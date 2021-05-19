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Президент и премьер Франции чашкой кофе отметили открытие летних террас во французских ресторанах после ослабления карантина. ФОТОфакт

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр страны Жан Кастекс своим присутствием "торжественно открыли" летние террасы французских ресторанов, которые длительное время не работали из-за карантинных ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ, президент Франции Макрон опубликовал в соцсети Фейсбук фото, на котором запечатлено, как он с премьером сидят за столиком на летней террасе одного из ресторанов во Франции. По данным СМИ, заведение находится вблизи Елисейского дворца. Макрон при этом пьет кофе. 

Президент и премьер Франции чашкой кофе отметили открытие летних террас во французских ресторанах после ослабления карантина 01

"Мы здесь!" - прокомментировал данное фото Макрон.

Отметим, что в связи с третей волной коронавируса во Франции был введен общенациональный локдаун с 3 апреля. О снятии ряда ограничений президент Франции Эмманюэль Макрон объявил 29 апреля. В частности, с начала мая в стране разрешили работу летних террас в кафе и ресторанах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третья волна коронавируса еще далека от завершения, - премьер Франции Кастекс

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тю . Вовка с Ермаком тоже так могут . только разгонят людей из центра Киева и пару тысяч охраны расставят Президент и премьер Франции чашкой кофе отметили открытие летних террас во французских ресторанах после ослабления карантина - Цензор.НЕТ 4843
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19.05.2021 12:03 Ответить
А Вова так отмечал начало карантина)
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19.05.2021 12:04 Ответить
а вот и не угадали))) (начало лохдауна он так встретил!!!)
а начало карантина он отметил собрав толпу в Буковели и перефоткавшись со всеми (кого словил))))
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19.05.2021 12:12 Ответить
тю, у нас Коля-котлєта постійно відзначає локдауни в своїх ресторанах))
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19.05.2021 12:18 Ответить
Та хай хоч чпокаються на терасі аби не з ****** Президент і прем'єр Франції чашкою кави відзначили відкриття літніх терас у французьких ресторанах після послаблення карантину - Цензор.НЕТ 732
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19.05.2021 13:03 Ответить
Тю, ну что это за "отмечание"? Вот наши депутаты могут показать мастер класс...
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19.05.2021 13:29 Ответить
Макрон какого то гопника из вовочкиного ОП напоминает Президент і прем'єр Франції чашкою кави відзначили відкриття літніх терас у французьких ресторанах після послаблення карантину - Цензор.НЕТ 7960
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19.05.2021 14:22 Ответить
не могу понять. Европа ж супер вакцинирована. Какие локдауны? Президент і прем'єр Франції чашкою кави відзначили відкриття літніх терас у французьких ресторанах після послаблення карантину - Цензор.НЕТ 7961
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19.05.2021 22:15 Ответить
 
 