Возле Нацбиблиотеки имени Вернадского в Киеве прорвало трубу. Фонтан кипятка повредил машины и залил переход в метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости Фоторепортаж
в Киеве, возле метро "Демеевская" прорвало канализационную трубу, столб кипятка поднимается на несколько метров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбук-сообществе "Типичное Голосеево".
Кипяток залил парковку перед библиотекой Вернадского. У некоторых автомобилей повылетали стекла, а у остальных боковые стекла в окнах выбиты камнями с этого фонтана. Автомобили, которые были на парковке возле библиотеки Вернадского пострадали от кипятка.
Также в вестибюль метро "Голосеевская" попала вода.
Источник: ГЕРМАН АКСЁМ.
Топ комментарии
+27 Підлога Маккартні
показать весь комментарий20.05.2021 16:31
+11 Саша Симпсон
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+9 Андрей Кайнаран
показать весь комментарий20.05.2021 16:35
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Что за имбецилы это пишут? Кипяток из канализационной трубы?
Она устала.
Хоть бы один поинтересовался, нарид, мля....
Если это так, то конфетная фабрика "Рошен" должна была бы быть под водой до третьего этажа, а метро "Демеевская" затоплена полностью