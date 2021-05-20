Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину 93-й ОМБр Василию Ярославцеву открыли в Днепре. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Вчера, 19 мая, в городе Днепр на фасаде средней общеобразовательной школы № 143 состоялось торжественное открытие мемориальной доски Василию Валентиновичу Ярославцеву, 10.10.1980 года рождения, старшему солдату, снайперу 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб 10 июля 2014 г. в районе города Курахово Марьинского района Донецкой области от пули вражеского снайпера, пытаясь спасти раненого побратима, при продвижении украинских военных на Карловку.
Об этом говорится на Фейсбук-странице Новокодакского РТЦК и СП Днепропетровской области, сообщает Цензор.НЕТ.
"19.05.2021 года в СОШ №143 состоялось торжественное открытие мемориальной доски погибшему воину АТО, который награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно), старшему солдату Ярославцеву Василию Валентиновичу.
На мероприятии присутствовали учащиеся и преподаватели СОШ №143, представители ОО "Родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини", личный состав Новокодакского РТЦК и СП, семья и друзья Ярославцева В.В. Доска была освячена капелланом Дмитрием Поворотным. Мероприятие было проведено с соблюдением карантинных условий.
Василий Валентинович - доброволец, с началом войны самостоятельно решил защищать родную землю, свою страну. Дома оставил мать и сестру ... Погиб в Курахово, во время наступления на Карловку, пытаясь спасти раненого побратима.
Спасибо матери, Ярославцевой Альбине Алексеевне, которая родила и воспитала сына Героя!
Также благодарим ОО "Родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини" за инициативу и производство мемориальной доски Василию Валентиновичу.
Спасибо руководству 143 школы за гостеприимство, открытость к чествованию героев и организацию мероприятия.
А также выражаем свою благодарность всем присутствующим, которые увековечили память Василия Валентиновича!
Слава Героям!", - отмечается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Царство Небесное, тебе, Василий Ярославцев, мой земляк и тезка...
ГОРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!
У такой же вот мемориальной доски погибшему ВОИНУ остановились две девчонки, то ли старшеклассницы, то ли студентки. Одна открывает смартфон, явно пошла гуглить информацию о погибшем. Читают, притихли. Потом одна уходит, через пять минут возвращается с маленьким букетиком цветов. Закрепили на выступе, постояли, ушли.
Я тоже поискал информацию о бойце, и ничего такого уж особого не нашёл - не подбил он десяток танков, не уничтожил взвод врагов.
ОН ПРОСТО ЗАЩИЩАЛ УКРАИНУ. ОН ВОЕВАЛ С РОССИЙСКИМИ ОККУПАНТАМИ.
Он дал шанс на мирную жизнь там, в Киеве, в том числе и тем двум девчонками.
И, кажется, они это очень хорошо понимают...
Слава героям! И тем, кто выжил, и тем, кого с нами уже нет...
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