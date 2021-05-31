Во двор черкасского депутата бросили бутылки с "коктейлем Молотова". ФОТО

Около часу ночи во двор местному чиновнику и депутату прилетели две бутылки с зажигательной смесью.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, около 1 часа ночи, на специальную линию 102 поступило заявление от одного из чиновников и депутата Черкасского городского совета, о том, что ночью неизвестный бросил во двор его домовладения бутылки с легковоспламеняющимся веществом. В результате действий пострадавших нет", - сказано в сообщении полиции.

Следователи изъяли бутылки и направили их на экспертизу.

Открыто производство по ст. 15 ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Полицейские разыскивают того, кто бросил бутылки.



