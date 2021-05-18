60-мм миномет МП-60 без замечаний эксплуатируется в ВСУ, в течение трех лет неисправностей обнаружено не было, - "Украинская бронетехника". ФОТО
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Вооруженные Силы Украины начали получать минометы калибра НАТО - 60 мм. Сейчас на вооружении находятся 60-мм минометы М57, изготовленные в Боснии и Герцеговине, МП60 - Конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника", М60-16 - производства ПАО Завод "Маяк".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает предприятие Ukrainian Armor ("Украинская бронетехника").
Согласно докладу "Анализ эксплуатации 60-мм минометов, находящихся на вооружении в Вооруженных Силах Украины", МП-60 производства КПП "Украинская бронетехника" - единственный миномет калибра 60 мм, который без замечаний эксплуатируется в ВСУ. Так, за три года при выполнении боевых задач характерных неисправностей обнаружено не было.
МП-60 - легкий миномет калибра НАТО, предназначенный для выполнения огневых задач по непосредственному огневому поражению живой силы и объектов противника на дальности до 3,5 км.
Миномет МП-60 имеет в комплекте две опорные плиты. Большая плита позволяет осуществлять огонь на максимальной дальности из стационарных огневых позиций, а также на рыхлых почвах, что обеспечивает надлежащую устойчивость миномета, а значит и точность стрельбы. Малая плита используется для стрельбы на малые и средние расстояния при проведении диверсионных и специальных мероприятий. Благодаря использованию алюминиевых сплавов в конструкции опорных плит и двуног, уменьшена боевая масса миномета и повышена его мобильность. Характеристики прочности плиты и ствола МП-60 позволяют использовать мины повышенной мощности и дальности стрельбы типа М720HE.
"Как производитель, мы в полной мере понимаем возложенную на нас ответственность и постоянно работаем над улучшением тактико-технических и эксплуатационных характеристик нашей продукции, - отметил генеральный директор КПП "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас. . - На основе опыта боевого применения МП-60 доработана его конструкция: увеличена устойчивость на почвах различной плотности, обеспечена лучшая фиксация ствола в обойме, уменьшена горизонтальная шаткость миномета".
МП-60 имеет возможность переводить боек в безопасное положение при разрядке, что повышает безопасность боевой работы (в отличие от М57). Также МП-60 имеет два посадочных места на стволе для крепления обоймы, что предотвращает скольжение ствола в обойме при стрельбе и сбой прицела. В то же время отсутствие отдельного спускового механизма уменьшает вероятность двойного заряжания и упрощает эксплуатацию миномета (в отличие от М60-16).
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А що про таке скажете ?:
Как тебе такое, Илон Маск?
"единственный миномет" - что это значит?
В отличии от миномёта балканского и от Маяка, у которых, видимо, были выявлены проблемы в ходе эксплуатации.
И "он съел единственный пирожок" - на самом деле обозначает, что он съёл сто прирожков, но все они были исключительно с ливером!
Спасибо за разъяснение!
Ты даваей не про Балканы, а про значение слова "единственный".
Теперь плавно сливаемся с темы и переходим к борщу, королям и капусте.