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Кулеба обсудил с премьером Эстонии Каллас противодействие Украины агрессии РФ и "Крымскую платформу". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 19 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудили противодействие Украины российской агрессии, предстоящий саммит "Крымской платформы" и способы укрепления партнерства между Украиной и Эстонией.
Об этом Кулеба сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Ключевыми темами нашей встречи в Киеве с премьер-министром Эстонии Каей Каллас является противодействие Украины российской агрессии, которая продолжается, предстоящий саммит "Крымской платформы", способы укрепления партнерства между Украиной и Эстонией, стимулирование торговли и экономического сотрудничества", - отметил глава внешнеполитического ведомства Украины.
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