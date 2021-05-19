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В Беларуси перед жилыми домами рухнул военный самолет: летчики катапультировались, но погибли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В Барановичах в частном секторе Восточного микрорайона упал военный самолет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА.

На месте происшествия работают экстренные службы. Для тушения пожара выезжали несколько пожарных экипажей. Самолет упал на площадке перед двухэтажными домами. Территорию огородили, оцепили военные и милиция. Специалисты осматривают место.

На место аварии приехали председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко и председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский.

Как сообщили в Минобороны, крушение потерпел военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130.

"При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли", - рассказали в белорусском ведомстве.

В Беларуси перед жилыми домами рухнул военный самолет: летчики катапультировались, но погибли 01

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Андрей Владимирович Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб лейтенант Никита Борисович Куканенко. Других жертв и разрушений нет. Последствия крушения ликвидировали силы МЧС. К месту происшествия выехала комиссия Министерства обороны во главе с заместителем министра обороны Беларуси по вооружению.

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"Министерство обороны скорбит вместе с родными и близкими летчиков. Семьям погибших будет оказана помощь", - добавили в Минобороны.

В Беларуси перед жилыми домами рухнул военный самолет: летчики катапультировались, но погибли 02

Telegram-канал NEXTA приводит слова очевидцев: "Мой друг на месте падения. Он видел как самолёт упал. Самолёт упал между жилыми домами. Двухэтажными. Район улицы Фестивальной. Дома помечены осколками вокруг. На одном доме висит парашют, но лётчика не видно".

В Беларуси перед жилыми домами рухнул военный самолет: летчики катапультировались, но погибли 03

Портал intex-press.by приводит слова местной жительницы, которая рассказывает о том, что четыре самолета отрабатывали полеты, один из них упал: "Он крутил трюки, потом что-то у него случилось, он потерял высоту, его стало штормить, он стал уходить от города".

В Беларуси перед жилыми домами рухнул военный самолет: летчики катапультировались, но погибли 04
Фото: NEXTA, Белта

Отметим, в Барановичах есть военный аэродром, на котором базируется 61-я истребительная авиабаза военно-воздушных сил Беларуси.

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19.05.2021 14:20
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19.05.2021 14:24
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пропагандистский миф о высоком качестве "россяинского оружия", призван скрыть низкую производственную культуру, технологическую отсталость, и человеческую халатность (рукожопие) на всех этапах производства россиянских ватолетов..
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19.05.2021 14:28
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А город подумал, а город подумал -ученья идут.
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20.05.2021 13:54 Ответить
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