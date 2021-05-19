На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар в 1944 году. Собравшиеся молитвой и минутой молчания почтили память жертв геноцида крымскотатарского народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.