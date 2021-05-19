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Луганщина (6240) Минобороны (8215) Эстония (1156) Донбасс (26944) операция Объединенных сил (4182)

Премьер Эстонии Каллас посетила Луганщину: Я здесь, чтобы сказать - мы рядом с вами. РФ должна знать цену и последствия своей агрессии. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж Война в Украине

18 мая, в рамках визита в Украину премьер-министр Эстонской Республики госпожа Кая Каллас, чрезвычайный и полномочный посол Эстонской Республики господин каймой Кууск посетили район проведения ООС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе поездки в Луганскую область, делегация ознакомилась с работой и инфраструктурой КПВВ "Станица Луганская", который планируется модернизировать. Этот КПВВ из семи открытых в районе проведения ООС, проводит полноценный пропуск граждан.

Во время брифинга премьер-министр Эстонии Каллас отметила, что Эстония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в контексте длительной вооруженной агрессии РФ.

Премьер Эстонии Каллас посетила Луганщину: Я здесь, чтобы сказать - мы рядом с вами. РФ должна знать цену и последствия своей агрессии 01

"Мы все партнеры и друзья Украины, и должны положить конец боевым действиям. Вместе с международными партнерами мы работали для того, чтобы сделать конкретные шаги и защитить Украину. Россия должна знать цену и последствия своей агрессии. Сегодня я присутствовала здесь, чтобы сказать: мы стоим рядом с вами. Семь лет после начала агрессии и столько, сколько в этом будет необходимость, мы будем помогать. Безопасность Украины - это безопасность Европы. Я поражена, на каком уровне вы готовы защищать своих граждан и заботиться о них", - отметила премьер-министр Эстонии.

"Границы Украины будут признаны на международном уровне, а это значит, что Луганск - это Украина, Донецк - Украина и Крым - это Украина!" - подчеркнула она.

Премьер Эстонии Каллас посетила Луганщину: Я здесь, чтобы сказать - мы рядом с вами. РФ должна знать цену и последствия своей агрессии 02

Каллас также проинформировала представителей СМИ, что Эстония поддерживает несколько проектов, направленных на повышение благосостояния школьников и обеспечения равных возможностей в сфере образования на Донбассе. Это, в частности, обеспечение интернетом двух местных сел и предоставление гуманитарной помощи малоимущим семьям. Кроме того, эстонская сторона предоставляет финансовую помощь для поддержки украинских территорий, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ и лесному фонду, который в прошлом году подвергся большим пожарам.

Премьер Эстонии Каллас посетила Луганщину: Я здесь, чтобы сказать - мы рядом с вами. РФ должна знать цену и последствия своей агрессии 03

Во время визита на КПВВ "Станица Луганская" Каллас также сообщила о намерениях Эстонии помочь в восстановлении лесов Луганщины, уничтоженных в прошлогодних пожарах, а именно профинансировать приобретение около 70 тыс. саженцев. По этому поводу делегация с воздуха осмотрела последствия лесных пожаров на Луганщине.

Также иностранная делегация осмотрела инфраструктуру КПВВ "Счастье" и ознакомилась с работой и возможностями ЦНАП.

Премьер Эстонии Каллас посетила Луганщину: Я здесь, чтобы сказать - мы рядом с вами. РФ должна знать цену и последствия своей агрессии 04

Заместитель Командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев в ходе брифинга ознакомил делегацию Эстонской Республики с ситуацией по безопасности в районе проведения операции Объединенных сил и отметил: "ситуация на Востоке остается полностью контролируемой подразделениями Вооруженных Сил Украины и Объединенные силы находятся в готовности своевременно и адекватно реагировать на возникающие угрозы ".

От имени Командующего операции Объединенных сил генерал-майор Эдуард Москалев вручил премьер-министру Эстонской Республики Каллас памятник с символикой операции ООС.

Премьер Эстонии Каллас посетила Луганщину: Я здесь, чтобы сказать - мы рядом с вами. РФ должна знать цену и последствия своей агрессии 05
Премьер Эстонии Каллас посетила Луганщину: Я здесь, чтобы сказать - мы рядом с вами. РФ должна знать цену и последствия своей агрессии 06
Премьер Эстонии Каллас посетила Луганщину: Я здесь, чтобы сказать - мы рядом с вами. РФ должна знать цену и последствия своей агрессии 07
Премьер Эстонии Каллас посетила Луганщину: Я здесь, чтобы сказать - мы рядом с вами. РФ должна знать цену и последствия своей агрессии 08
Премьер Эстонии Каллас посетила Луганщину: Я здесь, чтобы сказать - мы рядом с вами. РФ должна знать цену и последствия своей агрессии 09
Премьер Эстонии Каллас посетила Луганщину: Я здесь, чтобы сказать - мы рядом с вами. РФ должна знать цену и последствия своей агрессии 10
Премьер Эстонии Каллас посетила Луганщину: Я здесь, чтобы сказать - мы рядом с вами. РФ должна знать цену и последствия своей агрессии 11
Фото: сайт Минобороны
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Топ комментарии
+5
Снаряды из этой страны тоже летят на головы свинособак
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19.05.2021 08:28
+4
А лісапет для Бубачки привезла?
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19.05.2021 08:01
+3
Не КПВВ надо показывать,а тюрьмы и фильтрационные лагеря.Половина населения-получили паспорта РФ... Прем'єрка Естонії Каллас відвідала Луганщину: Я тут, щоб сказати - ми поруч з вами. РФ мусить знати ціну і наслідки своєї агресії - Цензор.НЕТ 8659
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19.05.2021 08:07
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А лісапет для Бубачки привезла?
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19.05.2021 08:01 Ответить
Не КПВВ надо показывать,а тюрьмы и фильтрационные лагеря.Половина населения-получили паспорта РФ... Прем'єрка Естонії Каллас відвідала Луганщину: Я тут, щоб сказати - ми поруч з вами. РФ мусить знати ціну і наслідки своєї агресії - Цензор.НЕТ 8659
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19.05.2021 08:07 Ответить
Не прошло и восьми лет, как на агрессию Рашки оперативно отреагировали горячие эстонские парни...
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19.05.2021 08:09 Ответить
Снаряды из этой страны тоже летят на головы свинособак
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19.05.2021 08:28 Ответить
Во-первых, на агрессивность рашки отреагировали горячие эстонские парни быстрее ваших - кто из нас в НАТО?
Во-вторых, Эстония помогает Украине уже со времен Евромайдана, когда выделили средства для помощи пострадвашим в стыковках с Беркутом. В пересчете на голову Эстония с 2014 поставляла помощи в два раза больше чем к примеру США. Как-то так.
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19.05.2021 11:43 Ответить
100 %
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19.05.2021 14:56 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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19.05.2021 09:56 Ответить
 
 