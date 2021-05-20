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К покушению добавили умышленное убийство: врачу Волкову сообщили о подозрении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Полиция Киевщины сообщила о подозрении Алексею Волкову в совершении умышленного убийства в Соломенском районе города Киева 13 апреля 2016 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области, об этом сообщил Андрей Небытов.

"19 мая сотрудники следственного управления полиции Киевщины под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры сообщили гражданину Волкову о подозрении в совершении умышленного убийства в Соломенском районе города Киева 13 апреля 2016", - рассказал глава полиции Киевщины.

Напомним, что 22 сентября 2020 полиция задержала 46-летнего киевлянина, который приехал в дачный дом в селе Нижняя Дубечня вместе с молодой женщиной. Во время ссоры злоумышленник схватил деревянную биту и начал наносить удары по голове и телу девушки. В результате женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу и диагностировали многочисленные ушибы и переломы ребер, конечностей, а также травмы головы.

К покушению добавили умышленное убийство: врачу Волкову сообщили о подозрении 01

Тогда задержанному сообщили о подозрении за покушение на убийство женщины, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей. До сих пор мужчина находится в изоляторе временного содержания.

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В ходе следствия, полицейские установили, что злоумышленник, начиная с 2012 года, встречался с женщинами и жестоко обращался с ними. Есть показания потерпевших о насильственном поведении мужчины по отношению к ним.

К покушению добавили умышленное убийство: врачу Волкову сообщили о подозрении 02

Кроме того, в ходе расследования стало известно о вероятной причастности мужчины к убийству 35-летней киевлянки в 2016 году в Соломенском районе столицы.

"По инициативе полиции Киевской области это дело прокуратурой было передано именно нашим следователям. В результате проведения следственно-оперативных действий добыты многочисленные доказательства и именно 19 мая Алексею Волкову сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины ", - добавил глава полиции Киевщины.

К покушению добавили умышленное убийство: врачу Волкову сообщили о подозрении 03

За содеянное мужчине грозит до 15 лет заключения.

К покушению добавили умышленное убийство: врачу Волкову сообщили о подозрении 04
Фото: сайт Нацполиции

По данным "Чрезвычайных новостей", Волков шантажировал девушек и подсыпал им наркотики. Женщин, которые хотели с ним расстаться, злоумышленник жестоко избивал.

Сначала злоумышленник работал врачом-венерологом. Впоследствии, он сменил профессию и стал довольно популярным тренером по фитнесу.

В свободное от работы время мужчина знакомился с женщинами и заводил с ними отношения. Однако, адекватным отношение к женщинам со стороны мужчины назвать нельзя.

В сентябре 2020 года Волков привез в свой дачный дом 33-летнюю женщину, где поссорился с ней. Во время конфликта, злоумышленник схватил биту и начал забивать ею потерпевшую по голове и телу.

22 сентября мужчину задержали по подозрению в совершении покушения на убийство. Во время следствия выяснилось, что подобное поведение было Волкову присуще, а потерпевших от его рук гораздо больше.
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Топ комментарии
+4
Де сказано, що знали?
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20.05.2021 13:19
+4
ум есть такое писать? женщины хотели познакомиться. так мир устроен. каждой твари по паре. на нем не написано что он псих.
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20.05.2021 13:40
+2
типа "сами виноваты"? К покушению добавили умышленное убийство: врачу Волкову сообщили о подозрении - Цензор.НЕТ 2729
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20.05.2021 13:24
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т.е. тёлочки знали шо он неадекват и всё равно ехали с ним попетрушиться...
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20.05.2021 13:15 Ответить
Де сказано, що знали?
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20.05.2021 13:19 Ответить
типа "сами виноваты"? К покушению добавили умышленное убийство: врачу Волкову сообщили о подозрении - Цензор.НЕТ 2729
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20.05.2021 13:24 Ответить
зависимость. К покушению добавили умышленное убийство: врачу Волкову сообщили о подозрении - Цензор.НЕТ 3486
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20.05.2021 13:27 Ответить
ум есть такое писать? женщины хотели познакомиться. так мир устроен. каждой твари по паре. на нем не написано что он псих.
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20.05.2021 13:40 Ответить
наверное я отстал от жизни сейчас это так называется таким словом познакомиться... с 2012 года десятки (!) забитых женщин , с 2014 года суды по заявлению одной из таких жертв (избил, спалил авто, угрожал её семье) , в 2017 засветился как афер -пытался купить вещи за фальшивые доллары, в качковой тусовке в Киеве его хорошо знали и знали шо чувак в неадеквате и приторговывает наркотой...уже тогда ходили слухи шо он выкинул одну из своих пасий из окна -в итоге оказалось шо двух...
"Мне говорил, что это просто природная добавка - для настроения, классного секса. Уже потом оказалось, что это были амфетамины", - поделилась одна из жертв Волкова. По ее словам, секс действительно был "незабываемым".
знакомился и в фитнесе и в инете , среди его жертв были и замужние и любительницы острых ощущений, плять, так шо не знать кто он такой допускаю могли единицы... И знакомился он не с дворнягами , а в основном с упаковаными. а некоторые ещё и по тихому от него откупались (5-15 к.у.е.)...
8 лет маньячил открыто в Киеве у всех на виду и никто никуя не знал - не поверю ...
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20.05.2021 18:52 Ответить
и шож ты, ******* так доххх знал- а тут расквасмлся..- мальчал бы и далее...
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20.05.2021 21:58 Ответить
не мели херню , сявка , эти истории у всех на слуху - один ты в уши долбишься..
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20.05.2021 22:55 Ответить
Ти мабуть теж б'єш жінок, бо вони слабші? Руки б вам, шакалам, повідрубавати...
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20.05.2021 16:43 Ответить
языка б тобі, змію, відрубати..
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20.05.2021 18:53 Ответить
теперь - не петушись, ты ся уже обозначил...(((
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20.05.2021 21:59 Ответить
сявка ты подзаборная, слова выбирай. Иначе если будешь тут по фене ботать то с тобой тоже можно на другой язык перейти. ты глянь овца дранная , как запела. Мурчать ты будешь в другом месте ,падаль.
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20.05.2021 22:37 Ответить
какой ужас. надеюсь его маму битой папа бьет. чужого ребенка избить. ****.
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20.05.2021 13:36 Ответить
и шо эта за мразь, и чо так долго воздух портила в столице...???
- у нас бы эта гнида сгнила давно в сырой землице))
(пробило на рифму...)))
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20.05.2021 22:09 Ответить
 
 