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Обесточенные населенные пункты, подтопленные улицы и дома: последствия непогоды в Украине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Из-за осложнения погодных условий обесточены 23 населенных пункта в четырех областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 19 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 23 населенных пункта в 4 областях, а именно: в Житомирской - 13, Сумской - 6, Донецкой - 2 и Кировоградской - 2", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Вместе с тем, 18 мая в г. Червоноград (Львовская область) врезультате интенсивных осадков произошло подтопление подвального помещения городской больницы, 3 жилых домов, 5 приусадебных участков и частично 3 улиц города.

Обесточенные населенные пункты, подтопленные улицы и дома: последствия непогоды в Украине 01

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Подразделения ГСЧС откачали 650 м3 воды и отбуксирован 7 автомобилей. К работам от ГСЧС привлечены 14 человек и 6 ед. техники.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

Обесточенные населенные пункты, подтопленные улицы и дома: последствия непогоды в Украине 02
Обесточенные населенные пункты, подтопленные улицы и дома: последствия непогоды в Украине 03
Обесточенные населенные пункты, подтопленные улицы и дома: последствия непогоды в Украине 04
Фото: ГСЧС

Также фотографиями затопленных улиц поделились пользователи соцсети Facebook в группе "Підслухано в Червонограді".

Обесточенные населенные пункты, подтопленные улицы и дома: последствия непогоды в Украине 05
Обесточенные населенные пункты, подтопленные улицы и дома: последствия непогоды в Украине 06
Обесточенные населенные пункты, подтопленные улицы и дома: последствия непогоды в Украине 07
Обесточенные населенные пункты, подтопленные улицы и дома: последствия непогоды в Украине 08
Обесточенные населенные пункты, подтопленные улицы и дома: последствия непогоды в Украине 09
Фото: соцсети

Также пользователи соцсети сообщили, что "свеженький ремонт приемного отделения больницы не выдержал и первого дождя".

Обесточенные населенные пункты, подтопленные улицы и дома: последствия непогоды в Украине 10
Обесточенные населенные пункты, подтопленные улицы и дома: последствия непогоды в Украине 11
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На картинці Верещучка?
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19.05.2021 09:17 Ответить
Просто катастрофа...
Правда, настораживает фраза:
К работам от ГСЧС привлечены 14 человек и 6 ед. техники.Источник: https://censor.net/ru/n3266167

Справятся ли эти герои?
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19.05.2021 09:54 Ответить
а что вы хотели ??? ни в одном городе нету ливневок...
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19.05.2021 11:00 Ответить
и асфальт укладывают как получается. или бугорком или ямочкой...
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19.05.2021 11:01 Ответить
 
 