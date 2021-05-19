Китайский аппарат прислал первые снимки поверхности Марса. ФОТО

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало два изображения и два видео, которые зонд "Тяньвэнь-1" прислал после посадки на поверхность Марса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу CNSA.

Первая фотография черно-белая. На ней видно местность. Горизонт Марса выглядит изогнутым благодаря широкоугольного объектива, отмечается в сообщении.

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Второе изображение цветное - было сделано навигационной камерой, установленной на задней части ровера: солнечные панели и антенна разложены.

Зонд передал также два видео, сделанные камерами на орбитальной базе во время осуществления посадки на планету.

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Напомним, посадочный модуль с первым китайским марсоходом "Тяньвэнь-1" (Tianwen-1) 15 мая приземлился на Марсе. До сих пор высадку на Красную планету удалось осуществить только США.