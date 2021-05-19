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Кулеба обсудил с премьером Эстонии Каллас противодействие Украины агрессии РФ и "Крымскую платформу". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 19 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудили противодействие Украины российской агрессии, предстоящий саммит "Крымской платформы" и способы укрепления партнерства между Украиной и Эстонией.

Об этом Кулеба сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Ключевыми темами нашей встречи в Киеве с премьер-министром Эстонии Каей Каллас является противодействие Украины российской агрессии, которая продолжается, предстоящий саммит "Крымской платформы", способы укрепления партнерства между Украиной и Эстонией, стимулирование торговли и экономического сотрудничества", - отметил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Кулеба обсудил с премьером Эстонии Каллас противодействие Украины агрессии РФ и Крымскую платформу 01
Кулеба обсудил с премьером Эстонии Каллас противодействие Украины агрессии РФ и Крымскую платформу 02
Кулеба обсудил с премьером Эстонии Каллас противодействие Украины агрессии РФ и Крымскую платформу 03
Кулеба обсудил с премьером Эстонии Каллас противодействие Украины агрессии РФ и Крымскую платформу 04

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Автор: Ірина Дашківська
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То дві різні жіночки. Ровер йому президент подарувала, а це прем'єр
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19.05.2021 10:55 Ответить
Тю. Тоді прибираю.
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19.05.2021 10:56 Ответить
Назвать свою импотенцию по вопросам Крыма- крымской платформой, кейсом ******, и все её совать
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19.05.2021 10:54 Ответить
 
 