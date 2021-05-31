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Фото Происшествия
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Киев (11120) Нацполиция (9693) рестораны (166) стрельба (1323) травматика (6)

В киевском ресторане стреляли, администратор - в больнице с ранением в живот. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Между двумя отдыхавшими в ресторане на Харьковском массиве компаниями мужчин возник конфликт. Один из мужчин достал травматический пистолет и начал стрелять. Пострадал администратор заведения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Рядом с заведением между двумя компаниями молодых людей произошла драка, которую пытался остановить работник ресторана. В результате один из парней выстрелил в сторону оппонентов и попал в администратора. Пострадавшего госпитализировали, а фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел накануне вечером в ресторане по ул. Ревуцкого на Харьковском жилом массиве.

"Мы выяснили, что между мужчинами из разных компаний возник словесный конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников конфликта достал травматический пистолет, произвел несколько выстрелов в воздух и в сторону оппонентов и попал в администратора ресторана, который пытался утихомирить дебоширов. Пострадавшего с ранением живота госпитализировали в медицинское учреждение", - рассказал исполняющий обязанности начальника следственного отдела Дарницкого управления полиции Тарас Платок.

Стрелявшего, 26-летнего мужчину, полиция задержала на месте. Оружие изъяли и направили на экспертизу. Мужчину подозревают в хулиганстве и причинение тяжкого телесного повреждения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В киевском ресторане стреляли, администратор - в больнице с ранением в живот 01
В киевском ресторане стреляли, администратор - в больнице с ранением в живот 02

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Топ комментарии
+17
У Молдавії багато один одного перестріляли, або в країнах Європи де короткостволи легалізовані? Ні, бо бздять, що у кожного може виявитися пушка на кармані! А вбити і цеглиною можна, то що цеглу заборонити?! "Суспільство озброєних людей - суспільство ввічливих людей" (с)
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19.05.2021 16:50
+11
Мне вот нравится, когда ужратых животных, устраивающих быдлоразборки в наливайках, называют "отдыхающие". От чего они отдыхают-то? Отдыхающие....
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19.05.2021 16:28
+7
Если кратко:
Маслины в ресторане оказались жестковаты. Пострадал живот администратора.
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19.05.2021 16:42
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Паршивиский с адвокатом и купленным ими судьишкой всем показали пример - пали в Киеве из пистоля по людям и тебе ничего не будет.
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19.05.2021 16:21 Ответить
Цікаво, а якщо все таки дозволити в нас вільний продаж пістолетів, можна і автоматичних нарізних гвинтівок чи тоді нас будуть хвилювати якісь там пандемії та коронавіруси?
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19.05.2021 16:24 Ответить
Не. Просто вырастет иммиграция у тех, кто поумнее, и продажа бронежилетов у тех, кто победнее.
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19.05.2021 16:36 Ответить
Цікаво, а хто в Україні вимагає саме вільного продажу? До речі, травмат у нас може купити далеко не кожен (на відміну від РФ), треба буди а бо журналістом чи депутатом, або бути в громадській огранізації по охороні порядку чи державного кордону, типу муніципальної варти.
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19.05.2021 16:52 Ответить
Купить может любой. Все дело лишь в цене. Вот это проблема....
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19.05.2021 18:10 Ответить
А может запретить рестораны?
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19.05.2021 16:57 Ответить
Я б якби можна було б, то заборонив дебілів. Фізично......
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19.05.2021 16:58 Ответить
Те не оружие ни рестораны тут не причем?
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19.05.2021 16:59 Ответить
У київському ресторані стріляли, адміністратор - у лікарні з пораненням у живіт - Цензор.НЕТ 2434 ти дебіл?
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19.05.2021 17:03 Ответить
А вопрос помните?
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19.05.2021 21:22 Ответить
Давайте легалізуйте! Нехай "вечные терпилы" самозащіщаюсієся " на отдыхах в лісторанах" перестріляють з дуру одне одного. Тоді, можливо, меньше бидла буде в Україні. Раз купив пюстюлєт-знач треба "использовать палубасу"
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19.05.2021 16:24 Ответить
У вас в проксикацпии, возможно, так и произойдет.
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19.05.2021 16:27 Ответить
У Молдавії багато один одного перестріляли, або в країнах Європи де короткостволи легалізовані? Ні, бо бздять, що у кожного може виявитися пушка на кармані! А вбити і цеглиною можна, то що цеглу заборонити?! "Суспільство озброєних людей - суспільство ввічливих людей" (с)
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19.05.2021 16:50 Ответить
Ти багатьох знаєш в 'легалізованій' Британії, британець, що зі стволом в кармані по 'лєсторанам атдихают" і палять 'послє славєсной перєпалкі"?? В Україні де-факто травмати вже легалізовані і кожен третій якого я знаю там виходить з ним на випадок " а єслі хто нападе", бухне і 'пашла жара' Тож хай бидло себе перестріляє
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19.05.2021 16:57 Ответить
В Україні хрєн травмат легалізуєш, якщо ти простий роботяга. Навіть для поліцая чи журналіста, кому травмат мати дозволяється, потрібно пройти 7 кіл пекла, щоб отримати дозвіл на 3 роки! Тому легше на "чорному" ринку купити якийсь турецький "резиноплюй" і відхреститися, в крайньому випадку, його конфіскацією (бо це як не дивно, не вогнепальна зброя), чим долати багаторічні бюрократичні перепони. В Британії ж люди вже давно звикли до культури зброї, як ми звикли до культури мисливської зброї. Ми ж в Україні легальну двустволку не тягаємо постійно, скажімо, в ліс на пікнік чи при поїздці в інше місто на авто? Але у випадку нападу на власну оселю, коли є конкретна загроза життю, можемо і шмальнути. Правда, які з того будуть правові наслідки в "глибокореформованих" українських судах - то вже інше питання 😀
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19.05.2021 22:29 Ответить
У нас 73% цим легалізувати ,а 27% виїхати. Дурням тільки дай волю виховання нуль , поваги до чужого життя , а шоб вишак був , то поважали.
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19.05.2021 19:42 Ответить
Так в Італії короткостволи легалізовані. Чому вам можна, а нам ні
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19.05.2021 16:56 Ответить
Патамуша как в нас минимум 73 процента ходячих имбецилов , быкующих даже без всяких револьвертов.
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19.05.2021 20:50 Ответить
судя по тому, как ты жалуешься на быков, тебя каждый день нагибают ?
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19.05.2021 22:43 Ответить
А у тебя есть чем "судить"? По стилю,у тебя пока только рога выросли, насчет того шо "судилка" вырастет -боольшие сомнения. Тут дело такое-либо рога, либо мозги...
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19.05.2021 23:31 Ответить
Жаль не были вооружены как рассказывают нам тролли от оружейной мафии револьвольвертами и штурмовыми винтовками! Это реальное средство от перезбытка дегенератов в стране.
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19.05.2021 20:48 Ответить
Знаете что? Нахер рестораны!
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19.05.2021 16:25 Ответить
николай тищенко раньше тебя пришел к этому и все их продал
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19.05.2021 16:41 Ответить
Потому, что "травмат". Это слово навязывает владельцу две иллюзии - 1) что это изделие гарантированно не причинит существенного вреда здоровью того, в кого стреляют, 2) что это изделие гарантировано остановит нападающего с серьезными намерениями.
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19.05.2021 16:26 Ответить
Це в РФ так, а в Україні дробовик чи нарізний напівавтомат простіше оформити
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19.05.2021 16:55 Ответить
И расскажи мне про перестрелки просто оформленными дробовиками в ресторанах... В том и дело, что летальное оружие заставляет владельца осознать ответственность и за владение, и за применение оружия. А "резинка" нет.
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19.05.2021 16:57 Ответить
Заставляет осознать ответственность только наказание, причем реальное, а не "грозит ...., а на выходе ничего". Пока ни один стрелок не сел по 296.4, то так и будет продолжаться
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19.05.2021 17:16 Ответить
Для "стрелков" сейчас вообще ничего нет. Нет даже Закона, который бы регламентировал оборот и применения оружия в гражданской сфере.
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19.05.2021 17:35 Ответить
Мне вот нравится, когда ужратых животных, устраивающих быдлоразборки в наливайках, называют "отдыхающие". От чего они отдыхают-то? Отдыхающие....
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19.05.2021 16:28 Ответить
А от чего ЗЕ постоянно отдыхает?

Просто отдых, как смысл жизни.
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19.05.2021 16:37 Ответить
такі в нас охоронці громадського порядку і державного кордону (судячи з наявності травмата)
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19.05.2021 17:00 Ответить
"человек со стада капуцинов"
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19.05.2021 16:30 Ответить
Если кратко:
Маслины в ресторане оказались жестковаты. Пострадал живот администратора.
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19.05.2021 16:42 Ответить
Разрешение на боевой котороткоствол крайне нужно стране. Сколько бы отморозков друг-друга перестреляли...
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19.05.2021 17:09 Ответить
даже кива пока еще никого не застрелил
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19.05.2021 17:19 Ответить
Совет:-
замените резиновый шарик на крупную морскую соль и после отстрела ею по врагам

враги не смогут за вами гнаться, что бы набить морду выбив все зубы... У київському ресторані стріляли, адміністратор - у лікарні з пораненням у живіт - Цензор.НЕТ 8837

Да и улика к моменту экспертизы исчезнет

пока жопа врага будет киснуть в тазике с холодной водой... У київському ресторані стріляли, адміністратор - у лікарні з пораненням у живіт - Цензор.НЕТ 7551
Холостые тоже подходят для этой начинки...
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19.05.2021 17:49 Ответить
Что за перепалка? Намордник отказался натянуть ? сейчас время такое, зараза она везде
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19.05.2021 21:54 Ответить
КТО В БОЛЬНИЦУ, КТО В ТЮРЬМУ !!!
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20.05.2021 16:52 Ответить
 
 