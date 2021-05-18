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Почти 80 человек удерживали в трудовом рабстве в "реабилитационном центре" на Херсонщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала работу "реабилитационного центра", расположенного в одном из городов Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управление СБУ в области.

"Оперативники спецслужбы установили, что "руководителем" заведения является местный житель - пастырь одной из церквей. По имеющейся информации, он имеет устойчивые связи с "коллегой", который живет на территории временно аннексированного Крыма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пастырь вместе со своим сообщником заманивал алко- и наркозависимых граждан якобы на курс лечения и реабилитации. Вместо медицинской и психологической терапии пациенты бесплатно работали на организаторов. Установлено, что в так называемом реабилитационном центре находилось до 80 человек из других регионов Украины, в том числе из оккупированного Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МВД представили законопроект, который позволит снизить преступность на почве наркозависимости в 4-5 раз

"Пациентов" привлекали к хозяйственным работам на строительстве и по хозяйству. Руководитель церкви имел в городе собственный цех по ремонту мебели, где также работали "реабилитанты", выполняя немало заказов. Деньги, полученные за незаконную работу, злоумышленники присваивали.

В ходе обысков на территории "реабилитационного центра" правоохранители изъяли документацию на лиц, проходивших "лечение"; списки "больных"; бланки центра; другие доказательства противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Этой статьей предусмотрено наказание - лишение свободы на срок до 12 лет.

Почти 80 человек удерживали в трудовом рабстве в реабилитационном центре на Херсонщине, - СБУ 01
Почти 80 человек удерживали в трудовом рабстве в реабилитационном центре на Херсонщине, - СБУ 02

Также смотрите: На Черниговщине в "реабилитационном центре с идеологическим выздоровлением", организованном гражданином РФ, в неволе удерживали более 20 человек, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Почти 80 человек удерживали в трудовом рабстве в реабилитационном центре на Херсонщине, - СБУ 03
Почти 80 человек удерживали в трудовом рабстве в реабилитационном центре на Херсонщине, - СБУ 04
Почти 80 человек удерживали в трудовом рабстве в реабилитационном центре на Херсонщине, - СБУ 05

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
Це ,давня як світ,практика !!! В СРСР була дуже поширена, тому не слід вважати це за якесь нау-хау !!!))
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18.05.2021 23:22
+4
Ти там був?? Цікаво куда ти підеш без документів і чи відпустить охорона ??)))
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18.05.2021 23:24
+3
Таких "центрів" по країні безліч. Ступінь гноблення наркетів та аліків- різна. Кришують бандюки та силовики.
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18.05.2021 23:12
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Таких "центрів" по країні безліч. Ступінь гноблення наркетів та аліків- різна. Кришують бандюки та силовики.
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18.05.2021 23:12 Ответить
Це ,давня як світ,практика !!! В СРСР була дуже поширена, тому не слід вважати це за якесь нау-хау !!!))
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18.05.2021 23:22 Ответить
Ноу хау это то что называют рабством.
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18.05.2021 23:43 Ответить
Погуглі к/ф "Камишёвий рай" дуже цікава стрічка !!!)))
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18.05.2021 23:47 Ответить
Это по моему ещё советский фильм где то в Узбекистане ?
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18.05.2021 23:50 Ответить
Я ледь в такий "рай" в Астрахані не потрапив,але Бог милував ,а в Ростовській та Курській обл. був,не таке жахіття ,але самостійно уйти ніяк !!)))
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18.05.2021 23:53 Ответить
На расии такого хватает .
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19.05.2021 00:01 Ответить
В часи СРСР ,мені ,волею долі довелось два роки "бичевать" по таких таборах ,маю власний досвід!! Концтабори !!!)))
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18.05.2021 23:49 Ответить
Что-то ни слова про рабство, что людей насильно удерживали и принуждали работать, держали на цепи, никто ни мог уйти добровольно.. Да это незаконная реабилитация, без "крыши" от государства, но такая трудовая реабилитация практикуется во многих церквях.
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18.05.2021 23:16 Ответить
Ти там був?? Цікаво куда ти підеш без документів і чи відпустить охорона ??)))
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18.05.2021 23:24 Ответить
де ж там про те, що відбирали документи та утримувала охорона? чи ви там були?))
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19.05.2021 00:13 Ответить
В подібних закладах бував !!!))
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19.05.2021 00:23 Ответить
Тоді зрозуміло, що маєте обізнаність)
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19.05.2021 00:37 Ответить
Работа лечит от нарко и алко. Трудно поверить что принудительно держали 80 человек и никто не мог сбежать.Тем более что нарики и алкаши очень сообразительные люди .
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18.05.2021 23:41 Ответить
Життя,річ складна,тому не слід зарікатися !!!))))
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18.05.2021 23:45 Ответить
Я знаю о чём говорю. У меня знакомые врачи сейчас работают в государственной социотерапии.
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18.05.2021 23:52 Ответить
Я теж власний досвід маю !! Я не заперечую ,реально є ребцентри,але і є концтабори ,які кришують бандюки чи менти !!!)))
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18.05.2021 23:56 Ответить
Есть конечно. Но такая толпа в 80 человек ,думаю что половину из них родственники привели ещё и деньги платили.Другое дело что это незаконно.
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19.05.2021 00:00 Ответить
Сдавали как давно родственника .деньги немалые платили за полечить .охрана была хрен кто сбегит . Лечение это до задницы через месяц опять двигаться начал пока не помер .правда он заноркаманил лет уже под сорок и был довольно таки состоятельным нарколог в изумлении был от этого явления
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18.05.2021 23:53 Ответить
Они не лечатся . Они сбивают дозу. Потому что дозу нужно увеличивать и умирают,а кто на время завязывает даже таким способом тот дольше живёт.
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19.05.2021 00:04 Ответить
Встречайте это быдло в своем городе, сбу не даст свою клиентскую базу в обиду..
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18.05.2021 23:54 Ответить
СБУ больше нечем заниматься в стране, которая семь лет воюет. Они вместе с полицией крышуют наркоторговцев и борются с теми, кто пытается лечить наркоманов. В Одессе все стены исписаны рекламой наркотиков.
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19.05.2021 00:13 Ответить
Какой добрый пастырь! Майже 80 осіб утримували в трудовому рабстві в "реабілітаційному центрі" на Херсонщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 656
И "крыша" была наверняка хорошая.
А тем временем в МВД представили законопроект, по которому страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, будет возможность содержать в специальных реабилитационных центрах.
Вот где "пастырям"- полицаем кормушка будет,в масштабах страны.
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19.05.2021 01:35 Ответить
Скоріше за все "пятидесятники", вони ********** організовувати щось подібне. Хоча на мою думку ця так звана церква і є "концтабір". Дуже небезпечна для здоров'я структура, в СРСР була заборонена.
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19.05.2021 03:41 Ответить
Не надо махать шашкой. Теперь реабилитанты опять пойдут на улицу за наркотой. А работники с них... А за содержание нужно же кому-то платить.
Такие новости всегда нужно подавать с комментарииями наркоманов и керивныка.
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19.05.2021 06:18 Ответить
Родственники за это платят немалые деньги. Часто это единственный выход. Нарик или алкаш дома лишает окружающих права на нормальную жизнь.
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19.05.2021 06:23 Ответить
До 90х були ЛТП. А зараз держава самоусунулася від цієї проблеми. А рідним аліки і нарки влаштовують пекло. Отакі центри часто єдиний вихід
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19.05.2021 09:12 Ответить
Такие центры действительно помогают спасать людей, есть конечно и те кто под прикрытием благотворительности использует реабилитантов для наживы. Наркоманами и алкоголиками никто не хочет заниматься, кроме верующих (христиан различных деноминаций и конфессий). Лично я помогал в таком центре и есть много знакомых которые помогают в таких центрах реабилитации на волонтерских основаниях не получая вознаграждения, тратя свои деньги не говоря уже о времени и нервах. Таким людям которые попали в зависимость нужна помощь и эту помощь оказывют только такие Христианские реабилитационные центры (если конечно в них нет злоупотреблений).
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19.05.2021 08:05 Ответить
А государство оплачивало питание ... реабилитируемых?
Работники из наркоманов еще те "трудяги".
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19.05.2021 10:04 Ответить
 
 