Китайский аппарат прислал первые снимки поверхности Марса. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Технологии
Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало два изображения и два видео, которые зонд "Тяньвэнь-1" прислал после посадки на поверхность Марса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу CNSA.
Первая фотография черно-белая. На ней видно местность. Горизонт Марса выглядит изогнутым благодаря широкоугольного объектива, отмечается в сообщении.
Второе изображение цветное - было сделано навигационной камерой, установленной на задней части ровера: солнечные панели и антенна разложены.
Зонд передал также два видео, сделанные камерами на орбитальной базе во время осуществления посадки на планету.
Напомним, посадочный модуль с первым китайским марсоходом "Тяньвэнь-1" (Tianwen-1) 15 мая приземлился на Марсе. До сих пор высадку на Красную планету удалось осуществить только США.
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уже, как с высадкой на луне у них не получится...
я ему с 2014 г. пишу, что считаю его агентом ГРУ и провокатором.. и такие как он должны висеть на виселице.. но, Вомбат имеет спрос у наши олигархов на всякие грязные спецоперации, типа той, за которую его СБУ взяло за воротник.. Но таких подлян были сотни, просто его прикрывают.. НО Вомбат должен быть наказан!
Вы думаете климат сам меняется, и коронавирус тоже с неба падает, и мосты сами ломаются? У вас же книга пошаговая в руках!!!...как все это делается! Археологи хором поют, что уже не раз все дохли от климата.
А они строят радиотелескопы и гонят киловаты приветствий. Вы что, придурки? Они у вас под боком сидят!! И ....и....с ненавистью на вас глядят. Конечно в начале это не верится..... так приятно ощущать, что мы одни в этом мирееее!.....а фигушки не хотите?
вот и с "марсианскими фото" так же поступили...ведь, очень похожи
Но дело не в этом. Важно понимание, физика процессов. А она такова, как только линзу убрали в сторону Луны, так сразу же упала амплитуда землетрясений. Четко!!! Очень четко....и вот эта зависимость.
https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/statistics.html
А еще китайцы грамоту знают, умеют говорить и копировать чужие разработки.
(китайские)
А как паРаша, где она? Где,где, у кобаевой в .....зде.🤮🤮🤮
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да уж , даже в школе за такое бы кол поставили, но тут это -дискриминация судя по всему
Ист очник: https://censor.net/ru/p3266365