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Вандалы повредили дефибрилляторы на ряде станций "Киевского метрополитена", - пресс-служба. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
На станции киевского метрополитена "Университет" трое молодых мужчин без надобности вынули из бокса дефибриллятор, открыв электроды, вследствие чего последние требуют замены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".
Также отмечается, что неизвестные повредили крышки бокса дефибрилляторов на станциях метро "Академгородок" и "Крещатик". К тому же, на станции метро "Арсенальная" бездомный попытался похитить дефибриллятор.
"Дефибриллятор не панацея от всех недугов, но может спасти жизнь. Призываем ответственно относиться к оборудованию", - добавили в пресс-службе столичной "подземки".
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