В киевском ресторане стреляли, администратор - в больнице с ранением в живот. ФОТО

Между двумя отдыхавшими в ресторане на Харьковском массиве компаниями мужчин возник конфликт. Один из мужчин достал травматический пистолет и начал стрелять. Пострадал администратор заведения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Рядом с заведением между двумя компаниями молодых людей произошла драка, которую пытался остановить работник ресторана. В результате один из парней выстрелил в сторону оппонентов и попал в администратора. Пострадавшего госпитализировали, а фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел накануне вечером в ресторане по ул. Ревуцкого на Харьковском жилом массиве.

"Мы выяснили, что между мужчинами из разных компаний возник словесный конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников конфликта достал травматический пистолет, произвел несколько выстрелов в воздух и в сторону оппонентов и попал в администратора ресторана, который пытался утихомирить дебоширов. Пострадавшего с ранением живота госпитализировали в медицинское учреждение", - рассказал исполняющий обязанности начальника следственного отдела Дарницкого управления полиции Тарас Платок.

Стрелявшего, 26-летнего мужчину, полиция задержала на месте. Оружие изъяли и направили на экспертизу. Мужчину подозревают в хулиганстве и причинение тяжкого телесного повреждения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.



