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ВР (28721) депутат (3233) телефон (247) взлом (81) Слуга народа (2547)

"Слуги народа" Тарасенко и Федиенко переписывались в Раде о взломе телефонов, - СМИ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Им пришлось прервать обсуждение и отвлечься на то, кто будет исполнять обязанности трех отправленных в отставку министров.

Экран телефона "слуги народа" Олега Колева с перепиской его коллег попал в объектив корреспондента "Букв", информирует Цензор.НЕТ.

В одном из чатов депутатов имел место такой диалог (цитируем с сохранением орфографии авторов):

"Нардеп Тарас Тарасенко: я знаю о мосте - вопрос насколько он узок, что бы через этот мост нельзя б ...

Нардеп Александр Федиенко: Смотри, сломать можно все, это только вопрос времени и желания. Я могу за 400 баксов купить твою есимку или даже контрактную симку и увести все с твоего гаджета потом симку выкинуть. Те у когг номер не укр, это вопрос доп тех средств но так же можно:)"

Этот разговор прервали коллеги, которых интересовали более насущные вопросы, а именно - кто будет исполнять обязанности трех заявленных на сегодняшнем заседании министров.

Слуги народа Тарасенко и Федиенко переписывались в Раде о взломе телефонов, - СМИ 01Слуги народа Тарасенко и Федиенко переписывались в Раде о взломе телефонов, - СМИ 02

Олег Колев - член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности

Александр Федиенко - замглавы Комитета, председатель подкомитета цифровой и смарт-инфраструктуры, электронных коммуникаций, кибербезопасности и киберзащиты Комитета ВР по вопросам цифровой трансформации

Тарас Тарасенко - Председатель подкомитета по правам человека Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+16
"Слуги народа" Колев, Тарасенко и Федиенко переписывались в Раде о взломе телефоном, - СМИ - Цензор.НЕТ 2978
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19.05.2021 00:55
+15
государство в смартфоне, ага
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19.05.2021 00:52
+13
"Бидло в смартфоні"
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19.05.2021 01:03
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государство в смартфоне, ага
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19.05.2021 00:52 Ответить
Кто продаст контрактную симку ,сядет надолго.
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19.05.2021 07:44 Ответить
"Слуги народа" Колев, Тарасенко и Федиенко переписывались в Раде о взломе телефоном, - СМИ - Цензор.НЕТ 2978
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19.05.2021 00:55 Ответить
"Бидло в смартфоні"
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19.05.2021 01:03 Ответить
Ага. Так ось хто у нас тут заслужений ботофермер і спітциаліст шоб шото хакнуть.
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19.05.2021 01:11 Ответить
Слуги народа-это отбросы которых иронией судьбы занесло в раду
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19.05.2021 03:34 Ответить
не иронией. народ нашел себе подобных. Скверный факт, очень. Но факт.
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19.05.2021 07:08 Ответить
а то все прочие созывы там не такие мрази сидели)) хорош уже писать х--ню! эту Зраду можно было смело расстреливать на 95% начиная с первого созыва! кроме зарабатывания собственного капитала им на все плевать! на людей - особенно!!!
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19.05.2021 09:28 Ответить
В общем да, Рада - вполне себе преступная структура в законе. Но уже неважно шо было, важно шо есть, и еще важнее - что будет. Мне нет дела до предыдущих сессий, есть дело до текущей и будущих. Прошлое не вернуть, а вот будущее вполне можно испоганить. Что, собственно, зебилаим и было сделано.
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19.05.2021 09:40 Ответить
Хай напише членограю-діджиталізатору, що всю його діджиталізацію спеціалістам зламати не дуже складно. Бо виглядає смішно, як в казці про голого короля, де аферисти для присвоєння бюджету вішають лапшу пустоголовому королю. Але народу не буде смішно, коли дійде, що персональні данні українців будуть перепродувати і маніпулювати ними різні злочинці.
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19.05.2021 07:13 Ответить
Как что украсть, что увести. Пример того, чем заняты головы наших народных мафиозных избранников в ВР.
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19.05.2021 07:41 Ответить
і все собачою мовою...
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19.05.2021 08:02 Ответить
"Слуги народу" Тарасенко і Федієнко листувалися в Раді про злам телефонів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7364"Слуги народу" Тарасенко і Федієнко листувалися в Раді про злам телефонів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3919"Слуги народу" Тарасенко і Федієнко листувалися в Раді про злам телефонів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6917"Слуги народу" Тарасенко і Федієнко листувалися в Раді про злам телефонів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4487"Слуги народу" Тарасенко і Федієнко листувалися в Раді про злам телефонів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5732"Слуги народу" Тарасенко і Федієнко листувалися в Раді про злам телефонів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1642
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19.05.2021 10:45 Ответить
 
 