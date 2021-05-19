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Китайский аппарат прислал первые снимки поверхности Марса. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Технологии

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало два изображения и два видео, которые зонд "Тяньвэнь-1" прислал после посадки на поверхность Марса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу CNSA.

Первая фотография черно-белая. На ней видно местность. Горизонт Марса выглядит изогнутым благодаря широкоугольного объектива, отмечается в сообщении.

Китайский аппарат прислал первые снимки поверхности Марса 01

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Второе изображение цветное - было сделано навигационной камерой, установленной на задней части ровера: солнечные панели и антенна разложены.

Китайский аппарат прислал первые снимки поверхности Марса 02

Зонд передал также два видео, сделанные камерами на орбитальной базе во время осуществления посадки на планету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина планирует участвовать в программах по освоению Луны и изучению Марса, - глава космического агентства Тафтай

Напомним, посадочный модуль с первым китайским марсоходом "Тяньвэнь-1" (Tianwen-1) 15 мая приземлился на Марсе. До сих пор высадку на Красную планету удалось осуществить только США.

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Топ комментарии
+30
Рогозин, как батут будет на китайском? Китайский аппарат прислал первые снимки поверхности Марса - Цензор.НЕТ 5912
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19.05.2021 23:03
+22
пока остальные доберуться до Марса, там уже будут жить миллиардов 50 кетайцев
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19.05.2021 23:04
+14
Чимось нагадують ландшафти расєюшки середніх йєбєнєй.
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19.05.2021 23:18
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Рогозин, как батут будет на китайском? Китайский аппарат прислал первые снимки поверхности Марса - Цензор.НЕТ 5912
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19.05.2021 23:03 Ответить
Репоеды до такой степени рукожопые, что у них руки растут не из жопы, а в жопу. Даже лапти скрепные поносцы заказывают китайцам. А по поводу батута, так это несомненно, его для козломордых Китайський апарат надіслав перші знімки поверхні Марса - Цензор.НЕТ 9219 сделают китайцы.
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20.05.2021 07:30 Ответить
пока остальные доберуться до Марса, там уже будут жить миллиардов 50 кетайцев
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19.05.2021 23:04 Ответить
І це буде тільки розвідка )
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19.05.2021 23:43 Ответить
И для того чтоб убедится что Марс это - пустыня,нужно было тратить такое бабло на фото?
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19.05.2021 23:06 Ответить
Это как в той поговорке, где половину работы не показывают... Китайский аппарат прислал первые снимки поверхности Марса - Цензор.НЕТ 2021
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19.05.2021 23:08 Ответить
комментарий отмечен как спам
как видим, не только американцы могут воссоздать такую поверхность в своих павильонах...
уже, как с высадкой на луне у них не получится...
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19.05.2021 23:14 Ответить
Чимось нагадують ландшафти расєюшки середніх *******.
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19.05.2021 23:18 Ответить
Кацап перепитав мене, що таке "русские *****". Оце вони так виглядають.
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20.05.2021 12:38 Ответить
Якщо повернути камеру, то можна буде побачити пусті пляшки.
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11.07.2021 21:59 Ответить
Ага, на Ближнем Востоке тоже когда-то были только пустыни, а потом появились нефтяные вышки.Китайський апарат надіслав перші знімки поверхні Марса - Цензор.НЕТ 3780
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20.05.2021 08:51 Ответить
Хрен бы те вышки появились,если бы там не было кислорода.
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20.05.2021 09:54 Ответить
Китай осваивает космос, а Украина шьёт не понятные уголовные дела невиновным людям
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19.05.2021 23:09 Ответить
Тока не надо за всю Украину. У меня тут в паре кварталов заводик - десятилетиями участвует в программе NASA и в ус не дует.
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19.05.2021 23:11 Ответить
ты невиновного Медведчука имеешь ввиду, Степаныч?!
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19.05.2021 23:16 Ответить
тебя тоже сцыкун вомбат Насиння забанил на своём блоге...?)
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19.05.2021 23:23 Ответить
да!.. и это нормально.. было бы странно, если бы не забанил..
я ему с 2014 г. пишу, что считаю его агентом ГРУ и провокатором.. и такие как он должны висеть на виселице.. но, Вомбат имеет спрос у наши олигархов на всякие грязные спецоперации, типа той, за которую его СБУ взяло за воротник.. Но таких подлян были сотни, просто его прикрывают.. НО Вомбат должен быть наказан!
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19.05.2021 23:34 Ответить
придёт время - и он будет наказан...!
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19.05.2021 23:40 Ответить
????.....а что они там ищут?.....другие формы жизни? Китайский аппарат прислал первые снимки поверхности Марса - Цензор.НЕТ 2032....так они у вас под боком!
Вы думаете климат сам меняется, и коронавирус тоже с неба падает, и мосты сами ломаются? У вас же книга пошаговая в руках!!!...как все это делается! Археологи хором поют, что уже не раз все дохли от климата.
А они строят радиотелескопы и гонят киловаты приветствий. Вы что, придурки? Они у вас под боком сидят!! И ....и....с ненавистью на вас глядят. Конечно в начале это не верится..... так приятно ощущать, что мы одни в этом мирееее!.....а фигушки не хотите?
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19.05.2021 23:12 Ответить
Китайцев можно обвинить в чём угодно, только не в глупости. Думаете, они от нечего делать на Марс летают? Китайский аппарат прислал первые снимки поверхности Марса - Цензор.НЕТ 6198
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19.05.2021 23:14 Ответить
китайцы знатные мастера копировать да повторять, если не сам результат, то хотя бы внешнее сходство с ним...
вот и с "марсианскими фото" так же поступили...ведь, очень похожи
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19.05.2021 23:19 Ответить
Еще китайцы целенаправленны и умеют добиваться своего. Если полетели на Марс, значит по делу.
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19.05.2021 23:21 Ответить
Как же вы задолбали, новые совкодрочеры! Китайський апарат надіслав перші знімки поверхні Марса - Цензор.НЕТ 4092 И по какому же "делу" кетайцы полетели на Марс? Китайський апарат надіслав перші знімки поверхні Марса - Цензор.НЕТ 776
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20.05.2021 01:45 Ответить
Тебя учить, только портить Китайський апарат надіслав перші знімки поверхні Марса - Цензор.НЕТ 8345
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20.05.2021 09:32 Ответить
Какая разница китайцы или нанайцы, или афганцы....значение не имеет. Они пришли туда...откуда эта волна. Марс они считают своим....кстати и Крым тоже. Один из зеленых залез на престол....и просто так они его нескинут.
Но дело не в этом. Важно понимание, физика процессов. А она такова, как только линзу убрали в сторону Луны, так сразу же упала амплитуда землетрясений. Четко!!! Очень четко....и вот эта зависимость.
https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/statistics.html
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19.05.2021 23:29 Ответить
Шкарная трава! Или то грибы?
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19.05.2021 23:31 Ответить
И в чем же кетайцы такие "не глупые"? Они "от нечего делать" строят города-призраки, схера им от нечего делать на Марс не полететь? Китайський апарат надіслав перші знімки поверхні Марса - Цензор.НЕТ 2018
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20.05.2021 01:46 Ответить
Если вы не можете этого понять, то может это выше вашего понимания, а не китайцев? Китайський апарат надіслав перші знімки поверхні Марса - Цензор.НЕТ 3770
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20.05.2021 09:31 Ответить
они там ищут другие формы китайцев..
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19.05.2021 23:20 Ответить
Судя по ландшафту, там когда-то хорошо по-хозяйничали кацапы.
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19.05.2021 23:24 Ответить
Китайцы хозяйничают едва ли лучше. За ними остается только вызженная земля.
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20.05.2021 01:55 Ответить
...тайга.
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20.05.2021 09:24 Ответить
бутыль с бояркой выставить надо было
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19.05.2021 23:32 Ответить
хорошо ... и как это помогло жителям Земли ?
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20.05.2021 00:15 Ответить
На снимках рисовое поле.
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20.05.2021 00:19 Ответить
Подметили? Шо у кацапов на беспилотниках, шо у тау-кетайцев на сраМоходах оптику клепает один и тот же молотобоец - отстойная.
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20.05.2021 01:28 Ответить
В пустыне Гоби снималось Китайський апарат надіслав перші знімки поверхні Марса - Цензор.НЕТ 3070
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20.05.2021 01:47 Ответить
Здорово. Но мы тоже готовимся запустить спутник. И ни чем нибудь, а ракетой Маска!
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20.05.2021 01:50 Ответить
Илон Маск прям расстроился.
А еще китайцы грамоту знают, умеют говорить и копировать чужие разработки.
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20.05.2021 01:54 Ответить
Переделанный Opportunity от NASA. Нет особого доверия исследовательской программе от китайцев
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20.05.2021 01:54 Ответить
Слава богу , шо хоть не лаптеунт смахивает - стока шнурков на нем висит...
Китайський апарат надіслав перші знімки поверхні Марса - Цензор.НЕТ 843 Китайський апарат надіслав перші знімки поверхні Марса - Цензор.НЕТ 6413
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20.05.2021 04:24 Ответить
как бы там ни было, а кацапы возле таукитайцев нервно курят...
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20.05.2021 04:27 Ответить
"И на Марсе будут яблони цвести..." (с)

(китайские) Китайський апарат надіслав перші знімки поверхні Марса - Цензор.НЕТ 8557
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20.05.2021 04:59 Ответить
а в ето время таукетайцы, на исторической родине, доедать последних горобцiв.
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20.05.2021 05:10 Ответить
Да россияне таких фоток тысячи могут сделать, причем, прямо из окна дома! Надо долько чуть повыше брать, чтобы придомовое говно в кадр не попало.
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20.05.2021 07:43 Ответить
Чого на той Марс пертися ? Землю з орбітою засрали в хлам, ще й там нароблять....Ось як дадуть вам інопланетяни по жовтим сракам....))))
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20.05.2021 08:15 Ответить
Пока пуйло вопит крымнаш, у Китая де-факто уже СИБИРНАШ, а скоро и МАРСНАШ.
А как паРаша, где она? Где,где, у кобаевой в .....зде.🤮🤮🤮Китайський апарат надіслав перші знімки поверхні Марса - Цензор.НЕТ 9716
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20.05.2021 09:00 Ответить
Китайцы на марсе - это ****.
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20.05.2021 09:21 Ответить
Китайцы спрашивают - Есть ли жизнь на Марсе? - Хотите ешьте, хотите нет
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20.05.2021 10:44 Ответить
Планета Марс, воды нет, растительности нет, населена роботами )))))
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20.05.2021 11:34 Ответить
Горизонт Марса выглядит изогнутым благодаря широкоугольного объектива, отмечается в сообщении.
_____________
да уж , даже в школе за такое бы кол поставили, но тут это -дискриминация судя по всему Китайський апарат надіслав перші знімки поверхні Марса - Цензор.НЕТ 2331
Ист очник: https://censor.net/ru/p3266365
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20.05.2021 18:56 Ответить
 
 