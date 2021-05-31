В киевском ресторане стреляли, администратор - в больнице с ранением в живот. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Между двумя отдыхавшими в ресторане на Харьковском массиве компаниями мужчин возник конфликт. Один из мужчин достал травматический пистолет и начал стрелять. Пострадал администратор заведения.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"Рядом с заведением между двумя компаниями молодых людей произошла драка, которую пытался остановить работник ресторана. В результате один из парней выстрелил в сторону оппонентов и попал в администратора. Пострадавшего госпитализировали, а фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления", - сказано в сообщении.
Инцидент произошел накануне вечером в ресторане по ул. Ревуцкого на Харьковском жилом массиве.
"Мы выяснили, что между мужчинами из разных компаний возник словесный конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников конфликта достал травматический пистолет, произвел несколько выстрелов в воздух и в сторону оппонентов и попал в администратора ресторана, который пытался утихомирить дебоширов. Пострадавшего с ранением живота госпитализировали в медицинское учреждение", - рассказал исполняющий обязанности начальника следственного отдела Дарницкого управления полиции Тарас Платок.
Стрелявшего, 26-летнего мужчину, полиция задержала на месте. Оружие изъяли и направили на экспертизу. Мужчину подозревают в хулиганстве и причинение тяжкого телесного повреждения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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Просто отдых, как смысл жизни.
Маслины в ресторане оказались жестковаты. Пострадал живот администратора.
замените резиновый шарик на крупную морскую соль и после отстрела ею по врагам
враги не смогут за вами гнаться, что бы набить морду выбив все зубы...
Да и улика к моменту экспертизы исчезнет
пока жопа врага будет киснуть в тазике с холодной водой...
Холостые тоже подходят для этой начинки...