Проведены обыски в КГГА по факту незаконной застройки в зоне Киево-Печерской Лавры, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Следователи ГБР провели обыски в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и Департаменте по вопросам регистрации Киевской городской государственной администрации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, чиновники КГГА не остановили строительство 6-этажного офисного помещения возле Киево-Печерской Лавры хотя, согласно градостроительными условиями, застройщик вправе построить там жилой дом не более 4 этажей.
Также, по данным ГБР, работники КГГА противоправно зарегистрировали право собственности застройщика на недостроенное помещение.
Предварительная квалификация: ч. 3 ст. 365-2 УК Украины - злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия; ч. 1 ст. 367 УК Украины - служебная халатность.
Чиновникам грозит лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
З мансардою напевне ось тут черпали натхнення
А взагалі кумедно і знаково, що вся компаха, яка збиралась у Відні у травні 2014, наразі під слідством.
Фірташ підсудний в Австрії та чекає екстрадиції в США, на Петьман теж відкрито з десяток справ за корупціб, мародерство та зраду. От і до баксьора хвиля докотилась.
От би їх всіх трьох виродків в одній камері зібрати. Тією ж компанією, що тусила у Відні у 2014. Ото була б кумедія)
bbc.
com/ukrainian/features-53077508
Принаймні у це вірять ЗЕ-виборці.
Так що досить брехати вже.
А може нехай ще раз пройдуться,придивляться ? Чи пресу почитають,в інтернет заглянуть ?
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