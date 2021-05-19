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депортация (618) Киев (24528) крымские татары (2689) Богачук Олег (1431)

На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар в 1944 году. Собравшиеся молитвой и минутой молчания почтили память жертв геноцида крымскотатарского народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар 01



На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар 02
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар 03
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призываем Зеленского обеспечить восстановление коллективных прав крымскотатарского народа, - заявление Меджлиса

На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар 05
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар 06
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар 07
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар 08
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар 09

На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар 10
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар 11
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар 12
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар 13
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар 14
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар 15

Также читайте: Призываем мир признать депортацию крымских татар геноцидом, - Кулеба

На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар 16

На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар 17
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар 18
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар 19
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар 20
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар 21

На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар 22

Также читайте: Украина делает все, чтобы вернуть Крым, - Зеленский в День борьбы за права крымскотатарского народа


На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар 23

Фото и видео  - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар - Цензор.НЕТ 9377
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18.05.2021 21:51
+4



Пухнастий українобот

@UaArtem


Це Ольга Барабаш. Голова відділу освіти в прифронтовій Костянтинівці. Ольга любить Україну і вчить дітей тому ж. Але 11 травня влада регіоналів не пустила Ольгу на роботу, відсторонивши її від обов'язків. Чомусь український Твітер взагалі не знає про цю людину. Поширь це!
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар - Цензор.НЕТ 6879
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18.05.2021 21:53
+2
Я так розумію, що там влада з 2014-го і не змінівалась.
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18.05.2021 21:59
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А почему полиция и суды продолжают Сталинские репрессии? Нужен закон хочу их во время преступлений убивать и иметь такое право
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18.05.2021 21:51 Ответить
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар - Цензор.НЕТ 9377
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18.05.2021 21:51 Ответить
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар - Цензор.НЕТ 7636
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18.05.2021 21:52 Ответить
Щось не багато Кримських Татар у Київі.
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18.05.2021 21:51 Ответить
Власти Украины не до граждан, так было всегда
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18.05.2021 21:53 Ответить



Пухнастий українобот

@UaArtem


Це Ольга Барабаш. Голова відділу освіти в прифронтовій Костянтинівці. Ольга любить Україну і вчить дітей тому ж. Але 11 травня влада регіоналів не пустила Ольгу на роботу, відсторонивши її від обов'язків. Чомусь український Твітер взагалі не знає про цю людину. Поширь це!
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар - Цензор.НЕТ 6879
показать весь комментарий
18.05.2021 21:53 Ответить
Я так розумію, що там влада з 2014-го і не змінівалась.
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18.05.2021 21:59 Ответить
Потужна акцiя
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18.05.2021 23:12 Ответить
Невероятно стойкий народ, столько пережили и вот опять, настоящие друзья Украины, империя зла неминуемо ответит за геноцид как крымских татар так и украинцев, вместе победим!
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18.05.2021 23:32 Ответить
В Одессе состоялся митинг-реквием к годовщине геноцида крымскотатарского народа. На Соборной площади в форме полуострова выложили 77 свечей - по каждой за год, прошедший с депортации. Источник: https://censor.net/ru/p3266137

ЦЕ САТАНИНСЬКІ ЗЛОЧИНИ - ЦІЛІ НАРОДИ ВИГАНЯТИ З РІДНИХ ЗЕМЕЛЬ НА ТИСЯЧІ КІЛОМЕТРІВ, КРИМСЬКІ ТАТАРИ, ПОТІМ ЧЕЧЕНЦІ На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція пам'яті жертв депортації кримських татар - Цензор.НЕТ 2576

МАЦКОВІЯ ЦЕ ШТАБ КВАРТИРА САТАНИ На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція пам'яті жертв депортації кримських татар - Цензор.НЕТ 5009
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19.05.2021 01:07 Ответить
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція пам'яті жертв депортації кримських татар - Цензор.НЕТ 7041
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19.05.2021 01:08 Ответить
У 1944 КАЦАПИ ДЕПОРТУВАЛИ КРИМСЬКИХ ТАТАР З КРИМУ, ТЕПЕР ВОНИ БЕРУТЬ ЧЕЛЕНДЖ І ВЖЕ КАЦАПИ БУДУТЬ ДЕПОРТОВАНІ З КРИМУ ДО КРЕМЛЯНДІЇ ВСІ ДО ЄДИНОГО На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція пам'яті жертв депортації кримських татар - Цензор.НЕТ 5740
ЩО ПОСІЄШ - ТЕ І ПОЖНЕШ На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція пам'яті жертв депортації кримських татар - Цензор.НЕТ 2017
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19.05.2021 01:14 Ответить
 
 