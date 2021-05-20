ГП "Антонов" продемонстрировал первый фюзеляж самолета 178-100Р для нужд ВСУ, - Уруский. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Сегодня, 20 мая, на территории госпредприятия "Антонов" официально продемонстрировали первый фюзеляж самолета 178-100Р для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук вице-премьер-министр, министр стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 20 мая на ГП "Антонов" состоялась официальная церемония выкатки первого фюзеляжа 178-100Р для нужд Воздушных сил ВСУ. Конечно, впереди еще много работы - интеграция комплектующих, требующих импортозамещения, этап испытаний и т.д., но очередной важный шаг в процессе восстановления авиационной отрасли страны сделан", - отметил он.
Уруский напомнил, что "Антонов" получил заказ под государственные гарантии на строительство трех военно-транспортных самолетов 178-100Р для Министерства обороны Украины в конце 2020 года. Контракт рассчитан до 2024 года, однако, по его словам, первый самолет может быть передан ВСУ уже весной 2023 года.
Уруский поблагодарил коллектив "Анотова" и добавил, что Минстратегпром, со своей стороны, осуществляет фундаментальную работу по реформированию авиакосмической отрасли и ОПК, которая направлена на создание всех необходимых условий для эффективной работы отрасли.
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Наверное, пользуешься ё-тафоном и ездишь на ё-мобиле, ёпонец?
А "Ы"?
"первый самолет может быть передан ВСУ уже весной 2023 года".эта программа принята сугубо под выборы весной 24 года
13 с половиной тысяч работников в лучшем случае собирают 2 самолёта в год. Алюминий легко обрабатывается, их напильниками из болванки выпиливают. И крылья киянками выстукивают.
"Не позорьтесь, мужики"
Источник: https://censor.net/ru/p3266440
То есть, денег не дали.
А насчет гарантий зеленьіх известно, "никому ничего не должньі".
В казні немає грошей для підвищення зарплат медикам, військовим, вчителям.
І це при цінах та тарифах, що зашкалюють, хоча ваш Зюзя брехав, що знизить тарифи вдвоє.
Ці люди виключно додають в бюджет своїми податками.
Финансы:
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
Экономика:
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
Здравоохранение:
По уровню смертности от ковид19 - на первом месте в Европе.
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.
Демография:
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%
Социальная политика:
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Экология
Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.
Міністерство оборони (МОУ), хоча і підписало формальний договір (№ 403/1/20/107 від 31.12.2020р.), але жодних зобов'язань прийняти ці літаки чи заплатити за них не взяло (деталі).
Окрім найвеличнішого, некролог авіабудівництву в Україні пишуть генеральний директор "Укроборонпром" Юрій Гусєв та заступник міністра оборони Олександр Миронюк."
Источник: https://censor.net/ru/b3266404
Мы тогда этот фюзеляж всей страной отполируем и в музей поставим!
Сподіваюся, що в обмеженому колі журналістів, запрошеному на захід, знайдуться небайдужі й запитають найвеличнішого - чому флагмана національного авіабудівництва перетворюють на мавзолей національної тупості.
Зєля чомусь оточує себе саме такими татаровими.
И пофиг, что ЗЕляди не оплатили изготовление самолета и поэтому на фюзеляже все и закончится.
2016 год.
Сегодня ПО НУЖДЕ для вови...