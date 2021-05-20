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Фото Политика Украины
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Конгресс США (357) Пастернак (1) США (9352) Резников (582) Ермак Андрей (905)

Американских конгрессменов просили о встрече с Ермаком и Резниковым на этой неделе, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Ряд конгрессменов США получили запрос на встречу с главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и анонс его визита в США с 16 по 20 мая, но сам визит не состоялся.

По данным Радіо Свобода, организацией встреч с конгрессменами занимался американский бизнесмен украинского происхождения Игорь Пастернак, передает Цензор.НЕТ. 4 мая из его офиса ряду конгрессменов было разослано письмо с анонсом визита и запросом на встречу.

Письмо получил в свое распоряжение журналист "Радио Свобода" в Вашингтоне от работника офиса одного из конгрессменов, который отклонил предложение встречи. Как пояснил собеседник, "в первую очередь потому, что запрос пришел не от посольства Украины".

Американских конгрессменов просили о встрече с Ермаком и Резниковым на этой неделе, - СМИ 01

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В письме говорится, что визит запланирован на 16-20 мая, а в делегации примут участие два высокопоставленных чиновника - Андрей Ермак и Алексей Резников, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Украинскую делегацию возглавляет господин Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента, главный советник президента Украины по вопросам национальной безопасности. Господин Ермак является ближайшим доверенным лицом президента и вторым наиболее влиятельным лицом в Украине после президента. Он курирует вопросы национальной безопасности и является "правой рукой" (в оригинале power broker. - Ред.) президента по внутренним и международным вопросам", - говорилось в письме в адрес ряда конгрессменов.

Официальная цель визита указана следующая: "Делегация хочет выразить благодарность высокого уровня членам Конгресса США за ответ на российскую агрессию. Делегация приезжает в США с целью налаживания новых, стратегических и предсказуемых отношений с Конгрессом США".

Также, согласно документу, цель делегации - "проинформировать руководство Конгресса о состоянии дел в Украине и за ее пределами".

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В комментарии "Радио Свобода" Андрей Ермак заявил, что ему об этом ничего не известно, и визит на эти даты не планировал. "Могу предположить, что описанные вами предложения к конгрессменам могли быть частными инициативами. Моего визита в США в названные даты не планировалось. Даже не обсуждалась такая идея", - ответил Ермак.

Бизнесмен Игорь Пастернак в комментарии "Радио Свобода" подтвердил, что отправлял имейлы о возможности встречи с Ермаком и Резниковым, чтобы "украинские чиновники могли провести брифинг о том, "какие дальнейшие шаги, по их мнению, запланировал осуществить Путин". Он охарактеризовал их как "двух наиболее осведомленных украинских политиков". Пастернак сообщил, что накануне отправки писем разговаривал с Алексеем Резниковым на тему российской агрессии, признал его мысли очень важными и подумал, что украинский чиновник должен поделиться ими с членами Конгресса. В то же время он не ответил, были ли его дальнейшие действия согласованы Резниковым - в частности, "координация визита делегации" и направление конгрессменам запросов на встречу с конкретными датами и повесткой дня.

При этом, Пастернак в комментарии "Радио Свобода" сказал: "Я не уверен, планировали ли они вообще приехать в Соединенные Штаты". По его словам, идея со встречами "не двигалась вперед".

Вице-премьер Резников подтвердил, что недавно общался с американским бизнесменом Игорем Пастернаком и обсуждал с ним важность поддержки Украины со стороны США и других западных стран. Резников назвал Пастернака своим давним другом еще со времен, когда тот жил во Львове, и заявил, что постоянно с ним коммуницирует. "Как большой друг не только мой, но и Украины, Игорь держит руку на пульсе ситуации в стране и, в частности, вооруженной агрессии и оккупации части наших территорий Российской Федерацией".

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Резников сообщил, что это была идея бизнесмена, чтобы он поделился мыслями относительно важности поддержки США с членами Конгресса США. В то же время он сказал, что дальнейшие действия бизнесмена он не согласовывал и не знал о них, и ему неизвестно, каким образом бизнесмен Пастернак мог по своему усмотрению определить даты возможного визита делегации и самостоятельно сформулировать, какой будет повестка дня.

Украинское посольство в США сообщило "Радио Свобода", что у них нет информации по организации этого визита.

Игорь Пастернак - американский бизнесмен украинского происхождения, владелец и руководитель американской компании-производителя грузовых дирижаблей и аэростатов Worldwide Aeros Corp., базирующейся в Калифорнии. Дирижабли используются как в военных, так и коммерческих целях, в частности при транспортировке грузов.

После Революции Достоинства начал сотрудничать с украинским государственным концерном "Укроборонпром" - в 2017 году его компания изготовила в Украине партию винтовок М-4, разработанных по американской лицензии. Пастернак планировал наладить здесь серийное производство стрелкового оружия по стандартам НАТО.

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В течение длительного времени Игорь Пастернак был одним из доноров Демократической партии США. Ранее он спонсировал конгрессменов-демократов Адама Шиффа и Лоретта Санчес.

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Топ комментарии
+19
Не думаю что господин Пастернак делал это бескорыстно, однако уважаемые конгрессмены не стали мараться встречаясь со всякой гэбэшной шантрапой вроде Ермака, известно о токсичности Ермака для американской администрации, о чём ярко засвидетельствовал визит Блинкена в Киев, однако простодушная нахрапистость проходимцев из ОП и их кремлёвских кураторов, а также степень влияния Ермака на полного профана Зеленского вызывают чувство брезгливости.
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20.05.2021 02:34
+14
Ермак вконец обнаглел! Ведь амеры и МИ-6 о-о-чень конкретно на его счет высказались!
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20.05.2021 01:51
+13
Итак, в США снова был послан Ермак.
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20.05.2021 01:42
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Правила форума Совет форумчан
Итак, в США снова был послан Ермак.
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20.05.2021 01:42 Ответить
Причому прямим текстом "послан".
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20.05.2021 05:29 Ответить
Сигнал посылаем: «Вы что это там?» А нас посылают обратно (с)
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20.05.2021 10:46 Ответить
Что означает фамилия Пастернак?
Вероятно, что предок носителя этой фамилии родом из деревни Пастернаки.
Eвреям Российской империи начали давать фамилии на рубеже 18-го и 19-го веков, когда Екатерина II «приобрела» вместе с западными областями огромное количество евреев, у большинства которых исторически не было фамилий, а только имя.
Чтобы узнать численность подданных, Россия ввела переписи населения, во время которых евреям были даны фамилии, по месту проживания, например, Уманский, по имени одного из родителей, а также по другим признакам, например, по профессиональному - Шнайдер, Резник.
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20.05.2021 11:51 Ответить
Рукожопы, даже врут рукожопо)))
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20.05.2021 01:47 Ответить
Ермак вконец обнаглел! Ведь амеры и МИ-6 о-о-чень конкретно на его счет высказались!
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20.05.2021 01:51 Ответить
Интересно кто из сенаторов отказался. Наверняка респы посмотрели что тот бизнесмен паскуда донор демпартии и послали подальше.
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20.05.2021 01:59 Ответить
зеленский мутный дипломаД
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20.05.2021 02:06 Ответить
США Дєрьмаку не указ. Йому указ кремль.
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20.05.2021 02:31 Ответить
А клоуну д' Ермак ! Секретутка управляет государством , где ещё возможен подобный цирк ?
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20.05.2021 08:03 Ответить
Не думаю что господин Пастернак делал это бескорыстно, однако уважаемые конгрессмены не стали мараться встречаясь со всякой гэбэшной шантрапой вроде Ермака, известно о токсичности Ермака для американской администрации, о чём ярко засвидетельствовал визит Блинкена в Киев, однако простодушная нахрапистость проходимцев из ОП и их кремлёвских кураторов, а также степень влияния Ермака на полного профана Зеленского вызывают чувство брезгливости.
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20.05.2021 02:34 Ответить
очередной пацанский зашквар гопников....
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20.05.2021 06:02 Ответить
Дивно... США не захотіли пустити простого,чесного хлопця з ГРУ...
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20.05.2021 06:30 Ответить
Остерігаються, бо може "новічком" від нього тхнути.
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20.05.2021 06:58 Ответить
Восемь попыток провалилось. Ну что ж, но арифметика бесконечна, всегда к одному целому числу можно прибавить другое целое число, например - 1. Следующее число в ряде - 9. Дерзайте.
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20.05.2021 07:05 Ответить
Оральний кабінет треба гречкої посіяти...
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20.05.2021 07:18 Ответить
відмова від зустрічів,- привід задуматися зеленському,- а на біса потрібен єрмак ? тільки як путінський куратор,- В А - роби висновки поки ще є час
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20.05.2021 07:32 Ответить
с кем резников спутался ! позорище !!!
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20.05.2021 08:51 Ответить
Нічого дивного...
Американці добре знають хто він і що він. Навіть не хочуть чути і бачити нашу другу особину в державі після президента.
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20.05.2021 08:51 Ответить
Караван іде, зєшобло = рьігі = ОЗУ.
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20.05.2021 09:01 Ответить
Американських конгресменів просили про зустріч з Єрмаком і Резніковим цього тижня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8568
дверь там
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20.05.2021 09:53 Ответить
а хто такий єрмак, щоб з ним сенатори зустрічались? Сенаторів вибирають люди! А скільки людей проголосувало за єрмака?
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20.05.2021 10:19 Ответить
Охеревшая рыговская мразь
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20.05.2021 10:58 Ответить
 
 