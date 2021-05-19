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Фото Происшествия
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Метрополитен (479) вандализм (339)

Вандалы повредили дефибрилляторы на ряде станций "Киевского метрополитена", - пресс-служба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На станции киевского метрополитена "Университет" трое молодых мужчин без надобности вынули из бокса дефибриллятор, открыв электроды, вследствие чего последние требуют замены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".

Также отмечается, что неизвестные повредили крышки бокса дефибрилляторов на станциях метро "Академгородок" и "Крещатик". К тому же, на станции метро "Арсенальная" бездомный попытался похитить дефибриллятор.

"Дефибриллятор не панацея от всех недугов, но может спасти жизнь. Призываем ответственно относиться к оборудованию", - добавили в пресс-службе столичной "подземки".

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Вандалы повредили дефибрилляторы на ряде станций Киевского метрополитена, - пресс-служба 01
Вандалы повредили дефибрилляторы на ряде станций Киевского метрополитена, - пресс-служба 02

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Топ комментарии
+40
Эти точно голосовали за зебила, ведь по приколу же сломать вещь, которая может спасти чью-то жизнь Вандалы повредили дефибрилляторы на ряде станций "Киевского метрополитена", - пресс-служба - Цензор.НЕТ 4756 Вандалы повредили дефибрилляторы на ряде станций "Киевского метрополитена", - пресс-служба - Цензор.НЕТ 2059
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19.05.2021 15:20
+24
Как поймают, уродов на кол посадить - это первое дело, а уж опосля!..
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19.05.2021 15:18
+23
Конченое быдло. Дикари.
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19.05.2021 15:18
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Краще хай помирають від серцевого нападу, коли поруч не буде дефибриллятора. карма все поверне.
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19.05.2021 19:13 Ответить
Так ведь в метро повсюду камеры и полицейский пост. Что удивляться, если памятник воинам краской обливают.
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19.05.2021 20:07 Ответить
Эту штуку просто нужно повесить в видимости будки дежурной у эскалатора.
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19.05.2021 20:24 Ответить
Очень жаль, что тов Гитлеру не дали освободить мир от славянского быдла
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19.05.2021 20:58 Ответить
Він і не ставив перед собою такого завдання. В завойованих країнах мали бути створені маріонеточні (лояльні Райху) режими. Звісно, всі незгідні (комуністи, партизани, диверсанти, підпільники) мали бути ... відсепаровані. Про тотальне винищення завойованих народів навіть мови не було - то московсько-жидівські "ужастики".
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19.05.2021 21:35 Ответить
Треба розмістити у міцнійшу коробку з кодовим замком. При необхідності по дзвінку на номер гарячої лінії щоб можно було взнати код й відчинити. У Британії так.
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20.05.2021 02:07 Ответить
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