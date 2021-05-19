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Фото Происшествия
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КГГА (1035) Лавра (128) строительство (757) ГБР (1635)

Проведены обыски в КГГА по факту незаконной застройки в зоне Киево-Печерской Лавры, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Следователи ГБР провели обыски в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и Департаменте по вопросам регистрации Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, чиновники КГГА не остановили строительство 6-этажного офисного помещения возле Киево-Печерской Лавры хотя, согласно градостроительными условиями, застройщик вправе построить там жилой дом не более 4 этажей.

Также, по данным ГБР, работники КГГА противоправно зарегистрировали право собственности застройщика на недостроенное помещение.

Предварительная квалификация: ч. 3 ст. 365-2 УК Украины - злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия; ч. 1 ст. 367 УК Украины - служебная халатность.

Чиновникам грозит лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Проведены обыски в КГГА по факту незаконной застройки в зоне Киево-Печерской Лавры, - ГБР 01
Проведены обыски в КГГА по факту незаконной застройки в зоне Киево-Печерской Лавры, - ГБР 02

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Топ комментарии
+10
Я напомню, что домик в мариинском парке построили незаконно. Когда там мусора собираются прийти к зелупе, который является владельцем квартирки в этой госновысотке?
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19.05.2021 13:50
+2
Хм-м-м... Наезд на Гундяева издалека? Вспомнил анекдот:
Проведены обыски в КГГА по факту незаконной застройки в зоне Киево-Печерской Лавры, - ГБР - Цензор.НЕТ 2731
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19.05.2021 13:48
+2
А что там на календаре написано не могу разобрать?
Проведены обыски в КГГА по факту незаконной застройки в зоне Киево-Печерской Лавры, - ГБР - Цензор.НЕТ 7287
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19.05.2021 13:48
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Хм-м-м... Наезд на Гундяева издалека? Вспомнил анекдот:
Проведены обыски в КГГА по факту незаконной застройки в зоне Киево-Печерской Лавры, - ГБР - Цензор.НЕТ 2731
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19.05.2021 13:48 Ответить
А что там на календаре написано не могу разобрать?
Проведены обыски в КГГА по факту незаконной застройки в зоне Киево-Печерской Лавры, - ГБР - Цензор.НЕТ 7287
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19.05.2021 13:48 Ответить
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Партія "удар", лідер В.В.Вочко.)
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19.05.2021 13:58 Ответить
Я напомню, что домик в мариинском парке построили незаконно. Когда там мусора собираются прийти к зелупе, который является владельцем квартирки в этой госновысотке?
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19.05.2021 13:50 Ответить
знести б оту висотку, хоча б до половони
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19.05.2021 14:15 Ответить
На фото фіг знає що, але не жилий будинок, та й поверхів незрозуміло скільки.
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19.05.2021 13:55 Ответить
На фото я бачу 3-поверхову будівлю з підвалом і мансардою. Правда не зрозуміло, що то за буда над мансардою, виглядає як крита тераса. Підозрюю що й документи так оформлені. а де там 6 поверхів, не зрозумів. Хоча ту терасу я б зніс - виглядає неоковирно
З мансардою напевне ось тут черпали натхнення
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19.05.2021 14:21 Ответить
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Пєдалік, баксьор, іди боксуй. Ти задовбав киян своєю ненажерливістю.
А взагалі кумедно і знаково, що вся компаха, яка збиралась у Відні у травні 2014, наразі під слідством.
Фірташ підсудний в Австрії та чекає екстрадиції в США, на Петьман теж відкрито з десяток справ за корупціб, мародерство та зраду. От і до баксьора хвиля докотилась.
От би їх всіх трьох виродків в одній камері зібрати. Тією ж компанією, що тусила у Відні у 2014. Ото була б кумедія)
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19.05.2021 13:55 Ответить
Давай хоч одну відкриту справу проти Порошенка у Європі чи в Україні?
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19.05.2021 14:09 Ответить
Из-за криатифнава календаря на стене пришли?
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19.05.2021 13:56 Ответить
А Мацковскій патріархат там теж набудував..треба і до нього сходити
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19.05.2021 14:02 Ответить
На)
bbc.
com/ukrainian/features-53077508
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19.05.2021 17:43 Ответить
Через це Байден і не їде в Україну - бо його блаЗЕнь посадить. Проведено обшуки в КМДА за фактом незаконної забудови в зоні Києво-Печерської лаври, - ДБР - Цензор.НЕТ 9823
Принаймні у це вірять ЗЕ-виборці. Проведено обшуки в КМДА за фактом незаконної забудови в зоні Києво-Печерської лаври, - ДБР - Цензор.НЕТ 5048
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19.05.2021 20:42 Ответить
Проти Байдена молодшого за дорученням сивого недогетьмана копаои його кумці - дід щокін і алкаш луценко.
Так що досить брехати вже.
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24.05.2021 17:55 Ответить
І шо? Накопали? То, мо', саме за цими матеріалами і посадять Байдена? Проведено обшуки в КМДА за фактом незаконної забудови в зоні Києво-Печерської лаври, - ДБР - Цензор.НЕТ 690
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24.05.2021 19:28 Ответить
Лучше бы не в зоне лавры, а в самой лавре провели обыски. Это памятник ЮНЕСКО, а на территории московские попы настроили халабуд.
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19.05.2021 19:46 Ответить
хоть бы раз заставили кого демонтировать и проконтролировали работы..
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19.05.2021 20:31 Ответить
 
 