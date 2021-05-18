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Зе!Диджитализация, обыск у Кличко, занимательная арифметика в ВР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Есть чем заняться...
- Подойдет
95 vs 95
Занимательная арифметика
Окольцованный
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Топ комментарии
+28 Павло ШОвте
показать весь комментарий18.05.2021 23:14
+10 peremoga ua
показать весь комментарий18.05.2021 23:47
+9 Welt Schmerz
показать весь комментарий18.05.2021 23:13
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Шкода лише, що уявного.
Поки що...
Грабли - грести, метла - мести, вёсла - везти, полозья - ползти МОЛОТОК - РАЗБИВАТЬ ЧЕРЕП К Х*ЯМ НОЖ - ОТРЕЗАТЬ ЯЙЦА И ВСПАРЫВАТЬ БРЮХО ВЫТАСКИВАЯ ПЕЧЕНЬ И ЖЕЛУДОК ОТВЁРТКА - ПРОТЫКАТЬ УШИ И ГЛАЗА ТОПОР - ОТРУБАТЬ ГОЛОВУ ПИЛА - ОТПИЛИВАТЬ КОНЕЧНОСТИ НОЖНИЦЫ - ПЕРЕРЕЗАТЬ ГОЛОСОВЫЕ СВЯЗКИ ЛОПАТА - ПЕРЕМЕШИВАТЬ ВСЁ ГОВНО И КРОВЬ И ОРГАНЫ ЧТО ОСТАЛИСЬ
...
Пісенька Cannibal Corpse - The Pick-Axe Murders (Вбивства Киркомотигою) якось вписується у цей концепт...
...До речі, "Анюту" ми з колєґами обігрували у блековій обробці. Була в нас тоді амбіційна ідея - перевершити неперевершених Cradle Of Filth по части чорного гумору в текстах. "Анюта" за нашим задумом повинна була стати "вишенькою на тортик" в якості каверного бонус-треку.
...Славні тоді були часи...