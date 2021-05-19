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Фото Политика Украины
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Латвия (368) Донецкая область (2270) Мурниеце (6) Разумков Дмитрий (1314)

Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вместе со спикером Сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце посетили прифронтовой поселок Опытное в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 01

Разумков и Мурниеце осмотрели недавно восстановленную участок линии электроснабжения и пообщались с местными жителями.

Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 02
Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 03
Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и спикер Сейма Латвии Мурниеце обсудили евроинтеграционные стремления Украины, - ОП

Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 05
Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 06
Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 07

Жители Опытного рассказали гостям о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться из-за вооруженной агрессии РФ против Украины.

Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 08

Читайте также: Латвия всячески будет поддерживать Украину на международных площадках, - спикер Сейма Мурниеце во время посещения Донбасса

Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 09
Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 10
Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 11
Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 12

Опытное расположено вблизи от временно оккупированного Донецка и Донецкого аэропорта. Населенный пункт был обесточен с января 2015 года: линии электропередач были повреждены в результате обстрела. Восстановить их не удавалось в течение шести лет из-за действий российских оккупационных войск.

Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 13

Также читайте: Латвия решительно осуждает провокационные действия РФ на Донбассе и в Черноморском регионе. Мы внимательно следим за ситуацией, - председатель Сейма Мурниеце

Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 14
Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 15

Только в апреле 2021 года из-за СЦКК удалось получить подтверждение режима тишины. Энергетики проложили кабель, который предоставил Норвежский совет по делам беженцев, установили трансформатор и подключили дома к электросети.

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Наденьте броник на Разумкова! -- ему ещё Зелю подменять предстоит -- не долго, но грамотно! *)
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19.05.2021 17:31 Ответить
Зачем нам замена одного младорыга другим младорыгом? они оба плоть от плоти воров-регионалов.
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19.05.2021 18:18 Ответить
Ты задаёшь вопрос, о котором тебя никто не спрашивает... -- "это многоходовочка"...
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19.05.2021 18:24 Ответить
Бугага!! Каски, броніки і апогей *********** ПАРАСОЛІ!!😂😂😂😂 Всім учасникам бойових дій!
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19.05.2021 22:07 Ответить
еще один "янелох", которому 37 и который родом из Бердичева ... одним словом, вата затихаренная, циничная и двуликая...
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19.05.2021 22:28 Ответить
 
 