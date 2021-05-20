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Активисты принесли под Раду "слуге народа" Бужанскому смирительную вышиванку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, в третий четверг мая, украинцы уже традиционно празднуют День вышиванки. По этому случаю активисты принесли под здание Верховной Рады вышитую смирительную рубашку для нардепа СН Максима Бужанского.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Активисты "Руху українська дія" пришли под здание Верховной Рады с вышитой смирительной рубашкой. Они рассказали, что она предназначена для нардепа СН Максима Бужанского.
В то время, когда мимо активистов проходил нардеп СН Даниил Гетманцев, митингующие ему сказали: "Вам она тоже подойдет". Нардеп не отреагировал на слова активистов.
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