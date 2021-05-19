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Выявлен чиновник-взяточник Госпогранслужбы: помогал беспрепятственно ввозить евробляхи в Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество

СБУ уличила начальника одного из отделов Госпогранслужбы Украины во взяточничестве. За "денежное вознаграждение" чиновник помогал беспрепятственно ввозить в Украину автомобили на иностранной регистрации. Все это - в режиме временного ввоза до 1 года через пункт пропуска Луцкого пограничного отряда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что для реализации указанного преступного умысла военнослужащий привлек граждан Украины, которые подыскивали "клиентов" и выступали в качестве посредников.

В результате работы данной схемы злоумышленники получали от 600 до 1000 долл. США неправомерной выгоды только за одно транспортное средство, чем наносили вред государственным интересам.

"Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов уголовного производства после получения им очередной части неправомерной выгоды в размере $3 тыс. Общая сумма документированной неправомерной выгоды составляла 4,2 тысячи долларов. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия по рабочим и домашним адресам фигурантов противоправной схемы и проверяется информация о причастности к ее функционированию сотрудников Гостаможслужбы", - следует из сообщения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военный комиссар задержан на Луганщине на взятке в 1,5 тыс. долларов. ФОТО

Выявлен чиновник-взяточник Госпогранслужбы: помогал беспрепятственно ввозить евробляхи в Украину 01
Выявлен чиновник-взяточник Госпогранслужбы: помогал беспрепятственно ввозить евробляхи в Украину 02
Выявлен чиновник-взяточник Госпогранслужбы: помогал беспрепятственно ввозить евробляхи в Украину 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
"помогал беспрепятственно ввозить в Украину автомобили на иностранной регистрации"

Вот у нас народ противный - не хочет ездить на 30-летних "жигулях". А человек за это пострадал. Да его нужно начальником всея таможни ставить!
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19.05.2021 10:19
+2
А зачем его скрутили мордой в пидлогу? Видно же, что мужчина не сопротивлялся Выявлен чиновник-взяточник Госпогранслужбы: помогал беспрепятственно ввозить евробляхи в Украину - Цензор.НЕТ 857
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19.05.2021 10:04
+2
Написано про "чиновника Госпогранслужбы", а на фото лежит и сидит чувак в форме таможенника. Это наверное, пограничник в таможенника переоделся чтобы дискредитировать славные таможенные органы.
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19.05.2021 10:14
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А зачем его скрутили мордой в пидлогу? Видно же, что мужчина не сопротивлялся Выявлен чиновник-взяточник Госпогранслужбы: помогал беспрепятственно ввозить евробляхи в Украину - Цензор.НЕТ 857
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19.05.2021 10:04 Ответить
Потому и не сопротивлялся, что скрутили.
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19.05.2021 10:05 Ответить
Тю, ще не вечір, а так швидко піймали.

Сказали б просто, або не ділився, або свого посадять, а може крисятнічав.
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19.05.2021 10:10 Ответить
ага - он один пропустил свыше 500 000 авто....- это происходило и происходит до сих пор ( ввоз именованных "доноров" - авто на разборку...) на ВСЕХ простах и по сей день....
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19.05.2021 10:13 Ответить
Написано про "чиновника Госпогранслужбы", а на фото лежит и сидит чувак в форме таможенника. Это наверное, пограничник в таможенника переоделся чтобы дискредитировать славные таможенные органы.
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19.05.2021 10:14 Ответить
"помогал беспрепятственно ввозить в Украину автомобили на иностранной регистрации"

Вот у нас народ противный - не хочет ездить на 30-летних "жигулях". А человек за это пострадал. Да его нужно начальником всея таможни ставить!
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19.05.2021 10:19 Ответить
В последнее время наблюдаю падение профессионализма журналистов, во многих статьях путают пограничников и таможенников. Неужели трудно запомнить - пограничник работает в основном с людьми, таможенник работает с товарами и транспортом. Есть конечно нюансы, но по форме то можно запомнить.
Или это целенаправленные материалы на дискредитацию ДПСУ. Многие читают заголовок, но не читают содержание статьи. Таким образом создается впечатление о массовых нарушениях со стороны пограничников, хотя речь идет о таможенниках.
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19.05.2021 10:21 Ответить
у бляхеров бабок до...ра, так вместо того что бы заплатить налог они пополняют карманы взяточников.
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19.05.2021 10:25 Ответить
....душили, душили.душили....
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19.05.2021 10:30 Ответить
Можно законно ввести авто по тарифам тех кто ввез не законно. Получается у евробляхеров не законная выгода. В виде скидки пару тысяч. А в раде тогда кто сидит, кто они?
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19.05.2021 10:41 Ответить
Красиво стоят у стенки,ех еще б очередью...
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19.05.2021 15:20 Ответить
 
 