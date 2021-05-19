Присяга Аксенова под крики "Ганьба!", беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - работа ВР 19 мая. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 19 мая, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.
В начале заседания Андрей Аксенов под крики "Ганьба!" принял присягу нардепа: оппозиция блокировала трибуну Рады.
Кроме того, в ходе сегодняшнего заседания Рада отказалась создать ВСК по делу "вагнеровцев", вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти. Накануне СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:
"Слуга народа" читает прессу.
Парламентарии под трибуной Рады.
Общение нардепов "СН".
Галина Третьякова (СН) и Сергей Вельможный ("Довіра")
Сектор "Голоса": Кира Рудик и Ярослав Железняк.
Сергей Рахманин ("Голос") и Нестор Шуфрич (ОПЗЖ).
Соломия Бобровская ("Голос") в гостях у "ЕС": общается с Иванной Климпуш-Цинцадзе и Владимиром Вятровичем.
Михаил Радуцкий (СН) с коллегой.
Утреннее приветствие нардепов.
Галина Третьякова общается с коллегой.
Парламентарии что-то ищут в гаджете.
Нестор Шуфрич в гостях у "слуг народа".
"ЕС", "Голос" и Гео Лерос блокируют трибуну Рады, чтобы не дать Аксенову принять присягу нардепа.
Александр Корниенко (СН) общается с Кирой Рудик ("Голос").
Аксенов приносит присягу в ложе для гостей.
Нардепы ОПЗЖ во главе с Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем поздравляют Аксенова.
Присяга Аксенова сопровождалась криками: "Ганьба!".
Аксенов принес подписанный им текст присяги первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку.
Аксенов пытается игнорировать протест коллег против его избрания в Раду.
Внефракционная Оксана Савчук (член партии "Свобода") подправляет макияж.
Вадим Ивченко ("Батькивщина") в гостях у ОПЗЖ.
Юрий Корявченков (СН) здоровается с коллегой.
Михаил Радуцкий и Николай Стефанчук в окружении коллег.
Тем временем, Сергей Шахов ("Довіра") получил сообщение от "Антиквар Сер": "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?".
Беседа парламентариев
Аксенова вводят в курс дел.
Сергей Власенко ("Батькивщина") и Нестор Шуфрич (ОПЗЖ).
Сектор "ЕС": Петр Порошенко, Виктория Сюмар, Ирина Геращенко.
"Слуги народа": Давид Арахамия, Артем Культенко и Марьяна Безуглая.
Давид Арахамия (СН) и Иван Крулько ("Батькивщина").
Вышедший под залог нардеп Александр Юрченко озадачен увиденным в своем телефоне.
Беседа "слуг народа": Даниил Гетманцев, Давид Арахамия, Никита Потураев.
Пленарное заседание Рады, 19 мая.
Парламентарии за работой.
Фото: Цензор.НЕТ
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Социальная политика
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Демография
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%
Экология
Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.
Здравоохранение
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.
Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
все свалит на короновирус.По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.
Больше в него не зайдём...
Віталій Барабаненко@baraban088 1 ч
Сегодня депутат партии «Порядок» Андрей Аксенов принимал присягу нардепа под крики «Ганьба». Депутаты уверены, что у него есть российское гражданство.
В СБУ заявили, что не знают о российском гражданстве новоиспеченного нардепа Андрея Аксенова. А вот журналисты решили в этом убедится и нашли Аксенова на сайте Федеральной налоговой службы РФ и не прогадали.