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В результате столкновения автомобиля и мотоцикла погиб мужчина на Столичном шоссе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Водитель мотоцикла в результате столкновения с автомобилем Hundai погиб на столичном шоссе в Голосеевском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

ДТП случилось сегодня ночью на Столичном шоссе, в Голосеевском районе.

Прибывшие по адресу правоохранители предварительно выяснили, что водитель автомобиля  "Хюндай" не предоставил преимущество в движении мотоциклу "Хонда". В результате столкновения водитель двухколесного транспорта, 1978 года рождения, от полученных травм погиб на месте. Водитель авто прошел на "Драгер" тестирование, результат которого показал отсутствие у него состояния алкогольного опьянения.

По данному факту следственным управлением полиции Киева начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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В результате столкновения автомобиля и мотоцикла погиб мужчина на Столичном шоссе, - Нацполиция 01
В результате столкновения автомобиля и мотоцикла погиб мужчина на Столичном шоссе, - Нацполиция 02
В результате столкновения автомобиля и мотоцикла погиб мужчина на Столичном шоссе, - Нацполиция 03
В результате столкновения автомобиля и мотоцикла погиб мужчина на Столичном шоссе, - Нацполиция 04
В результате столкновения автомобиля и мотоцикла погиб мужчина на Столичном шоссе, - Нацполиция 05
В результате столкновения автомобиля и мотоцикла погиб мужчина на Столичном шоссе, - Нацполиция 06
В результате столкновения автомобиля и мотоцикла погиб мужчина на Столичном шоссе, - Нацполиция 07
В результате столкновения автомобиля и мотоцикла погиб мужчина на Столичном шоссе, - Нацполиция 08

Автор: Богдан Гуньковський
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Наверное мотик на бешеной скорости летел, темное время суток, водитель просто провтыкал его и выехал на перекресток...
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19.05.2021 10:13 Ответить
"водитель автомобиля "Хюндай" не предоставил преимущество в движении мотоциклу "Хонда"

А каким пунктом ПДД мотоциклам Хонда предоставляется преимущество в движении?
Эти хрустики часто ведут себя на дорогах как невменяемые, и почти всегда гоняют они с превышением допустимой скорости.
Вполне обычная ситуация - автомобиль перестраивается, хрустик, не обращая внимание на перестроение автомобиля, выскакивает из ниоткуда на огромной скорости....
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19.05.2021 10:20 Ответить
Не то слово, достали уже эти мопедисты и мотоциклисты - чувствуют себя бессмертными...ан_нет
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19.05.2021 10:33 Ответить
Ну как бы судя по фото там перекресток со светофором и то что многие на мото нарушают правила это не отменяет нарушение правил автомобилистами.
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19.05.2021 11:38 Ответить
В районе Столичного шоссе необычно тихо.
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19.05.2021 11:03 Ответить
к сожелению адекватные люди мотоциклы не покупают
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19.05.2021 12:32 Ответить
хорошо вошол в хонду..сразам на свалку
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19.05.2021 13:08 Ответить
 
 