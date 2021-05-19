Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вместе со спикером Сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце посетили прифронтовой поселок Опытное в Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.
Разумков и Мурниеце осмотрели недавно восстановленную участок линии электроснабжения и пообщались с местными жителями.
Жители Опытного рассказали гостям о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться из-за вооруженной агрессии РФ против Украины.
Опытное расположено вблизи от временно оккупированного Донецка и Донецкого аэропорта. Населенный пункт был обесточен с января 2015 года: линии электропередач были повреждены в результате обстрела. Восстановить их не удавалось в течение шести лет из-за действий российских оккупационных войск.
Только в апреле 2021 года из-за СЦКК удалось получить подтверждение режима тишины. Энергетики проложили кабель, который предоставил Норвежский совет по делам беженцев, установили трансформатор и подключили дома к электросети.
Пожалуйста, подождите...