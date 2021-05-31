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Нацполиция (9693) Черкассы (361) коктейль Молотова (17)

Во двор черкасского депутата бросили бутылки с "коктейлем Молотова". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Около часу ночи во двор местному чиновнику и депутату прилетели две бутылки с зажигательной смесью.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, около 1 часа ночи, на специальную линию 102 поступило заявление от одного из чиновников и депутата Черкасского городского совета, о том, что ночью неизвестный бросил во двор его домовладения бутылки с легковоспламеняющимся веществом. В результате действий пострадавших нет", - сказано в сообщении полиции.

Следователи изъяли бутылки и направили их на экспертизу.

Открыто производство по ст. 15 ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Полицейские разыскивают того, кто бросил бутылки.

Во двор черкасского депутата бросили бутылки с коктейлем Молотова 01
Во двор черкасского депутата бросили бутылки с коктейлем Молотова 02

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"Коктейлем ДЛЯ Молотова". Учите историю. Это был ответ на "контейнеры с хлебом".
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19.05.2021 17:06 Ответить
Пускай будет лучше "коктейль Молотова" и дальше)) Ватники думают, что чуть ли не сам Молотов и придумал это эффективное "средство борьбы", и начинают тут же гордиться дидами. А потом, если их тыкнуть носом в факты, они с ужасом нагугливают, что это придумали финны, как раз, для борьбы с советскими "освободителями рабочих и крестьян" на тер-ии Финляндии (естественно, порабощённой проклятыми капиталистами)...
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19.05.2021 17:20 Ответить
можливо сам собі "таке" замовив... У двір черкаського депутата кинули пляшки з "коктейлем Молотова" - Цензор.НЕТ 4330- тепер буде хЄрой "борцун" із....
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19.05.2021 17:16 Ответить
ЧЬИХ депутат??? Если жоппоблочный, то мало две!
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19.05.2021 17:18 Ответить
вообще то в депутаты лезут только конченные сволочи с целью рубить бабло...
Можно было бы и сообщить про то кто оно такое?
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19.05.2021 18:37 Ответить
 
 