нехорошо.
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20.05.2021 13:29 Ответить
Ну, если тебя обижает тот факт, что слово "единственный предмет" подразумевает ОДИН предмет - растекайся мысием дальше.
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20.05.2021 14:05 Ответить
школярами подрывали мины от фрицевского 81мм. G.W.34 60-мм миномет МП-60 без замечаний эксплуатируется в ВСУ, в течение трех лет неисправностей обнаружено не было, - "Украинская бронетехника" - Цензор.НЕТ 2982где то осколок на память валяется...детство босоногое..
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18.05.2021 18:57 Ответить
МП-60- это "московит поджаренный"? 60-мм міномет МП-60 без зауважень експлуатується в ЗСУ, впродовж трьох років несправностей виявлено не було, - "Українська бронетехніка" - Цензор.НЕТ 2054
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18.05.2021 19:33 Ответить
миномет пехотный
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18.05.2021 21:46 Ответить
60-мм міномет МП-60 без зауважень експлуатується в ЗСУ, впродовж трьох років несправностей виявлено не було, - "Українська бронетехніка" - Цензор.НЕТ 5261
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18.05.2021 21:18 Ответить
что может быть проще миномёта, конструкция довоенного образца, в смысле до 1941 года, и прицел там модель 44 года.
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19.05.2021 03:22 Ответить
 
 