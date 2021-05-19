Аксенов под крики "Ганьба!" принял присягу нардепа: оппозиция блокировала трибуну Рады. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Бывший мэр Доброполья Андрей Аксенов, у которого, согласно сообщениям СМИ, есть паспорт РФ, официально принес присягу народного депутата Украины. Присягу он приносил под крики "Ганьба!" и из ложи для гостей, так как трибуна была заблокирована.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Сегодня, 19 мая, Андрей Аксенов, у которого, согласно сообщениям СМИ, есть паспорт РФ, официально принес присягу народного депутата Украины.
Вместе с тем, присягу ему пришлось принимать из ложи для гостей, так как трибуна Рады была заблокирована нардепами "ЕС", "Голоса", внефракционным депутатом Гео Леросом. Также парламентарии скандировали: "Ганьба!"
Тем временем, депутаты ОПЗЖ поздравили Аксенова, пожав ему руку.
Вице-спикер Елена Кондратюк, выступая с места, сделала публичный запрос в СБУ, чтобы они дали ответ, есть ли у Аксенова российский паспорт.
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Входные билеты на мероприятие, по информации российского СМИ, стоили до $50 тыс. Вместе со своей группой «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук был одной из главных звезд вечеринки. Когда исполнители вышли на сцену, солист объявил, что не будет исполнять песни с политическим контекстом.
ВАЗеленський "зшиває" країну. Садить поруч бойового офіцера, який захищав Батьківщину і мразоту, через яку вбито більше 14 тисяч українців.
"Все забить і начать с чістого ліста". Ідея, яку ************ кацапи.
Хоча, це можна було зупинити, аби в країні був ПрезИдент. Позбавити цю істоту українського громадянства і питання закрите.
СБУ тоже глаза закрыла. Почему он не сидит? - вот вопрос!
Необходимо законодательно всех граждан Украины с паспортами других стран отлучать от голосования, быть избранным и госслужащим в Украине!
арештувавпривітав новоспечену прокремлівську деПУТАНУ? Як це вже було раніше...
Це Портнов , Аксьонов , Богатирьова , Саакашвілі і інші ворюги та колаборанти !
Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України всі дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла, просувають до своєї антиукраїнської влади бандитів - сепаратистів.