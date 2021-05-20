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Активисты принесли под Раду "слуге народа" Бужанскому смирительную вышиванку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, в третий четверг мая, украинцы уже традиционно празднуют День вышиванки. По этому случаю активисты принесли под здание Верховной Рады вышитую смирительную рубашку для нардепа СН Максима Бужанского.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Активисты "Руху українська дія" пришли под здание Верховной Рады с вышитой смирительной рубашкой. Они рассказали, что она предназначена для нардепа СН Максима Бужанского.

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В то время, когда мимо активистов проходил нардеп СН Даниил Гетманцев, митингующие ему сказали: "Вам она тоже подойдет". Нардеп не отреагировал на слова активистов.

Активисты принесли под Раду слуге народа Бужанскому смирительную вышиванку 01

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Топ комментарии
+16
Лучше б тазик с цементом принесли...
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20.05.2021 10:11
+15
ему совсем другую рубашку надо Активисты принесли под Раду "слуге народа" Бужанскому смирительную вышиванку - Цензор.НЕТ 7801

Активисты принесли под Раду "слуге народа" Бужанскому смирительную вышиванку - Цензор.НЕТ 5651
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20.05.2021 10:14
+9
Більшій частині ОП таку вишиванку потрібно одягнути.
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20.05.2021 10:11
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Більшій частині ОП таку вишиванку потрібно одягнути.
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20.05.2021 10:11 Ответить
Лучше б тазик с цементом принесли...
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20.05.2021 10:11 Ответить
ему совсем другую рубашку надо Активисты принесли под Раду "слуге народа" Бужанскому смирительную вышиванку - Цензор.НЕТ 7801

Активисты принесли под Раду "слуге народа" Бужанскому смирительную вышиванку - Цензор.НЕТ 5651
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20.05.2021 10:14 Ответить
Верёвку и мыло ему принесите.
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20.05.2021 10:16 Ответить
не хватает смирительного намордника. Это нужно для всех "слуг", поскольку они просто опасны для людей.
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20.05.2021 10:18 Ответить
член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности (!): "Слуга народа" Бужанский не встал во время минуты молчания в память Героев Небесной Сотни.19.02.20/ Такой же украинофоб как Табачник, Коломойский, Шефир.
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20.05.2021 10:21 Ответить
бузіна ждьот!
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20.05.2021 10:24 Ответить
В первую очередь олень бузина ждет андрея портнова, а потом уже всех остальных Активисты принесли под Раду "слуге народа" Бужанскому смирительную вышиванку - Цензор.НЕТ 9812
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20.05.2021 10:26 Ответить
лучше кляп... смерительный (шоб оно не открывало свой псячий рот)
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20.05.2021 10:24 Ответить
то все одно, що білоруські жінки омону квіточки носять
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20.05.2021 10:24 Ответить
А они на вас Х ложили потому что вас полторы калеки а остальным все пох...
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20.05.2021 10:30 Ответить
Только в нашей стране, с нашим "мудрым" наридом всяким подонкам и ублюдкам типа мацееда Буженины можно быть украинофобом с.ать на Украину и украинцев и жить за счет украинского народа. Трудно представить такое в Израиле, а в Рашке вообще уже бы давно на удобрение пустили.
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20.05.2021 11:03 Ответить
 
 