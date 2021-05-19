Проведены обыски в КГГА по факту незаконной застройки в зоне Киево-Печерской Лавры, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Следователи ГБР провели обыски в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и Департаменте по вопросам регистрации Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

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По предварительной информации, чиновники КГГА не остановили строительство 6-этажного офисного помещения возле Киево-Печерской Лавры хотя, согласно градостроительными условиями, застройщик вправе построить там жилой дом не более 4 этажей.

Также, по данным ГБР, работники КГГА противоправно зарегистрировали право собственности застройщика на недостроенное помещение.

Предварительная квалификация: ч. 3 ст. 365-2 УК Украины - злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия; ч. 1 ст. 367 УК Украины - служебная халатность.

Чиновникам грозит лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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