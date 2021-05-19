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ВР (28721) присяга (175) Аксенов Андрей (21)

Аксенов под крики "Ганьба!" принял присягу нардепа: оппозиция блокировала трибуну Рады. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Бывший мэр Доброполья Андрей Аксенов, у которого, согласно сообщениям СМИ, есть паспорт РФ, официально принес присягу народного депутата Украины. Присягу он приносил под крики "Ганьба!" и из ложи для гостей, так как трибуна была заблокирована.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Сегодня, 19 мая, Андрей Аксенов, у которого, согласно сообщениям СМИ, есть паспорт РФ, официально принес присягу народного депутата Украины. 

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Вместе с тем, присягу ему пришлось принимать из ложи для гостей, так как трибуна Рады была заблокирована нардепами "ЕС", "Голоса", внефракционным депутатом Гео Леросом. Также парламентарии скандировали: "Ганьба!"

Тем временем, депутаты ОПЗЖ поздравили Аксенова, пожав ему руку.

Вице-спикер Елена Кондратюк, выступая с места, сделала публичный запрос в СБУ, чтобы они дали ответ, есть ли у Аксенова российский паспорт.

Аксенов под крики Ганьба! принял присягу нардепа: оппозиция блокировала трибуну Рады 01
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Топ комментарии
+33
Кричіть, не кричіть. а коли нарід ДЛБ, то так і буде.
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19.05.2021 10:39
+33
Ваша правда - 100%-й ватник-сепар у ВР - це результат електоральної діяльності мудрого наріду України. Треба шукати причину. а вона у розвалених мізках шлунків з правом голосувати. Не можна сказати, що ми деградуємо, бо ми завжди були такими - і зараз і 100 літ тому. Це карма українців - бути політичними ідіотами.
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19.05.2021 10:47
+32
Ось і відвертий сепар, з кацапським громадянством у Раді. "Зделалі вместє !!! " дов.би.
Хоча, це можна було зупинити, аби в країні був ПрезИдент. Позбавити цю істоту українського громадянства і питання закрите.
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19.05.2021 10:47
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Собачка, і та розумніша за наших виборців.І що характерно, вони не думають про самих себе і майбутнє своїх дітей, вибираючи таку погань...
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19.05.2021 11:00 Ответить
Участие в референдуме не менее преступно чем пополнять бюджет РФ налогами от шоколадной фабрики налогами от показа в РФ сериалов 95 квартала налогами от недвижимости на оккупированных территориях и концертов перед врагами украины Цитата из СМИ "украинский музыкант выступал на новогоднем мероприятии, которое прошло в канун 2015-года в Майами в отеле Fontainebleau Miami Beach. На афише «Русской вечеринки», как отмечает издание, значилось: «Make a wish with New Year's eve соберет сливки русскоязычного общества, проводящего зимние каникулы на побережье Атлантики, и обещает стать грандиозным событием уходящего года. Организаторы продемонстрируют гостям характерное русское сочетание камерности и масштабности главного календарного праздника России».

Входные билеты на мероприятие, по информации российского СМИ, стоили до $50 тыс. Вместе со своей группой «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук был одной из главных звезд вечеринки. Когда исполнители вышли на сцену, солист объявил, что не будет исполнять песни с политическим контекстом.
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19.05.2021 11:46 Ответить
Аксьонов під крики "Ганьба!" склав присягу нардепа: опозиція блокувала трибуну Ради - Цензор.НЕТ 9804
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19.05.2021 12:06 Ответить
Аксенов под крики "Ганьба!" принял присягу нардепа: оппозиция блокировала трибуну Рады - Цензор.НЕТ 5203
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19.05.2021 10:36 Ответить
Эти животные выглядят куда приятнее четы зюзи...
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19.05.2021 10:55 Ответить
Гарні жабки.
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19.05.2021 11:03 Ответить
Они родственники с гоблином или просто однофамильцы? Аксенов под крики "Ганьба!" принял присягу нардепа: оппозиция блокировала трибуну Рады - Цензор.НЕТ 3582
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19.05.2021 10:37 Ответить
братья по крови и менталитету
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19.05.2021 10:50 Ответить
Ключевое слово - рыги.
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19.05.2021 10:56 Ответить
Кричіть, не кричіть. а коли нарід ДЛБ, то так і буде.
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19.05.2021 10:39 Ответить
Аксенов под крики "Ганьба!" принял присягу нардепа: оппозиция блокировала трибуну Рады - Цензор.НЕТ 4544
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19.05.2021 10:43 Ответить
Я зрозуміла одну річ. Наш нарід не сприймає сильних реалістичних особистостей, які не обіцяють золотих гір, натомість багато праці.. Він більше схильний співчувати слабким, ображеним.
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19.05.2021 10:47 Ответить
А якщо коротко, " чого бідний бо дурний" це про виборців зе та опзж!!
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19.05.2021 11:08 Ответить
Це ти про пороха? Аксьонов під крики "Ганьба!" склав присягу нардепа: опозиція блокувала трибуну Ради - Цензор.НЕТ 8881
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19.05.2021 12:01 Ответить
Ваша правда - 100%-й ватник-сепар у ВР - це результат електоральної діяльності мудрого наріду України. Треба шукати причину. а вона у розвалених мізках шлунків з правом голосувати. Не можна сказати, що ми деградуємо, бо ми завжди були такими - і зараз і 100 літ тому. Це карма українців - бути політичними ідіотами.
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19.05.2021 10:47 Ответить
"зе" на слова гласит НАТО и Европа,а делает дела ,что бы в Украине была рашистская ,,,опа
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19.05.2021 10:44 Ответить
а до того как на выборы его вообще допустили, нельзя было паспорт РФ проверить....
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19.05.2021 10:45 Ответить
в тому й то полягає зрада, що обрана 73/43%зебілами влада це допустила.
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19.05.2021 10:49 Ответить
Навіщо, вони точно знали, що у нього є громадянство загарбника. Це абсолютно свідоме протягання у владу ворога.
ВАЗеленський "зшиває" країну. Садить поруч бойового офіцера, який захищав Батьківщину і мразоту, через яку вбито більше 14 тисяч українців.
"Все забить і начать с чістого ліста". Ідея, яку ************ кацапи.
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19.05.2021 10:53 Ответить
Ось і відвертий сепар, з кацапським громадянством у Раді. "Зделалі вместє !!! " дов.би.
Хоча, це можна було зупинити, аби в країні був ПрезИдент. Позбавити цю істоту українського громадянства і питання закрите.
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19.05.2021 10:47 Ответить
Если у жены БАКАНОВА паспорт РФ , о чем речь?
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19.05.2021 10:48 Ответить
а тесть оскорбляет украину?????
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19.05.2021 11:47 Ответить
и кто же постоянно этих предателей выбирает все эти два года?
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19.05.2021 10:51 Ответить
Такі як ти
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19.05.2021 12:22 Ответить
Что-то в ЦВК прогнило..., и не только в нем. В общем - загниваем понемногу.
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19.05.2021 10:54 Ответить
Понемногу?! Да Вы неисправимый оптимист! Аксьонов під крики "Ганьба!" склав присягу нардепа: опозиція блокувала трибуну Ради - Цензор.НЕТ 8254
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19.05.2021 11:29 Ответить
да ладно.. Кива другана пристроил...следующий уже будет гоблин-Аксёнов... ура товарищи!
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19.05.2021 10:56 Ответить
Это надо делать ДО присяги, сейчас у этого персонажа неприкосновенность.
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19.05.2021 11:03 Ответить
вообще если человек является гражданином другого государства его дипкорочки автоматически аннулируются.
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19.05.2021 11:04 Ответить
А Янукович коли буде присягу складати?
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19.05.2021 11:05 Ответить
Сажать надо вовремя,тогда и орать необходимости не станет
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19.05.2021 11:10 Ответить
Що ви хочете, найвищу посаду займає наркоша!
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19.05.2021 11:10 Ответить
хто він?
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19.05.2021 11:47 Ответить
уфф.... я уж подумал другой Аксенов)
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19.05.2021 11:18 Ответить
большинство заблокировавших трибуну получили мандат точно так же, как и этот сепар ублюдочный, на точно таких же "выборах". так чего они возмущаются? менять систему и делать из "выборов" выборы - им страшно, ведь тогда мандаты накроются ман*ой. а шоу устроить - завсегда пожалуйста, это ничего не стоит.
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19.05.2021 11:27 Ответить
Не хуже уже присутствующих в жоппаплатформе. Говно к говну.
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19.05.2021 11:39 Ответить
Я в шоке. Почему о законы Украины вытирают ноги сами же депутаты?
СБУ тоже глаза закрыла. Почему он не сидит? - вот вопрос!
Необходимо законодательно всех граждан Украины с паспортами других стран отлучать от голосования, быть избранным и госслужащим в Украине!
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19.05.2021 11:46 Ответить
А Баканов вже арештував привітав новоспечену прокремлівську деПУТАНУ? Як це вже було раніше...

Аксьонов під крики "Ганьба!" склав присягу нардепа: опозиція блокувала трибуну Ради - Цензор.НЕТ 1300
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19.05.2021 12:24 Ответить
Дегенерата кусок, все эти аксеновы убежали за поребрик, или сидели тихо и не рыпались. Зато сейчас при Ваве становятся мерами и депутатами. И у тебя тупорылая свиноматка поднимается язык что-то в сторону Пороха говорить?
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19.05.2021 13:30 Ответить
А 20% їх виборців також посадити треба? Не посадив тому, що знав, що рано чи пізно до влади прийде прорасєйське лоббі, яке тих звільнить а посадить проукраїнських політиків. Українські виборці як флюгер, без сталих принципів, сьогодні голосують за одне, завтра за інше, тому жодних посадок не буде, бо ніхто не бажає відкрити скриньку пандори та спровокувати вендету після чергових виборів.
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19.05.2021 13:51 Ответить
ЕС и Голос не можете срать не мучайте жопу
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19.05.2021 13:36 Ответить
Як тільки до влади прийшов 95-й квартал блазнів , вся ригівська мразота повернулася до Украіни ,
Це Портнов , Аксьонов , Богатирьова , Саакашвілі і інші ворюги та колаборанти !
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19.05.2021 13:45 Ответить
Аксьонов під крики "Ганьба!" склав присягу нардепа: опозиція блокувала трибуну Ради - Цензор.НЕТ 4133
Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України всі дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла, просувають до своєї антиукраїнської влади бандитів - сепаратистів.
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19.05.2021 13:52 Ответить
ганебний день - провал по створенню тск плюс приведення до присяги колаборанта і громадянина московії.
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19.05.2021 14:10 Ответить
Цього не повинно бути
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19.05.2021 14:45 Ответить
Зеленский россиян легализует и развалит всю Украину. Но народ ждет, ждет 1933.
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19.05.2021 16:20 Ответить
 
 