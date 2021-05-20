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Возле Нацбиблиотеки имени Вернадского в Киеве прорвало трубу. Фонтан кипятка повредил машины и залил переход в метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости Фоторепортаж

в Киеве, возле метро "Демеевская" прорвало канализационную трубу, столб кипятка поднимается на несколько метров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбук-сообществе "Типичное Голосеево".

Кипяток залил парковку перед библиотекой Вернадского. У некоторых автомобилей повылетали стекла, а у остальных боковые стекла в окнах выбиты камнями с этого фонтана. Автомобили, которые были на парковке возле библиотеки Вернадского пострадали от кипятка.

Также в вестибюль метро "Голосеевская" попала  вода.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве из-за сильного дождя подтоплены более десяти улиц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: ГЕРМАН АКСЁМ.

Возле Нацбиблиотеки имени Вернадского в Киеве прорвало трубу. Фонтан кипятка повредил машины и залил переход в метро 01
Возле Нацбиблиотеки имени Вернадского в Киеве прорвало трубу. Фонтан кипятка повредил машины и залил переход в метро 02
Возле Нацбиблиотеки имени Вернадского в Киеве прорвало трубу. Фонтан кипятка повредил машины и залил переход в метро 03
Возле Нацбиблиотеки имени Вернадского в Киеве прорвало трубу. Фонтан кипятка повредил машины и залил переход в метро 04

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+27
Помните зеля рассказывал, что Украину ожидает грандиозный прорыв. Так вот он!!! Возле Нацбиблиотеки имени Вернадского в Киеве прорвало трубу. Фонтан кипятка повредил машины и залил переход в метро - Цензор.НЕТ 4247
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20.05.2021 16:31
+11
Це мабуть після обшуків у Віталіка рваноло))
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20.05.2021 16:32
+9
прорвало канализационную трубу, столб кипятка поднимается на несколько метров Источник: https://censor.net/ru/p3266540

Что за имбецилы это пишут? Кипяток из канализационной трубы?
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20.05.2021 16:35
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Помните зеля рассказывал, что Украину ожидает грандиозный прорыв. Так вот он!!! Возле Нацбиблиотеки имени Вернадского в Киеве прорвало трубу. Фонтан кипятка повредил машины и залил переход в метро - Цензор.НЕТ 4247
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20.05.2021 16:31 Ответить
Це мабуть після обшуків у Віталіка рваноло))
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20.05.2021 16:32 Ответить
Просто что-то пошло не туда.
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20.05.2021 17:33 Ответить
"грандиозный" ещё впереди -а это так тренировка.. Біля Нацбібліотеки імені Вернадського в Києві прорвало трубу. Фонтан окропу пошкодив машини і залив перехід у метро - Цензор.НЕТ 4949
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20.05.2021 20:28 Ответить
Такое ощущение, как будто Киев построен на гейзерах!
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20.05.2021 16:31 Ответить
Вот так вот ходить теперь в библиотеку. )))
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20.05.2021 16:31 Ответить
Шо у Київі ще діє опалювальний сезон?
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20.05.2021 16:31 Ответить
Гарячее водоснабжение... Не, не слыхали.
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20.05.2021 16:36 Ответить
года так с 1992-93 только и слышим . что бывает горячее водоснабжение
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20.05.2021 16:42 Ответить
Возле Нацбиблиотеки имени Вернадского в Киеве прорвало трубу. Фонтан кипятка повредил машины и залил переход в метро - Цензор.НЕТ 4351
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20.05.2021 16:32 Ответить
прорвало канализационную трубу, столб кипятка поднимается на несколько метров Источник: https://censor.net/ru/p3266540

Что за имбецилы это пишут? Кипяток из канализационной трубы?
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20.05.2021 16:35 Ответить
Зебилы ссали кипятком от прессконференцЫи зеленского! Разве не понятно сразу?
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20.05.2021 16:42 Ответить
Да еще под хорошим давлением. Журналюги...
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20.05.2021 17:08 Ответить
неужели моя версия не канает?
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20.05.2021 17:12 Ответить
Взволнованные граждане всегда мочатся кипятком.
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20.05.2021 17:34 Ответить
Наступні писати взагалі не будуть вміти.
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20.05.2021 18:49 Ответить
Ну, так вчера же была пресс-конференция величайшего лидера современности. От такой радости ядро его электората буквально писяло кипятком.
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21.05.2021 08:48 Ответить
у когото подгорело сидя на горшке, вот и потеплела канализация))
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21.05.2021 08:55 Ответить
А в Ужгороде таких гейзеров уже 12 лет как не бывает. Автономное теплоснабжение однако....
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20.05.2021 16:41 Ответить
єто дело надо брать на контроль
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20.05.2021 16:42 Ответить
Это ж теперь все говно на рошен потечет Возле Нацбиблиотеки имени Вернадского в Киеве прорвало трубу. Фонтан кипятка повредил машины и залил переход в метро - Цензор.НЕТ 7589
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20.05.2021 16:47 Ответить
Да, там совсем рядышком 😁
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20.05.2021 17:30 Ответить
Віталіку привіт від убитих комунікацій міста.
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20.05.2021 16:52 Ответить
От великих рехформаторов типа Лёни Космоса?
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20.05.2021 17:10 Ответить
Ви певно не тут живете.
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20.05.2021 17:13 Ответить
Ну конечно нет, я живу в альтернативном Киеве, у нас тут с конца восьмидесятых хер ложили на инфраструктуру. А в вашей реальности как? Біля Нацбібліотеки імені Вернадського в Києві прорвало трубу. Фонтан окропу пошкодив машини і залив перехід у метро - Цензор.НЕТ 668
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20.05.2021 18:41 Ответить
А я з початку 70-х живу. Це якось нівелює вашу реальніст?
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20.05.2021 18:50 Ответить
Понятно. Тогда приведите примеры, как активно модернизировалось коммунальное хозяйство до Кличко? Може я чего пропустил, кстати тоже с 70-х. Біля Нацбібліотеки імені Вернадського в Києві прорвало трубу. Фонтан окропу пошкодив машини і залив перехід у метро - Цензор.НЕТ 6955 Тогда вместе с вами я смогу сказать мэру - " привіт від убитих комунікацій міста". Біля Нацбібліотеки імені Вернадського в Києві прорвало трубу. Фонтан окропу пошкодив машини і залив перехід у метро - Цензор.НЕТ 9767
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20.05.2021 22:54 Ответить
Господин мер, что с трубой?
Она устала.
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20.05.2021 17:32 Ответить
Пора ликвидировать центральное отопление - дикость какая-то.
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20.05.2021 17:36 Ответить
Какое отопление......... 20 мая на дворе Біля Нацбібліотеки імені Вернадського в Києві прорвало трубу. Фонтан окропу пошкодив машини і залив перехід у метро - Цензор.НЕТ 9401
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20.05.2021 23:25 Ответить
Труба не выдержала перлов Зельца на прессухе
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20.05.2021 17:52 Ответить
Фигня эти машины, не пострадало ли книгохранилище?
Хоть бы один поинтересовался, нарид, мля....
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20.05.2021 18:03 Ответить
всё норм ..
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20.05.2021 20:26 Ответить
скоро увидим на сайтах автопродаж - " ...не бита, не крашена , жена ребёнка в библиотеку возила..." Біля Нацбібліотеки імені Вернадського в Києві прорвало трубу. Фонтан окропу пошкодив машини і залив перехід у метро - Цензор.НЕТ 7967
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20.05.2021 20:25 Ответить
Также в вестибюль метро "Голосеевская" попала вода. Источник: https://censor.net/ru/p3266540
Если это так, то конфетная фабрика "Рошен" должна была бы быть под водой до третьего этажа, а метро "Демеевская" затоплена полностью
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20.05.2021 22:13 Ответить
сварщики по заграницам на зароботках
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20.05.2021 22:34 Ответить
 
 