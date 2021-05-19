Президент и премьер Франции чашкой кофе отметили открытие летних террас во французских ресторанах после ослабления карантина. ФОТОфакт

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр страны Жан Кастекс своим присутствием "торжественно открыли" летние террасы французских ресторанов, которые длительное время не работали из-за карантинных ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ, президент Франции Макрон опубликовал в соцсети Фейсбук фото, на котором запечатлено, как он с премьером сидят за столиком на летней террасе одного из ресторанов во Франции. По данным СМИ, заведение находится вблизи Елисейского дворца. Макрон при этом пьет кофе.

"Мы здесь!" - прокомментировал данное фото Макрон.

Отметим, что в связи с третей волной коронавируса во Франции был введен общенациональный локдаун с 3 апреля. О снятии ряда ограничений президент Франции Эмманюэль Макрон объявил 29 апреля. В частности, с начала мая в стране разрешили работу летних террас в кафе и ресторанах.

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