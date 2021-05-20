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Фото Политика Украины
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Беларусь (4248) самолет (1212) санкции (3682) Сербия (129)

Украинский самолет перевозил в Сербию истребители, подаренные подсанкционной Беларусью, - расследование. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Самолет Ан-124, оператором которого - украинское госпредприятие "Антонов", перевез два истребителя МиГ-29 из Беларуси в Сербию с технической посадкой в ​​Венгрии. При этом санкции ЕС против белорусского режима предусматривают запрет покупки оружия у него.

Об этом говорится в расследовании балканской службы "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Факт перелета украинского самолета из Беларуси в Сербию изданию подтвердило министерство обороны Венгрии. В ответе на запрос там отметили, что Ан-124, который вылетел из Беларуси, совершил техническую посадку в Будапеште 16 мая.

Украинский самолет перевозил в Сербию истребители, подаренные подсанкционной Беларусью, - расследование 01

На следующий день, 17 мая, самолет вылетел в Сербию. Он перевозил два истребителя МиГ-29 - всего их Минск подарил Белграду четыре. Журналисты выяснили, что несмотря на санкции ЕС Беларусь уже не первый раз перевозит оружие через европейское воздушное пространство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС готовит новый пакет санкций против Беларуси, - Боррель

Представитель ЕС Петер Стано пояснил изданию, что контроль над экспортом и перевозкой оружия осуществляют сами государства-члены в соответствии со своим законодательством и положениями, принятыми на уровне Евросоюза. Поэтому непосредственно Брюссель контролировать это не может.

То же самое сказали и в пресс-службе НАТО (украинский самолет пролетал также над Румынией, которая является членом Альянса). Кроме того, отметили, что "НАТО и Сербия являются партнерами, а мы и дальше хотим усиливать партнерство с Сербией, учитывая ее политику нейтралитета".

В Министерстве обороны Сербии заявили, что не располагают информацией ни о перелете Ан-124, ни об истребителях, которые передала Беларусь. При этом о получении первых двух истребителей еще 17 апреля объявил сербский министр обороны Небойша Степанович.

В ГП "Антонов" на запрос "Радио Свобода" о причинах технической посадки в Будапеште 16 мая не ответили.

Также смотрите: В Беларуси перед жилыми домами рухнул военный самолет: летчики катапультировались, но погибли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+40
У зэбилов ни дня без зашквара Украинский самолет перевозил в Сербию истребители, подаренные подсанкционной Беларусью, - расследование - Цензор.НЕТ 217
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20.05.2021 00:08
+31
Почему мы еще не в НАТО сейчас прозвучит особенно впечатляюще от Бубочки Осталось для членства еще кацапам в Сирию перевезти что нибудь.
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20.05.2021 00:15
+19
Зеленскому - ИМПИЧМЕНТ ЗА ГОСИЗМЕНУ , трибунал и конфискация!
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20.05.2021 00:40
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У зэбилов ни дня без зашквара Украинский самолет перевозил в Сербию истребители, подаренные подсанкционной Беларусью, - расследование - Цензор.НЕТ 217
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20.05.2021 00:08 Ответить
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Керівництво Антонова має бути звільнене!
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20.05.2021 00:15 Ответить
Намекаешь на кабмин в отставку? Госпредприятие не могло такое провернуть без санкции министерства, а то и нескольких.
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20.05.2021 00:32 Ответить
Что Вы несёте? Самолёт Антонова может заврахтоват кто угодно. Они лишь исполнители. Очень часто перевозчики могут и не знать что они перевозят и до кого.
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20.05.2021 06:48 Ответить
Это не касается перевозки оружия.
Если везешь оружие, истребители - то только(!) с разрешения министерства.
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20.05.2021 08:29 Ответить
.. Госавиаслужба по согласованию с рядом контролирующих госструктур выдаёт лицензию на право перевозки вооружений и опасных грузов. Подобные лицензии в Украине имеет ряд частных грузовых авиакомпаний, не говоря уж о государственных. Даже некоторые пассажирские авиакомпании в Украине имеют подобные разрешения. И самое главное. При перевозке подобных грузов требуется получение не обыкновенное разрешение на пролёт пересекаемых государств ..а ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ!! Таким образом авиакомпания имела дипразрешение той же Румынии...Беларуси ..и естественно Украины и Сербии. Отдельных разрешений не требуется.
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20.05.2021 10:54 Ответить
Очень часто перевозчики могут и не знать что они перевозят и до кого.
Более дурноватое мнение тяжело найти!!! Полнейший идиотизм и незнание правил перевозки грузов....!!!!))))
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20.05.2021 10:08 Ответить
Очень конструктивно! Спасибо что разъяснили. Почаще заходите, Вас тут явно не хватает...
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20.05.2021 10:11 Ответить
..т.е Вы знаете..что дурость строчите....))))..но продолжаете !!!)))
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20.05.2021 10:39 Ответить
Своими неопровержимыми аргументами Вы просто глаза мне открыли....
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20.05.2021 10:47 Ответить
... я рад ..что Вы начали немножко думать!!)))
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20.05.2021 10:55 Ответить
Под гордым названием cartridges and ammunitions в документах перевозилось много чего о чем даже экипажи не догадывались, не то что руководство компании, если самолет работал в третьих странах. И если тебе заказчик говорит что ты везешь именно то что заявлено, не факт что это так и есть, т.к. это последний человек, которому можно верить. И если такой вот навигатор узнает что он везет на самом деле, у него возникнет желание подзаработать бабосиков за то что он не сообщить в офис авиакомпании что он везет. Только вот когда такой вот навигатор где то встревает с подобным грузом, он заявляет что ничего не знал и давайте вытаскивайте нас быстрее. Давай умник, парируй. Что то кроме того что я глупости конструктивное можешь написать?
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20.05.2021 11:09 Ответить
Придурок!!! Никакой здравомыслящий экипаж не повезёт груз...неизвестного характера! И ..дурноватое сопливое чудо... Не путай бандитские полёты в Африке...времена которых ДАВНО !!! закончились и перевозку вооружения в солидных авиакомпаниях типа Антонова. Кроме того экипаж имеет на руках все документы ... с перечнем всего..что там перевозится... Ты бы сопельки дытятко вытерло... прежде чем что то писать! Что то слышало... что то придумало.... Давай..взрослей дурачёк!!)))
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20.05.2021 11:20 Ответить
Умник, тогда может обьяснишь суть посадки для дозаправки в Вегрии по пути из Белоруси? Это же солидная компания Антонов! А сопельки я вытирал таким вот взрослым навигаторам!
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20.05.2021 11:23 Ответить
..а теперь сопля... посмотри... на сраном FR-24..... рейс ADB3805. Он пришёл в Белград и не сел...ушёл на запасной!!! Причины ?! Масса...!! Любый ...что в твою бестолковку влезут. Вплоть до отсутствия стоянок... закрытия полосы в связи с поломкой другого самолёта... КакаЯ дозаправка? Был бы ты умным... а не соплёй... посмотрел бы чуть ниже на страничке. Там скрин его следования в Белград и уход на запасной. И повторюсь!! Сопли вытри... чучело!!!)))
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20.05.2021 11:31 Ответить
Я не буду опускаться до твоего уровня и обьяснять тебе твои умственные способности. После фразы отсутствие стоянок для подавшего флайт-план и летящего Руслана я понял что гордый ник Навигатора ты взял после того как освоил флайтрадар. Удачи, эксперд!
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20.05.2021 11:45 Ответить
.. о ..дурачёк даже знает...что такое флайт-план!!!??? Дурачёк!! Я могу подать флайт план даже на неработающий и закрытый НОТАМом аэродром. И он пройдёт. Ты..дурноватая сопля.. что то промолчала о уходе самолёта на запасной в Будапешт? Что случилось? Запомни..сопля. Уходили на запасной Ан-124 и из за отсутствия стоянок. Посмотри чувырло кроки Белграда. Если планируемый к уходу и не успевший улететь какой нибудь самолёт не позволяет разместить прилетающий Ан-124... то и приходится уходить на запасной. Или стоять в зоне. Посмотри ..чмо.. на кроки Белграда!! Там все в ремонте..все РД.... масса ограничений по рулению. А что такое Ан-124 тебе известно..чмошник? Ну а коммерческом отделе Антонова я тебе ничего дураку говорить не буду. Но ты немножко прав! Именно там сегодня сидят очень компетентные ребята, благодаря которым Ан-124 на сегодняшний день завалены работой. Что то понять ты не способно. Вот только ...дурик.... озучь свою версию... почему самолёт ушёл на запасной в Будапешт? А то ты тихо слился... похрюкивая...))))
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20.05.2021 22:02 Ответить
Ладно..дурачёк!! Удовлетворю твою тупость!! Флайт План был дан на Белград гражданский. По приходу на точку был получен запрет на посадку из за невозможности обеспечить безопасное руление. Экипаж ушёл на запасной и на следующий день перелетел на соседний аэродром Белград военный... разгрузился и ушёл на Лейпциг. Вот и вся раздутая идиотами...вроде тебя... история. Бывай..чмошник!!!)))
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20.05.2021 22:16 Ответить
Тупое кировоградское быдло всегда себя выдаст!
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21.05.2021 09:29 Ответить
... ну тут ..ты..откровенный дурашка..прокололся. К Кировограду никакого отношения не имею, разве..что в прохождении курсов инструкторов TRI... Ну а то..что ты..чмошное ничтожество .. ничего не смогло вразумительно ответить ...тут понятно. Загнали дурачка в угол...а оно и обосцалось. Не лезь...клоун туда... где ничего не понимаешь.
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21.05.2021 09:57 Ответить
Да, я действительно не понимаю как можно быть таким быдлом...
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21.05.2021 10:00 Ответить
Ну а как тебе ещё доказать, чтобы ты понял..что ты и есть быдло?! Не понимаешь? А писать отъявленный бред можешь? У тебя экипаж не знает характер перевозимого груза, самолёт садится на ДОЗАПРАВКУ в Будапешт, флайт план есть основанием для разрешения на посадку , Антонов сдаёт свои самолёты кому попало, операторы у Авиалиний Антонова исключительно иностранные ... не зная..что Авиалинии Антонова имеют свой коммерческий отдел и именно он занимается работой авиакомпании... Но в спор ты вступил отчаянно... ничего не понимая.!! Вот ты и не понимаешь... почему ты такое быдло!!! А тут всё ясно. Не понимаешь... не лезь в тему. Я же не лезу в тему медицинскую... экономическую.. научную.... А ты... позволяешь себе писать откровенную дурь... и ещё обижаешься!? Так только сопли и делают. Поэтому взрослей.... и потом приедешь в Гостомель... может тебе и покажу и расскажу вживую....))) А так ... прости... но ты реальное быдло. Хоть и не понимаешь этого!!!)))))
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21.05.2021 10:11 Ответить
Быдло не тот кто чего то не знает а тот кто общается в манере подобной твоей... К сожалению таких как ты сейчас больше чем достаточно.
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21.05.2021 10:13 Ответить
.. а с дурачками..которые лезут в темы, в которых полные нули.... да ещё и огрызаются... когда им говорят..что они не понимают.... по другому и нельзя! К сожалению дурачков развелось более чем достаточно. Тут ты прав. Но прогресс у тебя есть. Быдло не тот кто чего то не знает ..... Вот когда осознаешь своё поведение... тогда и уважение почувствуешь. А ты не понимая тупости своей писанины начинаешь огрызаться. Другого и не жди. Сопли тебе здесь вытирать никто не будет. Один раз не понял..второй... третий... ну и чего тебе ждать?! Ты ведь с первой фразы ничего не понял!! Но продолжил упираться... ничего не понимая.
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21.05.2021 10:21 Ответить
Психиатра пройди, быдло.
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21.05.2021 10:23 Ответить
ну вот видишь... и тут ты ступил... дурашка. Каждый год проходим и без проблем..))) Ну ладно... давай. Тупи далее... дурашка!!!)))
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21.05.2021 10:26 Ответить
отпускники?
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20.05.2021 13:00 Ответить
Зеленскому - ИМПИЧМЕНТ ЗА ГОСИЗМЕНУ , трибунал и конфискация!
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20.05.2021 00:40 Ответить
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Уколы не пропускай больше!
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20.05.2021 07:49 Ответить
Такие действия не происходят просто так без подписи и согласования целой кучи бумажек, начиная от руководства самого предприятия и заканчивая руководством Кабмина и СБУ. А учитывая, что глава СБУ -- это личный старинный дружок самого Зели, то элементарные выводы сможешь сделать и сам.
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20.05.2021 00:54 Ответить
нашо? усі ж наотморозі, навіть нато.
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20.05.2021 01:49 Ответить
Для Antonov Airlines бабло не воняє. В лукашенківські Барановичі вони літали, як мінімум тричі. За бабло, що вони на совецьких "Русланах" заробили можна було доробити другу "Мрію". У паРаші "Русланів" у два рази більше але чомусь до Лукашеску літають наші.
Украинский самолет перевозил в Сербию истребители, подаренные подсанкционной Беларусью, - расследование - Цензор.НЕТ 1542
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20.05.2021 02:49 Ответить
парашенські Ан-124.....яких у рашці в кілька разів більше ніж у нас... у більшості НЕВИЛІТНІ за кордон. Кілька літаків цівільного Волго Дніпра зупинені за порушення правил сертифікації.... Військові Ан-124 невлітні у ВП Європи. Українські Ан-124 повністю спонсорували розробку Ан-178 ... всі роботи по сертифікації та багато коштів йде на модернізацію самих Ан-124.... Вам краще жувати... чим писати..)))
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20.05.2021 10:15 Ответить
А почему не расстреляно? Сначала нужно ввести закон о стерилизации идиотов и закрытия им доступа в комментарии а потом уже думать что делать с руководством Антонова...
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20.05.2021 10:00 Ответить
Это прелюдия к завтрашней большой трепотне на территории завода Антонова.
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20.05.2021 01:00 Ответить
Це як з "вагнерівцями", тільки навпаки.
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20.05.2021 00:11 Ответить
Чего ж наоборот? Обдристались оба раза.
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20.05.2021 00:13 Ответить
кстати да, - на фоне вагнеровцев символичненько
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20.05.2021 00:18 Ответить
Почему мы еще не в НАТО сейчас прозвучит особенно впечатляюще от Бубочки Осталось для членства еще кацапам в Сирию перевезти что нибудь.
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20.05.2021 00:15 Ответить
С него станется. Завтра вполне может прямо на заводе Антонова объявить о снятии санкций с "Волга-Днепр", например. Типа, заводу работёнку подкинуть - "Русланы" с консервации на крыло поднимать.
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20.05.2021 00:19 Ответить
Ещё 17 апреля писали об этой перемоге.
https://uprom.info/news/other/logistika/***********-ruslan-dostavyv-z-bilorusi-do-serbiyi-vynyshhuvachi-mig-29
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20.05.2021 00:16 Ответить
ОТ И отвечай теперь Байден, - Почему Украина не в НАТО?
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20.05.2021 00:16 Ответить
Классическая попытка ухудшить реноме Украины накануне переговоров Президента Байдена
и кремлёвского окурка.
Какая-то тварь надавила на предприятие "Антонов", или использовала вслепую.
Данилов должен найти тварей и публично высечь пряжкой от ремня джинсов фирмы Lee.
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20.05.2021 00:17 Ответить
думаешь царь не знал?
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20.05.2021 00:24 Ответить
Есть сомнения? Думаю до царя доходит максимум 1% от важных вещей, происходящих в стране, а понимает он и того меньше.
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20.05.2021 01:02 Ответить
Ему не доходит, ему приходит. Волнами и с ароматным дымком.
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20.05.2021 07:54 Ответить
тут достаточно решения минитерства, подпись *********** не нужна на бумажке.
Вполне могли и в обход сделать.
Ермак скорее всего.
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20.05.2021 08:31 Ответить
дык денег дали. тут "торговые партнеры" отдельные вообще 15 000 человек убили - и ничего, обнуленец и дальше в процессе
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20.05.2021 00:39 Ответить
"Данилов должен найти тварей"...
Ага, чекайте знайде.
Украинский самолет перевозил в Сербию истребители, подаренные подсанкционной Беларусью, - расследование - Цензор.НЕТ 3180
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20.05.2021 03:38 Ответить
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Перед тем как кричать громко ЗРАДА, поинтересуйтесь кто является оператором антоновских самолётов... Журналисты как всегда написали чушь, толпа с удовольствием подхватила... В перевозках оружия подобное происходит каждый день. Более того разрешение на пролёт и посадку на такие рейсы получается по дип. каналам. И как минимум одна стран член НАТО выдала такое разрешение, то есть вся информация у них была... вопрос в другом - посадка для дозаправки в Венгрии после вылета из Беларуси где топливо стоит в два раза дешевле и которая находится в часе полёта. Сдаётся мне что основной груз шёл именно в Венгрию.
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20.05.2021 07:39 Ответить
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Хоть один здравый комментарий!
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20.05.2021 07:51 Ответить
На мене новини про зашквар зелені діють як передача "Вечірня казка" - без них не засинаю. Думав уже, що чергового зашквару "зелених" не дочекаюся і сон мій буде поверхневий і бентежний. Але "любима" зелена партія турбується про таких як я. А тому мій сон, все ж таки, сьогодні буде міцним, глибоким і солодким. "Дякую, дуже дякую!" (С)
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20.05.2021 00:20 Ответить
Единственные, кого не обманули зэбилы - те самые "25%". Их ожидания зэбилы исполнили все, как по нотам.
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20.05.2021 00:27 Ответить
Та все норм. Єрмак дозволив.
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20.05.2021 00:25 Ответить
Раздаривают вооружение как и украинская власть много лет раздаривала или "продавала" за символическую плату. А потому что украинская власть - это бывшие компартийные и комсомольские вожди, которые без понятия что с оружием делать. Проще избавиться.
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20.05.2021 00:31 Ответить
беларуские истребители.
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20.05.2021 08:32 Ответить
Вот Украина уже помогает российскому союзнику в ущерб Украине. Что это как не самоубийство как 100 лет назад - 1918-1933?
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20.05.2021 00:49 Ответить
Не Украина, а зеленое лайно.
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20.05.2021 01:03 Ответить
Не лише "зелене лайно", тут принцип "гроші не смердять", але іноді ті гроші мають відношення до крові в - минулому, сьогоденні, майбутньому.
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20.05.2021 07:36 Ответить
Даже если бы Антонов перевозил картошку - участвовать в коммерческих заказах у Беларуси это конечно уже был бы зашквар(страна подконтрольная нашему врагу рф, с безумным узурпатором у власти, откровенно враждебно относящимся к Украине) Ну а про военную технику и речи не должно было быть.
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20.05.2021 01:09 Ответить
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Что Вы говорите?! А леньги за отказ от перевозки Вы бы им дали? Это бизнес,
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20.05.2021 06:51 Ответить
И шо ж вы до сих пор не в НАТО?
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20.05.2021 01:10 Ответить
Ну не хватало снабдить сербов парочкой F-18.
Хорошо, что В-52 в "Руслан" не помещается.
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20.05.2021 02:06 Ответить
Символичненько, что свои завтрашние побрехеньки, зеленая плесень устраивает как раз на заводе " Антонов"! Ну не разу лох не палится, прямо, как в тот день, когда "Мрию" встречал с гереговским багажом))))
Какое оно скудоумное...
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20.05.2021 01:13 Ответить
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А зеля тут при чем?
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20.05.2021 07:31 Ответить
А почему не из Преднистровья в Венесуэлу? Тоже друзья пуйла. Как и старперы руководства авиалиний Антонова видимо.
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20.05.2021 01:47 Ответить
Из Северной Кореи в Беларусь.
Гулять, так гулять.
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20.05.2021 02:07 Ответить
Літав також в "подарунок"?
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20.05.2021 05:45 Ответить
Толькі ў Беларусі не "белорусскій" рэжым,а антыБеларускі.Прамаскоўскі,гэбоўскі рэжым унутранай акупацыі.
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20.05.2021 05:47 Ответить
Я вважаю, що в Білорусі повна узурпація влади диктатором.
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20.05.2021 07:33 Ответить
Это старый, советский металлолом.
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20.05.2021 05:49 Ответить
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Интересно а хоть один из патриотически настроенных комментаторов в курсе что оператором этих самолётов является компания «Руслан Интернешнл» С офисами в Лондоне и Дубай и «Антонов» никакого отношения к коммерции не имеет. А то уже и их в предатели записали как и Вакарчука с Притулой. По ходу 73% идиотов это заниженная цифра...
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20.05.2021 07:18 Ответить
Що, тебе не включили в 73%? Ганьба!!!
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20.05.2021 07:30 Ответить
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С облегчением!
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20.05.2021 07:40 Ответить
разве Руслан Интернешнл еще работает? Они объявляли что закрываются в 2016
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20.05.2021 08:01 Ответить
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Утверждать не буду но то что антоновцы никогда не занимались коммерцией это факт. Они в данном случае всего лишь собственники самолёта. Но заняли почетное место в рядах предателей.
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20.05.2021 08:04 Ответить
..мальчик... что то бредящий!!!)))) Авиакомпания Авиалинии Антонова имеет свой КОММЕРЧЕСКИЙ отдел и занимается коммерческой деятельностью САМОСТОЯТЕЛЬНО. Авиакомпания СТРУКТУРНОЕ подразделения Антонова. Авиакомпания СОТРУДНИЧАЕТ со многими авиационными операторами. Не порите идиотский бред... вроде этого...Очень часто перевозчики могут и не знать что они перевозят и до кого.Стас Белов fce31e0a
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20.05.2021 11:04 Ответить
Дядя, ты дурак?
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20.05.2021 11:13 Ответить
... ты хочешь своим вопросом показать собственный детский идиотизм? https://www.antonov.com/en/contacts Это тебе ..дебилёнок!!! Читай...если что то поймёшь!!!))))
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20.05.2021 11:24 Ответить
Невменяемый, ты хоть знаешь чем занимается антоновский коммерческий отдел в Киеве? Или ты думаешь что тут сидят коммерческие гении, которые из Киева заваливают работой Русланы?!
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20.05.2021 11:33 Ответить
МишЄпратья....***....
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20.05.2021 07:28 Ответить
И они ещё обвиняют Блинкина в нежелании накладывать санкции на строителей СП-2....
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20.05.2021 07:48 Ответить
судя по активации ботов, тут замешано фсб)))
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20.05.2021 08:33 Ответить
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Зрадофилы... у одних во всем барыга был виноват у других клоун. При чем последние считают себя намного умнее своих оппонентов...
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20.05.2021 09:24 Ответить
Що ви всі напали на Бубочку, то все той Порошенко робить. Це він відправив АН в Білорусь, щоб підставити Вальдемара, хіба спочатку цього дійства не зрозуміло було? І в Молдові все витворяє Порошенко. Це вінг викрав Чауса і тримпає його на фабриці "Рошен" в підвалі де зберігається зернова кава, а Вальдемар тут не при справах.
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20.05.2021 08:46 Ответить
Деньги не пахнут.
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20.05.2021 10:30 Ответить
С середины апреля наш АН-124 постоянно перевозит истребители Беларуси в Сербию. Как это Зеле не объяснили сразу, когда он задал провокационный вопрос почему мы нев Нате.
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20.05.2021 11:32 Ответить
А ведь США не против этих перевозок. Значит, так надо. Визги осатанелой чеколяди идут коту под хвост.
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21.05.2021 07:17 Ответить
 
 