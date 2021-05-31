Во двор черкасского депутата бросили бутылки с "коктейлем Молотова". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Около часу ночи во двор местному чиновнику и депутату прилетели две бутылки с зажигательной смесью.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, около 1 часа ночи, на специальную линию 102 поступило заявление от одного из чиновников и депутата Черкасского городского совета, о том, что ночью неизвестный бросил во двор его домовладения бутылки с легковоспламеняющимся веществом. В результате действий пострадавших нет", - сказано в сообщении полиции.
Следователи изъяли бутылки и направили их на экспертизу.
Открыто производство по ст. 15 ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Полицейские разыскивают того, кто бросил бутылки.
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