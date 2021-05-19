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На трассе "Киев-Чоп" столкнулись три автомобиля: двое погибших. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
18 мая в 23:38 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в с. Козева Стрыйского района на трассе "Киев-Чоп" произошло столкновение трех автомобилей: "Renault Kangoo" с автовозом "Scania" и автомобилем "Chevrolet Cruze".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
На место происшествия были направлены пожарно-спасательное отделение 24 государственной пожарно-спасательной части г. Сколе.
В результате ДТП погибли водитель и женщина-пассажир, 1978 года рождения, из автомобиля "Renault Kangoo".
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red blink
показать весь комментарий19.05.2021 10:18 Ответить Мне нравится 2
Валера Деребуха
показать весь комментарий19.05.2021 10:32 Ответить Мне нравится 2
Igor Lemke dd5e2437
показать весь комментарий19.05.2021 10:33 Ответить Мне нравится 1
Igor Lemke dd5e2437
показать весь комментарий19.05.2021 10:32 Ответить Мне нравится 2
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