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На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция памяти жертв депортации крымских татар в 1944 году. Собравшиеся молитвой и минутой молчания почтили память жертв геноцида крымскотатарского народа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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+4 Чайка Київ
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+2 Палєо Мустьє
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Пухнастий українобот
@UaArtem
Це Ольга Барабаш. Голова відділу освіти в прифронтовій Костянтинівці. Ольга любить Україну і вчить дітей тому ж. Але 11 травня влада регіоналів не пустила Ольгу на роботу, відсторонивши її від обов'язків. Чомусь український Твітер взагалі не знає про цю людину. Поширь це!
ЦЕ САТАНИНСЬКІ ЗЛОЧИНИ - ЦІЛІ НАРОДИ ВИГАНЯТИ З РІДНИХ ЗЕМЕЛЬ НА ТИСЯЧІ КІЛОМЕТРІВ, КРИМСЬКІ ТАТАРИ, ПОТІМ ЧЕЧЕНЦІ
МАЦКОВІЯ ЦЕ ШТАБ КВАРТИРА САТАНИ
ЩО ПОСІЄШ - ТЕ І ПОЖНЕШ