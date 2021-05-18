Почти 80 человек удерживали в трудовом рабстве в "реабилитационном центре" на Херсонщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала работу "реабилитационного центра", расположенного в одном из городов Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управление СБУ в области.

"Оперативники спецслужбы установили, что "руководителем" заведения является местный житель - пастырь одной из церквей. По имеющейся информации, он имеет устойчивые связи с "коллегой", который живет на территории временно аннексированного Крыма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пастырь вместе со своим сообщником заманивал алко- и наркозависимых граждан якобы на курс лечения и реабилитации. Вместо медицинской и психологической терапии пациенты бесплатно работали на организаторов. Установлено, что в так называемом реабилитационном центре находилось до 80 человек из других регионов Украины, в том числе из оккупированного Крыма.

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"Пациентов" привлекали к хозяйственным работам на строительстве и по хозяйству. Руководитель церкви имел в городе собственный цех по ремонту мебели, где также работали "реабилитанты", выполняя немало заказов. Деньги, полученные за незаконную работу, злоумышленники присваивали.

В ходе обысков на территории "реабилитационного центра" правоохранители изъяли документацию на лиц, проходивших "лечение"; списки "больных"; бланки центра; другие доказательства противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Этой статьей предусмотрено наказание - лишение свободы на срок до 12 лет.





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