К покушению добавили умышленное убийство: врачу Волкову сообщили о подозрении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Полиция Киевщины сообщила о подозрении Алексею Волкову в совершении умышленного убийства в Соломенском районе города Киева 13 апреля 2016 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области, об этом сообщил Андрей Небытов.
"19 мая сотрудники следственного управления полиции Киевщины под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры сообщили гражданину Волкову о подозрении в совершении умышленного убийства в Соломенском районе города Киева 13 апреля 2016", - рассказал глава полиции Киевщины.
Напомним, что 22 сентября 2020 полиция задержала 46-летнего киевлянина, который приехал в дачный дом в селе Нижняя Дубечня вместе с молодой женщиной. Во время ссоры злоумышленник схватил деревянную биту и начал наносить удары по голове и телу девушки. В результате женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу и диагностировали многочисленные ушибы и переломы ребер, конечностей, а также травмы головы.
Тогда задержанному сообщили о подозрении за покушение на убийство женщины, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей. До сих пор мужчина находится в изоляторе временного содержания.
В ходе следствия, полицейские установили, что злоумышленник, начиная с 2012 года, встречался с женщинами и жестоко обращался с ними. Есть показания потерпевших о насильственном поведении мужчины по отношению к ним.
Кроме того, в ходе расследования стало известно о вероятной причастности мужчины к убийству 35-летней киевлянки в 2016 году в Соломенском районе столицы.
"По инициативе полиции Киевской области это дело прокуратурой было передано именно нашим следователям. В результате проведения следственно-оперативных действий добыты многочисленные доказательства и именно 19 мая Алексею Волкову сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины ", - добавил глава полиции Киевщины.
За содеянное мужчине грозит до 15 лет заключения.
По данным "Чрезвычайных новостей", Волков шантажировал девушек и подсыпал им наркотики. Женщин, которые хотели с ним расстаться, злоумышленник жестоко избивал.
Сначала злоумышленник работал врачом-венерологом. Впоследствии, он сменил профессию и стал довольно популярным тренером по фитнесу.
В свободное от работы время мужчина знакомился с женщинами и заводил с ними отношения. Однако, адекватным отношение к женщинам со стороны мужчины назвать нельзя.
В сентябре 2020 года Волков привез в свой дачный дом 33-летнюю женщину, где поссорился с ней. Во время конфликта, злоумышленник схватил биту и начал забивать ею потерпевшую по голове и телу.
22 сентября мужчину задержали по подозрению в совершении покушения на убийство. Во время следствия выяснилось, что подобное поведение было Волкову присуще, а потерпевших от его рук гораздо больше.
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"Мне говорил, что это просто природная добавка - для настроения, классного секса. Уже потом оказалось, что это были амфетамины", - поделилась одна из жертв Волкова. По ее словам, секс действительно был "незабываемым".
знакомился и в фитнесе и в инете , среди его жертв были и замужние и любительницы острых ощущений, плять, так шо не знать кто он такой допускаю могли единицы... И знакомился он не с дворнягами , а в основном с упаковаными. а некоторые ещё и по тихому от него откупались (5-15 к.у.е.)...
8 лет маньячил открыто в Киеве у всех на виду и никто никуя не знал - не поверю ...
- у нас бы эта гнида сгнила давно в сырой землице))
(пробило на рифму...)))