РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
64275 посетителей онлайн
Фото Общество
1759 8
дороги (1235) Укравтодор (425) Харьковщина (1337) Большая стройка (717)

На Харьковщине обновят 14 км трассы возле Балаклеи, - "Укравтодор". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

На участке трасс Р-78 Харьков - Змиев - Гороховатка, протяженностью 14,2 км, в этом году планируют завершить ремонтные работы.

Об этом сообщил "Укравтодор" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Работы на участке от приссоединения к трассе М-03 в с. Веселое до выезда из пгт Савинцы в сторону г. Балаклея начались в прошлом году - тогда дорожные работники на 9 км установили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, а еще на 2,5 км - финишный слой.

В 2021 году в рамках президентской программы "Большая стройка" подрядная компания "Славдорстрой" планирует завершить работы на маршруте. Для этого на участке дороги Р-78 делают 5,2 км выравнивающего слоя и 11,7 км финишного. На остатке участка трассы финишный слой уложат в следующем месяце.

Крое того, параллельно ведутся работы по созданию дополнительных полос разгона, устройства съездов, профилирования откосов, подсыпки обочин и установке бордюров.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко назвал развитие сети местных дорог одним из приоритетов программы на этот год. По его словам, за 2021 год в Украине планируется обновить не менее 2000 км местных дорог.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волынская областная больница получила один из лучших на Западной Украине компьютерных томографов, - ОГА

На Харьковщине обновят 14 км трассы возле Балаклеи, - Укравтодор 01
На Харьковщине обновят 14 км трассы возле Балаклеи, - Укравтодор 02

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
планируют завершить ремонтные работы / Таки да . Это достижение . А было время и других достижений. Иван Петрович Сидоров в 2015-2017 гг. вёл тему Что изменилось за неделю к лучшему.Пример. 27.08.17.Рост производства в машиностроении превысил 9% . ДТЭК перевел котел Мироновской ТЭС на сжигание газового угля . 51% ядерного топлива в 2017 г. Украина закупила в Швеции. Харьковский завод «Свет шахтера» повышает зарплаты при 120%-ной загрузке мощностей. У Запоріжжі презентували вертоліт для аграріїв. В Чернобыле строят новый завод . Будівельні підприємства України збільшили обсяги робіт на 24% . Експорт української яловичини зріс удвічі. В Украине на 86% возросло производство замороженной свинины. Украина экспортировала 5 млн. тонн зерна Украина в январе-июле увеличила производство подсолнечного масла на 36% За последние 10 лет экспорт меда увеличился в 10 раз . Авиакомпании за полгода увеличили пассажиропоток почти на 40%.Украина приняла участие в Международном фестивале варенья. Военный парад в честь Дня Независимости на Крещатике.
показать весь комментарий
20.05.2021 09:33 Ответить
Да, это достижение. На многих участках дороги не ремонтировались по 30 и больше лет. И это не шутка.
показать весь комментарий
20.05.2021 12:23 Ответить
планируют и сделали - две большие разницы.
показать весь комментарий
20.05.2021 12:32 Ответить
Величеньке будівництво. На Харьковщине обновят 14 км трассы возле Балаклеи, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2433
показать весь комментарий
20.05.2021 09:36 Ответить
такие успешные умные креативные депутаты, как слуги урода, почему-то машины и квартиры покупляли после того, как дорвались до кормушки
показать весь комментарий
20.05.2021 09:45 Ответить
А там все дорвавшиеся покупали и покупают. Ничего нового. И теперь мы выбираем между уже упаковавшимися и желающими упаковаться.
показать весь комментарий
20.05.2021 12:24 Ответить
Айвен ( в фирменной курточке формулы-1) Папенька! Кто строил эту дорогу?
Папенька (в пальто от Армани на красной подкладке) Криклий Владислав Артурович, душенька!
Дальше всьо по старику Некрасову, с толпой ковидных мертвецов.
показать весь комментарий
20.05.2021 09:59 Ответить
Начали ... Закончат ... Фоточки яркие. Только вот реальность другая. В прошлом году на этой дороге работало три калеки и то не каждый день. Поэтому и делали эти 9 несчастных км. все лето и осень. В нормальных странах темпы капитального ремонта подобных дорог 50 м./час. В час, Карл!
показать весь комментарий
20.05.2021 11:03 Ответить
 
 