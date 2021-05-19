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Фото Политика Украины
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Бойко (383) Власенко Сергей (260) ВР (10582) Геращенко Ирина (666) Ивченко (19) Порошенко (10607) Рабинович (172) Шуфрич (383) Вятрович (163) Сюмар (198) Арахамия (735) Климпуш-Цинцадзе (180) Шахов_Сергей (81) Рахманин (95) Юрий Корявченков (34) Гетманцев (326) Стефанчук Руслан (394) Корниенко (561) Потураев (114) Радуцкий Михаил (259) Лерос Гео (341) Третьякова Галина (106) Бобровская (37) Железняк Ярослав (214) Культенко Артем Рудик Кира Вельможний Юрченко Александр (101) Безуглая Стефанчук Николай Аксенов Андрей (20)

Присяга Аксенова под крики "Ганьба!", беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - работа ВР 19 мая. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 19 мая, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале заседания Андрей Аксенов под крики "Ганьба!" принял присягу нардепа: оппозиция блокировала трибуну Рады.

Кроме того, в ходе сегодняшнего заседания Рада отказалась создать ВСК по делу "вагнеровцев", вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти. Накануне СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 01

"Слуга народа" читает прессу.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 02

Парламентарии под трибуной Рады.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 03

Общение нардепов "СН".


Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 04

Галина Третьякова (СН) и Сергей Вельможный ("Довіра")


Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 05

Сектор "Голоса": Кира Рудик и Ярослав Железняк.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 06

Сергей Рахманин ("Голос") и Нестор Шуфрич (ОПЗЖ).

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 07

Соломия Бобровская ("Голос") в гостях у "ЕС": общается с Иванной Климпуш-Цинцадзе и Владимиром Вятровичем.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 08

Михаил Радуцкий (СН) с коллегой.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 09

Утреннее приветствие нардепов.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 10

Галина Третьякова общается с коллегой.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 11

Парламентарии что-то ищут в гаджете.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 12

Нестор Шуфрич в гостях у "слуг народа".


Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 13

"ЕС", "Голос" и Гео Лерос блокируют трибуну Рады, чтобы не дать Аксенову принять присягу нардепа.


Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 14

Александр Корниенко (СН) общается с Кирой Рудик ("Голос").

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 15

Аксенов приносит присягу в ложе для гостей.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 16
Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 17

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 18

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 19

Нардепы ОПЗЖ во главе с Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем поздравляют Аксенова.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 20

Присяга Аксенова сопровождалась криками: "Ганьба!".


Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 21

Аксенов принес подписанный им текст присяги первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 22

Аксенов пытается игнорировать протест коллег против его избрания в Раду.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 23

Внефракционная Оксана Савчук (член партии "Свобода") подправляет макияж.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 24
Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 25

Вадим Ивченко ("Батькивщина") в гостях у ОПЗЖ.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 26

Юрий Корявченков (СН) здоровается с коллегой.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 27

Михаил Радуцкий и Николай Стефанчук в окружении коллег.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 28
Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 29

Тем временем, Сергей Шахов ("Довіра") получил сообщение от "Антиквар Сер": "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?".


Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 30

Беседа парламентариев


Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 31

Аксенова вводят в курс дел.


Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 32

Сергей Власенко ("Батькивщина") и Нестор Шуфрич (ОПЗЖ).


Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 33

Сектор "ЕС": Петр Порошенко, Виктория Сюмар, Ирина Геращенко.


Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 34

"Слуги народа": Давид Арахамия, Артем Культенко и Марьяна Безуглая.


Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 35

Давид Арахамия (СН) и Иван Крулько ("Батькивщина").

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 36

Вышедший под залог нардеп Александр Юрченко озадачен увиденным в своем телефоне.


Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 37

Беседа "слуг народа": Даниил Гетманцев, Давид Арахамия, Никита Потураев.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 38

Пленарное заседание Рады, 19 мая.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 39

Парламентарии за работой.

Фото: Цензор.НЕТ

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Топ комментарии
+17
кловани в борделі , що навибирали те й маємо Присяга Аксенова под крики "Ганьба!", беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - работа ВР 19 мая - Цензор.НЕТ 571
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19.05.2021 17:23
+11
камасутра ворюг и бандюг
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19.05.2021 17:16
+10
ОПЗЖ і Батьківщине давно пора не скрывать очевидной совместной работы на Пуйла
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19.05.2021 17:33
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Правила форума Совет форумчан
камасутра ворюг и бандюг
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19.05.2021 17:16 Ответить
кловани в борделі , що навибирали те й маємо Присяга Аксенова под крики "Ганьба!", беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - работа ВР 19 мая - Цензор.НЕТ 571
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19.05.2021 17:23 Ответить
вони використовують свій шанс....- чому їх засуджувати ...- це не їх проблема... Присяга Аксенова под крики "Ганьба!", беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - работа ВР 19 мая - Цензор.НЕТ 763
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19.05.2021 17:27 Ответить
одна велика довбана мерзенна родина...
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19.05.2021 17:44 Ответить
Що там Трамп?
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19.05.2021 19:03 Ответить
Какие свыни? ото тебя торкнуло, что до сих пор не отпускает.
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19.05.2021 22:28 Ответить
2 года зеленского .Только цифры.

Социальная политика
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %

Демография
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%

Экология
Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.

Здравоохранение
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.

Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)

Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
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19.05.2021 17:52 Ответить
и о чем завтра Зеля будет говорить - обо всём этом?
все свалит на короновирус.По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.
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19.05.2021 22:41 Ответить
Краще б вони на Лисій горі свій шабаш проводили...
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19.05.2021 17:23 Ответить
"боцуни" та "слуги"..."скотний двір" ...- зеркальне відображення хитрішших та найпристосовуваних "сперматозоидів" .... Присяга Аксенова под крики "Ганьба!", беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - работа ВР 19 мая - Цензор.НЕТ 6886
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19.05.2021 17:24 Ответить
Дайте АраХамии пакетик с семками, а то стоит, как лошара, с протянутой рукой .... Присяга Аксенова под крики "Ганьба!", беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - работа ВР 19 мая - Цензор.НЕТ 5959
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19.05.2021 17:26 Ответить
Пожестче надо бы с этими тварями. Вот так хотя бы: Во двор черкасского депутата бросили бутылки с "коктейлем Молотова". ФОТО
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19.05.2021 17:30 Ответить
как будто весь этот гадючник купили в одном магазине:
Присяга Аксенова под крики "Ганьба!", беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - работа ВР 19 мая - Цензор.НЕТ 7044
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19.05.2021 17:33 Ответить
ОПЗЖ і Батьківщине давно пора не скрывать очевидной совместной работы на Пуйла
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19.05.2021 17:33 Ответить
Тема жопы Третьяковой не раскрыта.
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19.05.2021 17:44 Ответить
Посмотришь фотографии всех без исключения фракций и их милое общение и подумаешь.. какого х...на я вообще хожу на выборы.За кадром, они все друзья, товарищи и коллеги несмотря на партийную принадлежность ( и сменяемость при выборах)... А показательное противостояние между собой, это для " лапши на уши" избирателям. Да видимо хватит ходить на этот спектакль. Наверное дозрел или достало..
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19.05.2021 17:48 Ответить
Вышли мы все из народа!
Больше в него не зайдём...
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19.05.2021 18:17 Ответить
Мне тоже тошно смотреть на этот цирк ну а что будет если вообще не ходить?, ходить надо и следует думать кого избирать.
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19.05.2021 20:49 Ответить
В смысле спектакль? "умный нарид" завел зеленую плесень в ВР, а теперь оказывается выборы это спектакль...норм. логика. ЕС же ш не достойная партия для "умного нарида", хавайте тогда плесень и рыготню. Еще не наелись? Ничего впереди еще долгий путь.
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19.05.2021 22:40 Ответить
Судя по фото они все там в обнимку.
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19.05.2021 23:16 Ответить
В сумасшедшем доме каждый мог говорить всё, что взбредёт ему в голову, словно в парламенте.
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19.05.2021 18:03 Ответить
это им зарплаты платят из бюджета? За вот этот бардак.
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19.05.2021 18:31 Ответить
Я уж было подумал о крымском гоблине аксенове.
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19.05.2021 19:03 Ответить
Як подумаєш, що це звичайні люди з їхніми комплексами, страхами, меркантильними цілями і бачих їх там, де здійснюється управлвння державою та вирішуються долі мілйонів і згадую свій клас, свою групу в технікумі, потім в академії, потім університеті згадуєю, що 95% з 100 це були в кращому випадку трієшніки удовлетворенци, які примітивні та не далекоглядні, а вони ж пішли в світ і зараз тут я бачу їх всіх тут і на інших посадах в державі. Сумна картина маслом.
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19.05.2021 19:06 Ответить
1942-й рік. У Вєрховном Совєтє СССР факція імені Гітлера поповнилась ще одним членом фашистської партії.
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19.05.2021 20:21 Ответить
к слову Гитлер и Сралин союзники ...
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20.05.2021 07:39 Ответить
Избирают всяких аксеновых а потом скулят что Порошенко виноват что им плохо живется.
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19.05.2021 20:46 Ответить
Присяга Аксьонова під крики "Ганьба!", бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - робота ВР 19 травня - Цензор.НЕТ 3589Где живут зеленые мартышки?
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19.05.2021 22:28 Ответить


Віталій Барабаненко@baraban088 1 ч
Сегодня депутат партии «Порядок» Андрей Аксенов принимал присягу нардепа под крики «Ганьба». Депутаты уверены, что у него есть российское гражданство.
В СБУ заявили, что не знают о российском гражданстве новоиспеченного нардепа Андрея Аксенова. А вот журналисты решили в этом убедится и нашли Аксенова на сайте Федеральной налоговой службы РФ и не прогадали.

Присяга Аксьонова під крики "Ганьба!", бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - робота ВР 19 травня - Цензор.НЕТ 5385
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19.05.2021 22:29 Ответить
сбу - зелёный гной
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20.05.2021 07:37 Ответить
Присяга Аксьонова під крики "Ганьба!", бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - робота ВР 19 травня - Цензор.НЕТ 8560
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20.05.2021 05:36 Ответить
Обізяна вобще в кольорових кросах прийшов у ВР....такого звіздеца світ не бачив...
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20.05.2021 08:11 Ответить
 
 